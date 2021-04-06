Вкуснятина, которой больше нет: Продукты из СССР, которые в наши дни не производят

Конфеты «Птичье молоко» - особая валюта и зеленый «Тархун», который вытеснила Кола

Коробка «Птичьего молока» была отличным подарком. /Фото: static.tildacdn.com

Березовый сок в стеклянной банке и квас из бочки

Соки продавали в банках и разливали: можно было взять стаканчик и тут же выпить. /Фото: fresher.ru

Кисель в брикетах, который грызли дети и тушенка, из которой делали праздничное блюдо

Дети грызли кисель вместо чипсов. /Фото: i.pinimg.com

Колбаска Докторская и Московская до махинаций с составом

Видов колбасы было не много, зато она была вкусная. /Фото: pbs.twimg.com

Настоящее мороженое и сгущенное молоко: когда пальмового масла еще не было

Мороженое в СССР было невероятно вкусным. /Фото: ustaliy.ru