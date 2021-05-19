С нами не соскучишься!

7 960 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Галина Сахарова
    Надо же, какая белиберда некоторым людям в голову приходит!5 советских принц...
  • Александр Фишкин
    Теперь будем следить за кодами. Спасибо.Что означают цифр...
  • Ингерман Ланская
    идеями фикс академия наук совдепии была забита вплоть до гальюновСуперпроект СССР,...

Тёмные тайны клана Кеннеди: Тайны, катастрофы, измены и злой рок


Тёмные тайны клана Кеннеди: Тайны, катастрофы, измены и злой рок

Семью Кеннеди в прошлом веке считали одной из самых известных и влиятельных в США. Представители клана Кеннеди занимали серьёзные должности, имели вес и влияние в политических кругах. Однако вокруг этой семьи постоянно возникали слухи о проклятии, из-за которого власть, слава и деньги не делают Кеннеди счастливыми. Клан Кеннеди словно преследовал какой-то злой рок.

Джозеф Кеннеди и Гитлер


Джозеф Кеннеди-старший. / Фото: www.wikimedia.org

Джозеф Кеннеди-старший. / Фото: www.wikimedia.org

 

Джозеф Патрик Кеннеди-старший, отец будущего президента США, тесно сотрудничал с Франклином Рузвельтом, однако позже очень разочаровал правителя. Занимая пост посла в Великобритании во время Второй мировой войны, Джозеф Кеннеди неоднократно высказывал мнение о поддержке политики Гитлера. Кеннеди-старший оказался отчаянным антисемитом и отказывал в получении визы в США евреям, которые смогли бежать из фашистской Германии в Великобританию, намереваясь перебраться через океан. Особенно оскорбили Франклина Рузвельта предложения соратника реализовать в Соединённых Штатах программу экономического развития, похожую на фашистскую.

Лоботомия Розмари Кеннеди


Розмари Кеннеди. / Фото: www.viva.pl

Розмари Кеннеди. / Фото: www.viva.pl

 

Младшая сестра 35-го президента США с детства страдала психическими заболеваниями.
Её детство прошло в больницах и интернатах, а из монастыря, куда позже поместили Розмари, она постоянно сбегала, чтобы отправиться в бар. Не видя другого выхода, Джозеф Кеннеди принял решение о проведении лоботомии своей дочери. Он надеялся, что удаление части мозга поможет Розмари справиться с болезнью. Однако результат оказался прямо противоположным: 23-летняя девушка не только не избавилась от проблем, но на несколько месяцев оказалась прикована к кровати. Усиленная терапия спустя время вернула Розмари способность двигаться, только руки восстановить не удалось. Больше 60 лет она провела в изоляции, ушла из жизни в 2005 году.

Трагические смерти членов семьи


Джон и Роберт Кеннеди. / Фото: www.sntch.com

Джон и Роберт Кеннеди. / Фото: www.sntch.com

 

Представители нескольких поколений клана Кеннеди умерли не своей смертью. 35-й президент США был застрелен, при этом трагическую роль в его гибели сыграл металлический корсет, который носил Джон Кеннеди из-за разрушения позвонков. Если бы корсет не поддерживал его, то убийца мог не попасть в голову Кеннеди. Расстрелян был и Роберт Кеннеди, родной брат президента. Кроме того, представители клана погибали на фронте и в авиакатастрофах, есть покончившие с собой, скончавшиеся по причине передозировки наркотиков и нашедший свою смерть во время отдыха на горнолыжном курорте.

Кроме того, Жаклин Кеннеди потеряла троих детей: одного ребёнка не смогла выносить, девочка родилась мёртвой. Один малыш, появившийся на свет недоношенным, скончался через два дня после рождения.

Измены


Джон Кеннеди и Мэрилин Монро. / Фото: www.ekogradmoscow.ru

Джон Кеннеди и Мэрилин Монро. / Фото: www.ekogradmoscow.ru

 

Джон Кеннеди не был верным мужем Жаклин. Самой известной, но далеко не единственной подругой президента бhttp://vs-t.ru/tyomnye-tajny-klana-kennedi-tajny-katastrofy-izmeny-i-zloj-rokыла Мэрилин Монро. В его жизни было множество коротких и не очень романов. Иногда он даже не пытался скрывать свою страсть, причиняя боль супруге.
Жаклин и Роберт Кеннеди. / Фото: www.pinimg.com

Жаклин и Роберт Кеннеди. / Фото: www.pinimg.com

 

Впрочем, у Жаклин были и свои небольшие тайны: устав от бесконечных слухов об изменах мужа, она тоже попыталась найти утешение на стороне. Роман с братом мужа Робертом не принёс Джеки облегчения. Кажется, своё счастье она обрела лишь в гражданском браке с Аристотелем Онассисом.

Наркотики


Роберт Кеннеди-младший. / Фото: www.wikimedia.org

Роберт Кеннеди-младший. / Фото: www.wikimedia.org

 

Роберт Кеннеди-младший, адвокат и экологический активист, в 1983 году был приговорён к условному сроку за хранение героина. Помимо условного наказания, сын убитого сенатора должен был периодически проходить тесты на употребление наркотиков, принудительно лечиться в обществе анонимных наркоманов и отдать 1500 часов исправительно-трудовым работам.

