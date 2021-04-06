Вкуснятина, которой больше нет: Продукты из СССР, которые в наши дни не производят

Люди, которые жили во времена СССР, нередко вспоминают «как оно было». Что-то было плохо, например, дефицит. Но были и прекрасные моменты. И чаще всего с любовью говорят о некоторых продуктах питания, которых сегодня уже не найти. Читайте о своеобразной шоколадной валюте, о праздничной тушенке и о киселе, который дети с удовольствием грызли вместо чипсов.
Конфеты «Птичье молоко» - особая валюта и зеленый «Тархун», который вытеснила Кола
Коробка «Птичьего молока» была отличным подарком. /Фото: static.tildacdn.com
Знаменитые конфеты «Птичье молоко» появились в Советском Союзе в 1968 году, после того как министр пищевой промышленности Зотов посетил Чехию. Там он попробовал эти вкусные конфетки и решил, что их нужно выпускать и на родине. Был проведён конкурс, победителем которого стала кондитер Анна Чулкова, проживающая во Владивостоке. Производство было освоено многими кондитерскими фабриками и замечательное лакомство стало продаваться в магазинах. Но купить «Птичье молоко» было не так-то просто. Это была своеобразная сладкая валюта, которая приравнивалась к бутылке дефицитного алкоголя.
Коробочка с такими конфетами была прекрасным подарком для врача или учителя, другого нужного человека. Конечно, люди и сами ели эти сладости, но не так уж и часто. Сегодня конфеты с таким названием тоже существуют, однако по вкусу они сильно отличаются от тех, что производились в СССР. Спрос на них невелик.
Символом советских газированных напитков был невероятно ароматный «Тархун», имеющий изумрудный цвет и натуральные ингредиенты. Когда на полках магазинов появилась Пепси Кола, то за ней выстраивались очереди, а на привычный «Тархун» никто не обращал внимания. Постепенно его производство сошло на нет. Когда же производители поняли, что натворили, было уже поздно. В нулевые годы 20 века стали появляться аналоги напитка, однако уникальный вкус повторить не удалось. Покупателям не нравилось большое количество ароматизирующих и красящих добавок.
Березовый сок в стеклянной банке и квас из бочки
Соки продавали в банках и разливали: можно было взять стаканчик и тут же выпить. /Фото: fresher.ru
Квас всегда считался национальным напитком и выпускался в больших объемах. Только в 1985 году было произведено 55 миллионов декалитров. Работали специальные заводы, на которых изготавливали квасное сусло, после сгущения его распространяли по пивным заводам страны. Там его разбавляли водой, клали дрожжи и сахар, и оставляли сбраживаться. Пастеризация не производилась, то есть дображивание было естественным. Квас, который разливался в огромные бочки, имел крепость 1, 2%. К таким разливочным на колёсах всегда выстраивалась очередь людей, которые желали выпить свежего кваску или налить его в бидон, чтобы забрать домой.
В девяностых годах 20 века производство кваса сильно упало, в продукт стали добавлять химию. Добиться такого же вкуса, как в Советском Союзе, не получилось. Бочки устранили, разливать квас стали в пластик. Поскольку его теперь реализовывали через торговые точки и хранили достаточно долго, было решено проводить пастеризацию и использовать консерванты. Замечательный ароматный квас в огромной кружке за 6 копеек исчез навсегда. Впрочем, не только он.
Сегодня люди очень часто ищут натуральные соки в больших стеклянных банках. В советские времена на них никто не обращал внимания. Например, березовый сок всегда был в наличии, но не пользовался популярностью. И зря. В те времена в цене были иностранные наклейки и экзотические фрукты. Когда в XXI веке вспомнили о натуральных соках, то технологии были уже изменены и возврата к ним не было. Сегодня из ягод и фруктов производят концентраты и разводят их водой. Производители утверждает, что вкус при этом остается неизменным, однако те, кому удалось попробовать настоящие соки, лишь усмехаются. Настоящий березовый сок сегодня можно добыть только в лесу, и то, если знать технологии.
