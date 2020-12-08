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Бороздки на пальцах обеспечили человеку эволюционное преимущество

Бороздки на пальцах обеспечили человеку эволюционное преимущество

Отпечатки пальцев — это не только уникальный идентификатор, но и преимущество приматов (и коал) перед другими животными. К таким выводам пришли ученые из Бирмингемского университета в Великобритании. 

Бороздки на пальцах обеспечили человеку эволюционное преимущество

Дело в том, что на пальцах располагается очень сложная система потовых желез, контролирующая влажность на самых кончиках. Благодаря этому, как выяснили исследователи, человек способен распознавать текстуру и, как следствие, удерживать в руках различные предметы. 

К примеру, когда пальцы соприкасаются с твердыми материалами, то потовые железы вырабатывают дополнительную влагу. Она помогает повысить трение и усилить захват. Однако через некоторое время работа пор блокируется, чтобы влаги не стало слишком много и захват не нарушился. Вот этим процессом и управляют бороздки на кончиках пальцев

 

 

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