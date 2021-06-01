10 лучших идей, как креативно использовать деревянные ящики в интерьере

Шкафы, полки, скамейки, табуреты, корзины для хранения игрушек, инструмента и различных вещей, винные стеллажи или же удобные журнальные столики – всё это и многое другое можно сделать из обычных деревянных ящиков, стоимость которых не так уж велика по сравнению с необходимой мебелью.

Ведь порой так хочется приобрести что-то новое, а средств, к сожалению, не хватает.

1. Подставка

Подставка для цветов.

Для тех, кто любит цветы, книги, журналы и другие приятные мелочи – такая подставка окажется весьма кстати.

Подставка для книг, журналов и газет.

2. Для хранения вещей

Ящик для хранения подушек и пледов.

Если вам негде хранить вещи, не спешите отчаиваться. Используя деревянные ящики, вы запросто сможете сложить в них всё необходимое.

Деревянные ящики для хранения овощей и различных вещей.

3. Столики, столы, тумбы

Детские столы из деревянных ящиков.

Журнальные столики, прикроватные тумбочки или же полноценный обеденный стол – всё это запросто можно сделать из обычных деревянных ящиков.

Тумба из деревянного ящика.

Журнально-кофейный столик.

4. Шкафы и стеллажи

Шкаф открытого типа из ящиков.

Ещё одно применение ящиков – использовать их для создания шкафов или же стеллажей.

Стеллаж для хранения обуви.

5. Корзина для белья

Корзина для белья.

Как оказалось, деревянные ящики настолько многофункциональны, что запросто могут сойти за корзину для белья.

Корзина для белья из деревянных ящиков.

6. Стеллаж-полка для бутылок

Полка-стеллаж для вина.

Полка-стеллаж для бутылок – ещё одно применение деревянных ящиков.

Полка для бутылок.

7. Кашпо для цветов и растений

Кашпо для цветов.

Необязательно покупать специальное кашпо для цветов. Ведь его запросто можно сделать самостоятельно из любых деревянных ящиков.

Кашпо для растений.

8. Лежанка для животных

Лежанка для собаки.

Не знаете, чем порадовать своего питомца? Тогда обратите внимание на лайфхак с лежанкой из деревянного ящика.

Лежанка для животных.

9. В качестве декора

Деревянные ящики для ванно-банных принадлежностей.

Деревянные ящики разных форм и размеров можно использовать в качестве декора, так как они отлично впишутся в любой интерьер.

Деревянные ящики в качестве декора.

10. Кошачий аттракцион

Кошачий аттракцион.

Как оказалось, из ящиков можно сделать не только шкафы и полки, а и самый настоящий аттракцион для кошек!

Место для игр и отдыха кошек.