Кисель в брикетах, который грызли дети и тушенка, из которой делали праздничное блюдо
Дети грызли кисель вместо чипсов. /Фото: i.pinimg.com
Кисель тоже относится к традиционным русским блюдам. Однако в советские времена он претерпел существенные изменения и стал напитком. В домашних условиях его практически не готовили, а чаще всего покупали в магазинах кисельные брикеты. Этот полуфабрикат появился благодаря армии, так как пищевая промышленность ориентировалась на её снабжение. Однако напиток получил распространение в столовых при заводах, школах, детских садах. Способ приготовления был очень простой: размолоть брикет, залить водой и сварить. Минут двадцать — и готово. Дети, конечно, этим не занимались. Они просто брали прессованный кисель и грызли его вместо чипсов. Стоил он очень дёшево, даже дешевле любимого мороженого. Со временем экстракты плодов и ягод стали заменяться вкусовыми добавками и кисель потерял свою прелесть.
Тушёнка — еще один легендарный продукт. Появилась она в России в конце XIX века, но особое распространение получила во времена Первой мировой войны. Дальше популярность только росла. Консервные заводы в СССР работали отлично. Тушёнку часто использовали для приготовления семейных обедов, а также в столовых. Существовало даже своеобразное праздничное блюдо: в крупно нарезанную картошку нужно было высыпать банку хорошей тушёнки, перемешать и томить на медленном огне примерно 30-40 минут. Это было невероятно вкусно и питательно. Сегодня некоторое хозяйки пытаются готовить тушёнку по советским рецептам, однако ничего не получается. Слишком много добавок, консервантов, улучшителей вкуса и прочих ненужных вещей.
Колбаска Докторская и Московская до махинаций с составом
Видов колбасы было не много, зато она была вкусная. /Фото: pbs.twimg.com
В СССР ходила история о человеке, который увидел на западе в продуктовом магазине не менее 200 сортов колбасы. Да, это был символ изобилия при капитализме. В стране же на прилавках можно было найти отдельные виды варёной колбасы и иногда сервелат. Сегодня всё изменилось, в супермаркетах есть практически всё. А вот очень популярная советская колбаса «Московская» исчезла. Нет, конечно, название осталось, но вот вкус совсем не тот. Старшее поколение утверждает, что современные варианты вареной колбасы совсем не такие вкусные, какими были при социализме. Объяснить это сложно, ведь и 50 лет назад в состав «Московской» входило не только мясо, но и шкурки, может быть производителя упускают какой-то важный момент?
То же самое произошло и со знаменитой «Докторской». Оригинальная рецептура для производства разрабатывалась в 30-х годах XX века. Планировалось использовать этот продукт в больницах и санаториях. Собственно, потому он так и называется. В составе предусматривалось 70% свинины, 25% говядины, 3% куриных яиц, 2% молока. Поначалу так и было, но в шестидесятых годах начались махинации. Перестали использовать отборное мясо, добавляли кожи и хрящи, потом стали класть муку, правда не более 2%. На самом деле вкус колбасы зависел полностью от того, как к этому относилось руководство мясокомбината. Но ведь и правда, вкусная была колбаска.
Настоящее мороженое и сгущенное молоко: когда пальмового масла еще не было
Мороженое в СССР было невероятно вкусным. /Фото: ustaliy.ru
Но самая большая ностальгия — это советское мороженое. Несомненно, в детстве всё вкуснее, однако не всё так просто. В СССР любой крупный город мог похвастаться своим хладокомбинатом. Были и настоящие лидеры, например Москва и Ленинград. Гости старались купить сахарную трубочку, эскимо в шоколадной глазури с орешками, пломбир Каштан за 28 копеек и так далее. Мороженое было качественным и вкусным. ГОСТ 117-41 не нарушался никогда, использовалось только натуральное молоко. Никакого вам пальмового масла или добавок. Этим всё и объясняется.
А сгущёнка? Сине-голубые банки —настоящий символ СССР. Вареную сгущенку делали практически все, и это было настоящим лакомством. Да, и сегодня можно купить сгущённое молоко в банках, а некоторые производители даже пытаются копировать советскую упаковку. Но если вы даже никогда не пробовали настоящий советский продукт, то посмотрите на состав. Вместо растительных жиров часто используется пальмовое масло, добавляется искусственный ванилин, ароматизатор, консервант. О каком вкусе тут можно говорить, увы.
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