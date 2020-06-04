Существовала ли на самом деле «мифическая» фауна, о которой упоминалось в библии

Единороги, василиски, драконы – те, с кем дружил или сражался Гарри Поттер, те мифические, сказочные существа, которые упоминаются в преданиях разных народов, вполне заслуживают пристального внимания и изучения – потому хотя бы, что некоторые из них фигурируют ни много ни мало в Священном Писании. Значит ли это, что они существовали в действительности, а потом по непонятным причинам исчезли? Или есть другое объяснение?
Василиски и драконы
Василиск на гербе дома Висконти Все правильно: в библейских текстах действительно фигурирует эта мифическая, казалось бы, змея, способная убивать взглядом (как вариант – еще ядом и запахом). О василиске речь идет в псалме 90 («на аспида и василиска наступишь; попирать будешь льва и дракона» - 1.13), в Книге пророка Исаии, во Второзаконии. В библейских текстах василиск – существо довольно неприятное, связанное в первую очередь с опасностями и бедами. Он упоминается наряду с аспидом, поэтому если бы василиск существовал в действительности, его бы, наверное, следовало отнести к семейству аспидов, ядовитых змей, к которым принадлежит и кобра. О василиске повествует греческая мифология: эта змея, небольшая по длине, предполагается возникшей из капли крови убитой Горгоны Медузы, которая тоже обладала чудодейственными способностями в смысле взгляда. Вслед за греками в существование василиска поверили и римляне, а египтяне считали, что эта змея вдобавок ко всему бессмертна. Миф благополучно пережил Средневековье, дополнившее истории о василиске: якобы он вылупляется из яйца, снесенного петухом. У славян, кстати, василиск сам похож на петуха – с крыльями дракона, когтями тигра, хвостом ящерицы и клювом орла, покрытый черной чешуей, с красной короной на голове. Корона тут не случайна, само название «василиск» образовано от греческого «царь». Это, кстати, дало возможность предложить кандидатов из реального животного мира, которые могли бы стать прообразом для этой библейской змеи. Одна из них - рогатая гадюка, на голове которой имеются наросты, отдаленно напоминающие корону. Антихрист на левиафане Из близких по духу «родственников» василиска, упоминаемых в Библии, стоит назвать дракона – почти три десятка раз его имя встречается в Священном Писании. Дракон – тоже змей, он олицетворяет зло, коварство, разрушения. Вообще змей, василиск, дракон – все это довольно близко к понятию, которое прямо не упоминается в Библии: это «тот, кого нельзя называть» в обличье гада, пресмыкающегося – что и воспроизвела в современной литературе английская писательница. Из той же «породы» библейских животных – левиафан, о котором идет речь в Книге Иова, Книга Псалмов и Книге пророка Исаии, как морское чудовище и «змей изгибающийся». Кстати, левиафан, по ветхозаветным текстам - существо без пары, поскольку ее наличие создало бы еще большую опасность для человечества и для мира.
Единороги и бегемоты
Еще одно животное, которое парадоксальным образом упоминается на страницах библейских текстов – единорог. В Священном писании речь о нем идет как о реально существующем звере, правда, описание единорога там не приводится. Для современного человека, как, впрочем, и для многих поколений его предков, единорог – это конь, обычно белый, на лбу которого красуется длинный рог. Библейские же тексты сообщают о единороге лишь в контексте его действий, или же действий человека по отношению к нему. («Захочет ли единорог служить тебе и переночует ли у яслей твоих?» - Иов, 39). Единорог выбрал покинуть Эдем вместе с Адамом и Евой, хотя имел возможность остаться в райском саду. Нечто похожее произошло с другим животным, которое, правда, для русскоязычного читателя мифическим не является. Это бегемот, впервые упомянутый именно в Библии. Вообще говоря, неизвестно, о ком именно шла речь в книге Иова – опять же, так назван просто «зверь», животное, без какой-либо положительной или отрицательной коннотации. Тот же, кто во всем мире носит название гиппопотама, «речной лошади» с греческого, только по-русски именуется еще и бегемотом, на других языках это слово отсылает лишь к библейскому тексту и не имеет привычного нам значения.
Существовали или нет?
Как же так получилось, что текст, считающийся главным в истории человечества, вмещает в себя указания на тех же животных, что фигурируют в детских сказках и романах жанра фэнтези и о чьему реальному существованию нет никаких подтверждений? Или же правы средневековые авторы – считая всех этих существ некогда существовавшими в действительности? Библия действительно упоминает о множестве животных – немудрено, что за несколько тысяч лет, прошедших после создания Ветхого и Нового Заветов фауна Земли претерпела изменения и некоторые из видов зверей, пресмыкающихся, птиц вымерли, оставшись для современного человека неизвестными. И все же настоящая причина того, что единороги, василиски и прочие попали в священные тексты, в другом. Большинство текстов Библии известны в переводе, сделанном на греческий в III – I вв. до н.э. («Септуагинта») и на латынь в IV – V вв. («Вульгата»). Там, в переводах, и можно встретить те первоначальные упоминания мифических животных, что потом оказывались и в последующих переводах, уже с греческого и латинского языков. Г. Доре. Уничтожение левиафана Возможно, при чтении текстов на иврите авторы переводов связывали написанное с теми животными, о которых знали из собственного культурного опыта, и если учесть, что в античной Греции вполне уверенно рассказывали истории о Медузе и василиске, считали реально существующим не только лошадей с рогом посреди лба, но и летающих, да еще и с человеческим торсом, выбор формулировки кажется более понятным. К тому же, в случаях, когда по художественным соображениям требовалось описать животное не просто страшное, а ужасное, не просто опасное, а олицетворяющее все зло мира, было недостаточно упомянуть, к примеру, крокодила - нет, требовался дракон или левиафан. Ян Брейгель, П.П. Рубенс. Рай (фрагмент) В более поздних переводах тексты Библии часто уже не содержали упоминаний «мифической» фауны. Единорог пропал, вместо него речь стала идти о «зубре», да и «бегемота» заменили «зверем». Символы и аллегории не пропали – просто были приведены в соответствие новым общеизвестным представлениям об окружающем мире. Текст, некогда зафиксированный через призму античной мифологии и Средневековья, претерпел изменения, что неудивительно.
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