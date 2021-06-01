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10 лучших идей, как креативно использовать деревянные ящики в интерьере

10 лучших идей, как креативно использовать деревянные ящики в интерьере

Шкафы, полки, скамейки, табуреты, корзины для хранения игрушек, инструмента и различных вещей, винные стеллажи или же удобные журнальные столики – всё это и многое другое можно сделать из обычных деревянных ящиков, стоимость которых не так уж велика по сравнению с необходимой мебелью. 

Ведь порой так хочется приобрести что-то новое, а средств, к сожалению, не хватает.

10 лучших идей, как креативно использовать деревянные ящики в интерьере

1. Подставка

Подставка для цветов. \ Фото: google.com.

Подставка для цветов. 

Для тех, кто любит цветы, книги, журналы и другие приятные мелочи – такая подставка окажется весьма кстати.

Подставка для книг, журналов и газет. \ Фото: pluska.sk.

Подставка для книг, журналов и газет. 

2. Для хранения вещей

Ящик для хранения подушек и пледов. \ Фото: mondopratico.it.

Ящик для хранения подушек и пледов.

Если вам негде хранить вещи, не спешите отчаиваться. Используя деревянные ящики, вы запросто сможете сложить в них всё необходимое.

Деревянные ящики для хранения овощей и различных вещей. \ Фото: pinterest.it.

Деревянные ящики для хранения овощей и различных вещей. 

3. Столики, столы, тумбы

Детские столы из деревянных ящиков. \ Фото: google.com.

Детские столы из деревянных ящиков. 

Журнальные столики, прикроватные тумбочки или же полноценный обеденный стол – всё это запросто можно сделать из обычных деревянных ящиков.

Тумба из деревянного ящика. \ Фото: assz.ru.

Тумба из деревянного ящика. 

Журнально-кофейный столик. \ Фото: yandex.ua.

Журнально-кофейный столик. 

4. Шкафы и стеллажи

Шкаф открытого типа из ящиков. \ Фото: twitter.com.

Шкаф открытого типа из ящиков. 

Ещё одно применение ящиков – использовать их для создания шкафов или же стеллажей.

Стеллаж для хранения обуви. \ Фото: happynest.vn.

Стеллаж для хранения обуви. 

5. Корзина для белья

Корзина для белья. \ Фото: chinese.alibaba.com.

Корзина для белья.

Как оказалось, деревянные ящики настолько многофункциональны, что запросто могут сойти за корзину для белья.

Корзина для белья из деревянных ящиков. \ Фото: 1001pallets.com.

Корзина для белья из деревянных ящиков. 

6. Стеллаж-полка для бутылок

Полка-стеллаж для вина. \ Фото: stylemotivation.com

Полка-стеллаж для вина. 

Полка-стеллаж для бутылок – ещё одно применение деревянных ящиков.

Полка для бутылок. \ Фото: pinterest.com.

Полка для бутылок. 

7. Кашпо для цветов и растений

Кашпо для цветов. \ Фото: ar.aviarydecor.com.

Кашпо для цветов.

Необязательно покупать специальное кашпо для цветов. Ведь его запросто можно сделать самостоятельно из любых деревянных ящиков.

Кашпо для растений. \ Фото: pinterest.ru.

Кашпо для растений. 

8. Лежанка для животных

Лежанка для собаки. \ Фото: harleyandcho.com.ua.

Лежанка для собаки. 

Не знаете, чем порадовать своего питомца? Тогда обратите внимание на лайфхак с лежанкой из деревянного ящика.

Лежанка для животных. \ Фото: facebook.com.

Лежанка для животных. 

9. В качестве декора

Деревянные ящики для ванно-банных принадлежностей. \ Фото: google.com.ua.

Деревянные ящики для ванно-банных принадлежностей. 

Деревянные ящики разных форм и размеров можно использовать в качестве декора, так как они отлично впишутся в любой интерьер.

Деревянные ящики в качестве декора. \ Фото: yandex.ua.

Деревянные ящики в качестве декора. 

10. Кошачий аттракцион

Кошачий аттракцион. \ Фото: pinterest.com.

Кошачий аттракцион.

Как оказалось, из ящиков можно сделать не только шкафы и полки, а и самый настоящий аттракцион для кошек!

Место для игр и отдыха кошек. \ Фото: 85.benewideas.com.

Место для игр и отдыха кошек. 

 

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