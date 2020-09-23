Петр Лещенко: почему «отца русского шансона» обвиняли в работе на Гитлера

«Бессарабский соловей»

Пётр Лещенко родился в 1898 году в селе Исаево Херсонской губернии, затем жил с матерью и отчимом в Кишинёве. Подростком пел в архиерейском хоре. В 1915 году юношей ушёл на Первую Мировую войну. В августе 1917 года Лещенко был ранен и полтора года, по его собственным словам, провёл в кишинёвском госпитале. Впрочем, есть свидетельства, что в этот период он на самом деле участвовал в Гражданской войне на стороне белых и лишь затем перебрался в Бессарабию. Эта провинция, попавшая под власть Румынии, оставалась одним из немногих мест, где продолжалась дореволюционная линия русской культуры. Сначала Лещенко выступал в качестве танцора, а впоследствии стал петь русские и цыганские романсы. До 1925 года он гастролировал по Румынии, затем много выступал в Европе.

«Проснулся знаменитым» Петр Лещенко в начале 1930-х годов, когда пластинки с его песнями выпустили компании Parlophone Records (Берлин), Columbia (Лондон-Бухарест-Вена-Варшава), Bellacord (Рига) и другие.

В эту эпоху были востребованы новые ритмы, и Лещенко завоевал репутацию «короля русского танго». На гонорары, полученные от продаж пластинок, артист открыл в Бухаресте ресторан Barul Lescenco («Бар Лещенко»), ставший любимым местом русских эмигрантов. К числу поклонников певца присоединилась вся элита Бухареста. Лещенко не раз выступал в резиденции самого короля Румынии Кароля II.