Бороздки на пальцах обеспечили человеку эволюционное преимущество

Дело в том, что на пальцах располагается очень сложная система потовых желез, контролирующая влажность на самых кончиках. Благодаря этому, как выяснили исследователи, человек способен распознавать текстуру и, как следствие, удерживать в руках различные предметы.

К примеру, когда пальцы соприкасаются с твердыми материалами, то потовые железы вырабатывают дополнительную влагу. Она помогает повысить трение и усилить захват. Однако через некоторое время работа пор блокируется, чтобы влаги не стало слишком много и захват не нарушился. Вот этим процессом и управляют бороздки на кончиках пальцев