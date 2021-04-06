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Супружеская пара проплыла на самодельной лодке с веслами путь из Англии во Францию

Молодая пара Мэт и Полли Хилтон, очевидно жаждущая приключений, провела 56 дней в путешествии из города в графстве Девон, Великобритания, к берегам юга Франции, городу в регионе Лангедок-Руссильон, на 4-метровой лодке с веслами.

Мэт и Полли преодолели весь путь, равный примерно 1500 км, на лодке, которую Мэт построил с нуля. Ребята назвали свою любимицу «Чернозобик» в честь маленькой болотной птички.

Супружеская пара проплыла на самодельной лодке с веслами путь из Англии во Францию

Потратив полгода на строительство лодки, пара отправилась в путешествие из городка Реве. Оттуда они доплыли на веслах до Пула, города на побережье Ла-Манша, где им пришлось сесть на паром и пересечь Английский канал (Ла-Манш), иначе их не пропускали.

Супружеская пара проплыла на самодельной лодке с веслами путь из Англии во Францию

Затем пара отправилась на «Чернозобике» из Шербур-Октевиля (портовый город на северо-западе Франции) в Пикардию, а оттуда по реке Сомма в город Реймс и дальше, к реке Рона. Мэт и Полли завершили путешествие в портовом городе Сет, отметив приключение бутылкой шампанского.

Супружеская пара проплыла на самодельной лодке с веслами путь из Англии во Францию

Хотя у лодки был небольшой парус, ребята почти все время провели на веслах. 28-летняя Полли, у которой свой бизнес по производству сидра, рассказала, что порой погода была ужасная, первые три недели путешествия дожди лили не прекращаясь, что, понятное дело, делало их заплыв еще труднее.



Супружеская пара проплыла на самодельной лодке с веслами путь из Англии во Францию

Вскоре погода сжалилась над ними, но парус все равно нельзя было поднять, поэтому им пришлось грести почти все время. Конечно, путешествие оказалось очень трудным испытанием, к тому же с парой периодически случались какие-нибудь курьезы. Например, один раз они потеряли фонарь, проплывая в 5-километровом темном тоннеле.

Супружеская пара проплыла на самодельной лодке с веслами путь из Англии во Францию

«Чернозобик» в процессе строительства.

Супружеская пара проплыла на самодельной лодке с веслами путь из Англии во Францию

Супружеская пара проплыла на самодельной лодке с веслами путь из Англии во Францию

Маршрут путешествия.

Супружеская пара проплыла на самодельной лодке с веслами путь из Англии во Францию

К слову, пара отправилась в путешествие не просто так, а чтобы привлечь внимание и собрать денег для Фонда помощи детям-беженцам.

Супружеская пара проплыла на самодельной лодке с веслами путь из Англии во Францию

Мэт и Полли в самом начале приключений в бухте Лалуорт, графство Дорсет.

Супружеская пара проплыла на самодельной лодке с веслами путь из Англии во Францию

Мэт разместил на лодке палатку, которую можно было раскладывать и ночевать в ней.

Супружеская пара проплыла на самодельной лодке с веслами путь из Англии во Францию

Супружеская пара проплыла на самодельной лодке с веслами путь из Англии во Францию

Супружеская пара проплыла на самодельной лодке с веслами путь из Англии во Францию

Супружеская пара проплыла на самодельной лодке с веслами путь из Англии во Францию

Как положено, окончание трудного путешествия пара отметила бутылкой шампанского.

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