Делаем новогодние свечи из самых необычных материалов

Устройте себе еще один сказочный зимний вечер благодаря свечам, которые можно сделать своими руками.



Традиция зажигать на Новый год и Рождество свечи уходит далеко в прошлое, благодаря свечам в доме всегда тепло и царит атмосфера праздника, но еще уютнее становится в том случае, если свечи сделаны своими руками.

Нам всегда кажется, что Новый год еще впереди, но в самый последний момент времени как раз и не хватает, а так хочется создать новогоднее настроение дома. Самыми быстрыми и удобными свечками станут металлические рифлёные крышечки от напитков.



Делаем свечу из металлической крышки

Делаем свечу из грецкого ореха

Декорируем свечу палочками корицы

Берем крышечку и восковые мелки (растопив мелки можно получить воск самых разных цветов);Готовые крошечные фитили продаются в любых хозяйственных магазинах или используйте фитиль от свечей-таблеток;Чтобы не залить все парафином, воспользуйтесь фольгой, на которую необходимо разложить будущие свечи;Придерживаем фитили и аккуратно заполняем воск в крышечки;Оставляем остывать в течение двух часов;В силу своей миниатюрности, долго такие свечи стоять не будут, но восторг гостей точно вызовут!Раскалываем скорлупу грецкого ореха надвое, содержимое отправляется в новогодний салат;В скорлупки заливаем парафин, аккуратно придерживая фитиль;Свечка из ореха готова!Делаем свечу из лимонаЕще одно оригинальное дизайнерское решение для свечей домашнего изготовления — лимон.Разрезаем лимон пополам и вырезаем мякоть;В оставшуюся кожуру заливаем парафин, аккуратно придерживая фитиль;Не обязательно использовать восковые мелки, можно просто растопить в жестяной банке старые свечные огарки, дав им новую жизнь;Лимонная свеча готова, плюсом получаем еще и натуральный бодрящий аромат.Если же у вас есть свечи в стеклянных подсвечниках, их также можно стильно декорировать.Понадобится всего один ингредиент — палочки корицы, которыми нужно обложить подсвечник по периметру и обвязать лентой.Такие свечи помогут вам не только украсить интерьер, но и сохранить в доме тепло и уют.В такой атмосфере праздник пройдет на «ура»!