Супруга адвоката, с которой он развёлся в 2010 году, не смогла пережить развод, начала злоупотреблять спиртным и покончила с собой спустя два года после расставания с мужем.
Дэвид Энтони Кеннеди. / Фото: www.wikimedia.org

Дэвид Энтони Кеннеди. / Фото: www.wikimedia.org

 

Ещё один сын Роберта Кеннеди, Дэвид, начал употреблять наркотики из-за психологической травмы, полученной в детстве. Ему было 12 лет, когда по телевизору он видел, как отец вначале заявил о своей победе на президентских выборах в штате Калифорния, а спустя всего несколько минут в эфире сообщили об убийстве Роберта Кеннеди-старшего. После очередного курса реабилитации Дэвид Кеннеди отправился праздновать Пасху в Палм-Бич 19 апреля 1984 года. А спустя несколько дней его тело было найдено на полу гостиничного номера. Причиной смерти стала передозировка наркотиков.

 

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





Тёмные тайны клана Кеннеди: Тайны, катастрофы, измены и злой рок

И не забудьте:
Тёмные тайны клана Кеннеди: Тайны, катастрофы, измены и злой рокПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
Обсудить
Как перебороть неуверенность?
Материал, выбранный редакторами Миртесенvtop21.ru

Как перебороть неуверенность?

Читать
Высиживая "теплым местом" "Жемчужину"
Материал, выбранный редакторами МиртесенThe Moscow Post

Высиживая "теплым местом" "Жемчужину"

Матвиенко назвала контролируемой ситуацию с коронавирусом в России
Материал, выбранный редакторами МиртесенRT НА РУССКОМ

Матвиенко назвала контролируемой ситуацию с коронавирусом в России

Пятеро жителей Иванова предстанут перед судом по обвинению в незаконных организации и проведении азартных игр
Материал, выбранный редакторами Миртесенivanovonews

Пятеро жителей Иванова предстанут перед судом по обвинению в незаконных организации и проведении азартных игр

В Госдуме назвали логичным решение о денонсации Договора по открытому небу
Материал, выбранный редакторами МиртесенАиФ.ru | Объясняем, что происходит

В Госдуме назвали логичным решение о денонсации Договора по открытому небу

Меган Маркл обвинили во лжи из-за фото с Кейт Миддлтон
Материал, выбранный редакторами МиртесенНью Информ

Меган Маркл обвинили во лжи из-за фото с Кейт Миддлтон

Въезд в Евросоюз разрешат полностью вакцинированным от коронавируса туристам
Материал, выбранный редакторами МиртесенРусская планета

Въезд в Евросоюз разрешат полностью вакцинированным от коронавируса туристам

СМИ сообщили о возможной отмене санкций США против "Северного потока — 2"
Материал, выбранный редакторами МиртесенСлово и дело

СМИ сообщили о возможной отмене санкций США против "Северного потока — 2"

Reuters: администрация Байдена снимет санкции против "Северного потока — 2"
Материал, выбранный редакторами МиртесенЭкономика сегодня

Reuters: администрация Байдена снимет санкции против "Северного потока — 2"

СМИ сообщили о решении Вашингтона снять санкции с Nord Stream 2 AG
Материал, выбранный редакторами МиртесенИнфореактор

СМИ сообщили о решении Вашингтона снять санкции с Nord Stream 2 AG

Россиянам рассказали, куда обращаться в случае присасывания клещей
Материал, выбранный редакторами МиртесенПолитика Сегодня

Россиянам рассказали, куда обращаться в случае присасывания клещей

В Турции готовы обеспечить безопасность российских туристов после вспышки коронавируса
Материал, выбранный редакторами МиртесенПолитический эксперт рунета

В Турции готовы обеспечить безопасность российских туристов после вспышки коронавируса

Вашингтон может снять относящиеся к "Северному потоку — 2" санкции
Материал, выбранный редакторами МиртесенПолитика Сегодня

Вашингтон может снять относящиеся к "Северному потоку — 2" санкции

Собянин осмотрел новый спорткомплекс для инвалидов на юге Москвы
Материал, выбранный редакторами МиртесенАргументы недели

Собянин осмотрел новый спорткомплекс для инвалидов на юге Москвы

В Уфе насмерть сбили ребенка на велосипеде
Материал, выбранный редакторами Миртесенmkset

В Уфе насмерть сбили ребенка на велосипеде

Дегтярев предложил проводить Восточный экономический форум в Хабаровске
Материал, выбранный редакторами МиртесенПолитика Сегодня

Дегтярев предложил проводить Восточный экономический форум в Хабаровске

Древние китайские ювелиры вдохновлялись скифо-сибирским звериным стилем
Материал, выбранный редакторами МиртесенФедеральное агентство новостей №1

