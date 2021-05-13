Откуда на самом деле в Египте пирамиды

Пирамиды тревожат ума и сердца многих людей — от серьезных ученых, положивших всю жизнь на изучение загадочных построек, до любителей конспирологии, уверенных, что пирамиды не могли быть созданы руками человека. Как ни странно, но до сих пор нет ни одной версии происхождения пирамид, которая могла бы удовлетворить обе стороны. Зато, есть бесчисленное множество самых странных на этот счет теорий: 7 самых интересных мы решили описать подробнее.









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