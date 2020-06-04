Существовала ли на самом деле «мифическая» фауна, о которой упоминалось в библии

Единороги, василиски, драконы – те, с кем дружил или сражался Гарри Поттер, те мифические, сказочные существа, которые упоминаются в преданиях разных народов, вполне заслуживают пристального внимания и изучения – потому хотя бы, что некоторые из них фигурируют ни много ни мало в Священном Писании. Значит ли это, что они существовали в действительности, а потом по непонятным причинам исчезли? Или есть другое объяснение?





Василиски и драконы

Единороги и бегемоты

Существовали или нет?