Древние китайские ювелиры вдохновлялись скифо-сибирским звериным стилем

Гимназию в Казани эвакуировали из-за ученика, обещавшего «убить одноклассника, как Галявиев»
Материал, выбранный редакторами Миртесен7 новостей

Гимназию в Казани эвакуировали из-за ученика, обещавшего «убить одноклассника, как Галявиев»

Госдума изменила график работы в июне
Материал, выбранный редакторами МиртесенПарламентская газета

Госдума изменила график работы в июне

Муниципальным округам уточнят полномочия
Материал, выбранный редакторами МиртесенПарламентская газета

Муниципальным округам уточнят полномочия

Reuters: США снимут санкции с компании-оператора "Северного потока-2" и ее главы
Материал, выбранный редакторами МиртесенКомсомольская правда

Reuters: США снимут санкции с компании-оператора "Северного потока-2" и ее главы

Учеников казанской школы представят к наградам за героизм
Материал, выбранный редакторами МиртесенТелеканал 360°

Учеников казанской школы представят к наградам за героизм

Reuters сообщил о возможном снятии санкций по "СП-2"
Материал, выбранный редакторами МиртесенПолитический эксперт рунета

Reuters сообщил о возможном снятии санкций по "СП-2"

Лавров обсудил возможные поставки российской вакцины "Спутник V" в Таджикистан
Материал, выбранный редакторами МиртесенПолитический эксперт рунета

Лавров обсудил возможные поставки российской вакцины "Спутник V" в Таджикистан

Лев: «Сборная Германии не находится в числе абсолютных фаворитов, поэтому я не ставил никаких целей на ЧЕ-2020»
Материал, выбранный редакторами МиртесенSPORT24.ru — всё о спорте 24 часа

Лев: «Сборная Германии не находится в числе абсолютных фаворитов, поэтому я не ставил никаких целей на ЧЕ-2020»

Путин наградил Пумпянского почетной грамотой
Материал, выбранный редакторами МиртесенURA.RU – мы рассказываем интересные истории

Путин наградил Пумпянского почетной грамотой

Предприятия Петербурга производят более 16% всей фармпродукции в России
Материал, выбранный редакторами Миртесен78.ru

Предприятия Петербурга производят более 16% всей фармпродукции в России

Матвиенко оценила необходимость нового локдауна в России
Материал, выбранный редакторами МиртесенОсновные события дня

Матвиенко оценила необходимость нового локдауна в России

СМИ узнали, что Байден планирует снять санкции с Nord Stream 2 AG
Материал, выбранный редакторами МиртесенФедеральное агентство новостей №1

СМИ узнали, что Байден планирует снять санкции с Nord Stream 2 AG

Кулеба возмутился, что РФ эвакуировала украинских граждан из Непала
Материал, выбранный редакторами МиртесенПрезидент России - Народ России

Кулеба возмутился, что РФ эвакуировала украинских граждан из Непала

Экс-помощница обвинила Мэрилина Мэнсона в сексуальных домогательствах
Материал, выбранный редакторами МиртесенStopnews Online

Экс-помощница обвинила Мэрилина Мэнсона в сексуальных домогательствах

Рынска сцепилась с хамкой Бузовой в прямом эфире
Материал, выбранный редакторами МиртесенStopnews Online

Рынска сцепилась с хамкой Бузовой в прямом эфире

Дмитрий Певцов заявил о "дебилизации населения" высокорейтинговыми шоу
Материал, выбранный редакторами МиртесенИнфореактор

Дмитрий Певцов заявил о "дебилизации населения" высокорейтинговыми шоу

«Рассчитываю на эффективное выполнение поручений»: Путин о реализации положений послания Федеральному собранию
Материал, выбранный редакторами МиртесенRT НА РУССКОМ

«Рассчитываю на эффективное выполнение поручений»: Путин о реализации положений послания Федеральному собранию

В РФ одобрили новый проект водоснабжения Крыма
Материал, выбранный редакторами МиртесенNewzfeed

В РФ одобрили новый проект водоснабжения Крыма

Житель Славянска в эфире украинского ТВ жестко рубанул «правду-матку»
Материал, выбранный редакторами МиртесенNewzfeed

Житель Славянска в эфире украинского ТВ жестко рубанул «правду-матку»

Axios: США готовятся снять санкции с «Северного потока – 2»
Материал, выбранный редакторами МиртесенNewzfeed

Axios: США готовятся снять санкции с «Северного потока – 2»

Американский аналитик назвал фатальную ошибку США, за которую в последний раз расплатится Украина
Материал, выбранный редакторами МиртесенNewzfeed

Американский аналитик назвал фатальную ошибку США, за которую в последний раз расплатится Украина

Германия выдавливает проиранскую «Хизбаллу»: запрещены три ассоциации
Материал, выбранный редакторами МиртесенКартина Дня

Германия выдавливает проиранскую «Хизбаллу»: запрещены три ассоциации

Борис Громов: Мечтал увидеть в Афганистане хоть кого-то из членов политбюро...
Материал, выбранный редакторами МиртесенРоссийская газета

Борис Громов: Мечтал увидеть в Афганистане хоть кого-то из членов политбюро...

Картина дня

наверх