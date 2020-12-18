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Делаем новогодние свечи из самых необычных материалов

Устройте себе еще один сказочный зимний вечер благодаря свечам, которые можно сделать своими руками.
Делаем новогодние свечи из самых необычных материалов
Традиция зажигать на Новый год и Рождество свечи уходит далеко в прошлое, благодаря свечам в доме всегда тепло и царит атмосфера праздника, но еще уютнее становится в том случае, если свечи сделаны своими руками.
Нам всегда кажется, что Новый год еще впереди, но в самый последний момент времени как раз и не хватает, а так хочется создать новогоднее настроение дома. Самыми быстрыми и удобными свечками станут металлические рифлёные крышечки от напитков.

Делаем свечу из металлической крышки


Делаем новогодние свечи из самых необычных материалов

Берем крышечку и восковые мелки (растопив мелки можно получить воск самых разных цветов);

Делаем новогодние свечи из самых необычных материалов

Готовые крошечные фитили продаются в любых хозяйственных магазинах или используйте фитиль от свечей-таблеток;

Делаем новогодние свечи из самых необычных материалов


Чтобы не залить все парафином, воспользуйтесь фольгой, на которую необходимо разложить будущие свечи;

Делаем новогодние свечи из самых необычных материалов
Придерживаем фитили и аккуратно заполняем воск в крышечки;

Делаем новогодние свечи из самых необычных материалов

Оставляем остывать в течение двух часов;
В силу своей миниатюрности, долго такие свечи стоять не будут, но восторг гостей точно вызовут!

Делаем свечу из грецкого ореха


Делаем новогодние свечи из самых необычных материалов
Раскалываем скорлупу грецкого ореха надвое, содержимое отправляется в новогодний салат;

Делаем новогодние свечи из самых необычных материалов


В скорлупки заливаем парафин, аккуратно придерживая фитиль;

Делаем новогодние свечи из самых необычных материалов
Свечка из ореха готова!
Делаем свечу из лимона
Еще одно оригинальное дизайнерское решение для свечей домашнего изготовления — лимон.


Делаем новогодние свечи из самых необычных материалов


Разрезаем лимон пополам и вырезаем мякоть;

Делаем новогодние свечи из самых необычных материалов
В оставшуюся кожуру заливаем парафин, аккуратно придерживая фитиль;

Делаем новогодние свечи из самых необычных материалов
Не обязательно использовать восковые мелки, можно просто растопить в жестяной банке старые свечные огарки, дав им новую жизнь;
Лимонная свеча готова, плюсом получаем еще и натуральный бодрящий аромат.

Декорируем свечу палочками корицы


Делаем новогодние свечи из самых необычных материалов

Если же у вас есть свечи в стеклянных подсвечниках, их также можно стильно декорировать.

Делаем новогодние свечи из самых необычных материалов


Понадобится всего один ингредиент — палочки корицы, которыми нужно обложить подсвечник по периметру и обвязать лентой.

Делаем новогодние свечи из самых необычных материалов
Такие свечи помогут вам не только украсить интерьер, но и сохранить в доме тепло и уют.
В такой атмосфере праздник пройдет на «ура»!
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Свечиидеи
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