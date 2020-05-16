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Красота животных в графите



Художник-самоучка из Великобритании Clive Meredith рисует исключительно графитом. С трудом верится, что такие фотореалистичные работы можно сделать карандашом. Затрачивая до 100 часов на каждое произведение, талантливый художник стремится не упустить тончайшие детали. Красота животных в графите

Сова:

Красота животных в графите Суматранский тигр: Красота животных в графите

Зебра:

Красота животных в графите

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Красота животных в графите
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