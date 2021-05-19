Тёмные тайны клана Кеннеди: Тайны, катастрофы, измены и злой рок

Семью Кеннеди в прошлом веке считали одной из самых известных и влиятельных в США. Представители клана Кеннеди занимали серьёзные должности, имели вес и влияние в политических кругах. Однако вокруг этой семьи постоянно возникали слухи о проклятии, из-за которого власть, слава и деньги не делают Кеннеди счастливыми. Клан Кеннеди словно преследовал какой-то злой рок.
Джозеф Кеннеди и Гитлер
Джозеф Кеннеди-старший. / Фото: www.wikimedia.org
Джозеф Патрик Кеннеди-старший, отец будущего президента США, тесно сотрудничал с Франклином Рузвельтом, однако позже очень разочаровал правителя. Занимая пост посла в Великобритании во время Второй мировой войны, Джозеф Кеннеди неоднократно высказывал мнение о поддержке политики Гитлера. Кеннеди-старший оказался отчаянным антисемитом и отказывал в получении визы в США евреям, которые смогли бежать из фашистской Германии в Великобританию, намереваясь перебраться через океан. Особенно оскорбили Франклина Рузвельта предложения соратника реализовать в Соединённых Штатах программу экономического развития, похожую на фашистскую.
Лоботомия Розмари Кеннеди
Розмари Кеннеди. / Фото: www.viva.pl
Младшая сестра 35-го президента США с детства страдала психическими заболеваниями. Её детство прошло в больницах и интернатах, а из монастыря, куда позже поместили Розмари, она постоянно сбегала, чтобы отправиться в бар. Не видя другого выхода, Джозеф Кеннеди принял решение о проведении лоботомии своей дочери. Он надеялся, что удаление части мозга поможет Розмари справиться с болезнью. Однако результат оказался прямо противоположным: 23-летняя девушка не только не избавилась от проблем, но на несколько месяцев оказалась прикована к кровати. Усиленная терапия спустя время вернула Розмари способность двигаться, только руки восстановить не удалось. Больше 60 лет она провела в изоляции, ушла из жизни в 2005 году.
Трагические смерти членов семьи
Джон и Роберт Кеннеди. / Фото: www.sntch.com
Представители нескольких поколений клана Кеннеди умерли не своей смертью. 35-й президент США был застрелен, при этом трагическую роль в его гибели сыграл металлический корсет, который носил Джон Кеннеди из-за разрушения позвонков. Если бы корсет не поддерживал его, то убийца мог не попасть в голову Кеннеди. Расстрелян был и Роберт Кеннеди, родной брат президента. Кроме того, представители клана погибали на фронте и в авиакатастрофах, есть покончившие с собой, скончавшиеся по причине передозировки наркотиков и нашедший свою смерть во время отдыха на горнолыжном курорте.
Кроме того, Жаклин Кеннеди потеряла троих детей: одного ребёнка не смогла выносить, девочка родилась мёртвой. Один малыш, появившийся на свет недоношенным, скончался через два дня после рождения.
Измены
Джон Кеннеди и Мэрилин Монро. / Фото: www.ekogradmoscow.ru
Джон Кеннеди не был верным мужем Жаклин. Самой известной, но далеко не единственной подругой президента бhttp://vs-t.ru/tyomnye-tajny-klana-kennedi-tajny-katastrofy-izmeny-i-zloj-rokыла Мэрилин Монро. В его жизни было множество коротких и не очень романов. Иногда он даже не пытался скрывать свою страсть, причиняя боль супруге.
Жаклин и Роберт Кеннеди. / Фото: www.pinimg.com
Впрочем, у Жаклин были и свои небольшие тайны: устав от бесконечных слухов об изменах мужа, она тоже попыталась найти утешение на стороне. Роман с братом мужа Робертом не принёс Джеки облегчения. Кажется, своё счастье она обрела лишь в гражданском браке с Аристотелем Онассисом.
Наркотики
Роберт Кеннеди-младший. / Фото: www.wikimedia.org
Роберт Кеннеди-младший, адвокат и экологический активист, в 1983 году был приговорён к условному сроку за хранение героина. Помимо условного наказания, сын убитого сенатора должен был периодически проходить тесты на употребление наркотиков, принудительно лечиться в обществе анонимных наркоманов и отдать 1500 часов исправительно-трудовым работам.
Супруга адвоката, с которой он развёлся в 2010 году, не смогла пережить развод, начала злоупотреблять спиртным и покончила с собой спустя два года после расставания с мужем.
Дэвид Энтони Кеннеди. / Фото: www.wikimedia.org
Ещё один сын Роберта Кеннеди, Дэвид, начал употреблять наркотики из-за психологической травмы, полученной в детстве. Ему было 12 лет, когда по телевизору он видел, как отец вначале заявил о своей победе на президентских выборах в штате Калифорния, а спустя всего несколько минут в эфире сообщили об убийстве Роберта Кеннеди-старшего. После очередного курса реабилитации Дэвид Кеннеди отправился праздновать Пасху в Палм-Бич 19 апреля 1984 года. А спустя несколько дней его тело было найдено на полу гостиничного номера. Причиной смерти стала передозировка наркотиков.
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