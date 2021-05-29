Как удалить жирные пятна с обоев, чтобы не пришлось копить на новые

Причин, по которым на обоях могло появиться пятно, очень много. Случайно прикоснулись жирными руками, масло брызнуло на стену в процессе готовки и так далее. Подобные загрязнения делают внешний вид комнаты неаккуратным и постоянно притягивают к себе взгляд. Novate.ru предлагает пока не начинать копить деньги на ремонт, а попробовать несколько эффективных средств для удаления жирных пятен с обоев.
Особенности разных видов обоев
Обои бывают трех видов
Способ, длительность и сложность очистки непосредственно зависит от вида ваших обоев. Поэтому для начала необходимо разобраться, какие существуют разновидности настенных покрытий и какие средства подойдут для устранения жирных пятен.
В магазине вы можете найти виниловые, флизелиновые и бумажные обои. Первые два вида являются более прочными и простыми в уходе, за счет своей структуры, которая не пропускает глубокого в себя грязь и воду. Среди перечисленных обоев могут быть экземпляры с водоотталкивающими свойствами, которые можно мыть, не переживая, что они испортятся. Их часто используют для оформления интерьеров ванных комнат, кухонь.
Самыми непрактичными являются бумажные обои. Они очень тонкие, подчеркивают неровности стен, быстро рвутся, а также являются достаточно «чувствительными» к грязи и воде, которые повреждают структуру настенных покрытий. Можно отдать предпочтение обоям под покраску. В этом случае их износостойкость и простота в уходе будет зависеть непосредственно от типа краски, которой они будут покрыты. Например, если флизелиновые обои покрыть водоэмульсионной краской, любые загрязнения можно будет удалить влажной тряпкой.
Предварительный этап
Ознакомьтесь со значками на упаковке с обоями. / Фото: poweredhouse.ru
Перед тем, как приступать к очистке обоев, нужно понять, каким материалом покрыты стены в комнате. Если осталась этикетка, посмотрите, являются ли обои моющимися. Об этом вам скажет значок волны на упаковке. Если нарисована одна волна – материал не устойчив к влаге, две волны – разрешено чистить средствами, в составе которых нет агрессивных компонентов, три волны плюс гребень – можно не только мыть водой, но даже чистить щеткой.
Если вы не смогли найти этикетку, ничего страшного. Определить, можно ли мыть обои, поможет простой и быстрый тест. Найдите в комнате участок, где обои не видны за мебелью. Нанесите на него воду влажной губкой и слегка потрите. Обои сохранили первоначальный внешний вид? Значит, они устойчивы к влаге и при необходимости их можно мыть.
Как удалить пятно с бумажных обоев?
Используйте ластик для удаления пятен. / Фото: mgorod.kz
Как мы уже выяснили, бумажные обои самые сложные в уходе, так как под воздействием влаги и жидких средств они просто размокают и деформируются. Чтобы не испортить обои, специалисты советуют применять сухие способы очистки.
• Хлеб – если вы поставили пятно только что и оно еще не успела въесться в настенное покрытие, воспользуйтесь помощью свежего хлеба. Вам понадобится хлебный мякиш, который нужно будет приложить к грязному месту. Подождите две-три минуты, пока хлеб не впитает весь жир с обоев.
• Утюг и салфетка – для этой процедуры вам нужно разогреть утюг (температура должны быть такой, чтобы вы могли прикоснуться и почувствовать тепло, но не обжечься), приложите салфетку или бумажное полотенце к пятну на стене и прогладить его. Если жир не получилось полностью удалить, повторите процедуру, но уже с другой салфеткой. Продолжайте цикл очищения до тех пор, пока загрязнение полностью не исчезнет.
• Ластик – отпечатки пальцев, а также небольшое жирное пятно можно попробовать устранить обычным ластиком. Учтите, что канцелярский будет очищать хуже и может повредить обои, а вот мягкий, которым пользуются профессиональные художники, более эффективен. Осторожно протрите пятно ластиком, пока оно не исчезнет. Действуйте аккуратно, иначе покрытие может порваться.
• Меламиновая губка – по своему действию она напоминает ластик, но является более жестким абразивом. На бумажных обоях ее следует использовать осторожно, чтобы ненароком не протереть дыру. Также учтите, что она должна быть сухой. Проверяйте действие губки в незаметном месте, после чего переходите непосредственно к пятну.
Как устранить пятно с флизелиновых и виниловых обоев?
С жирными пятнами отлично борется сода. / Фото: vseolestnicah.ru
В случае с виниловыми и флизелиновыми обоями, которые в своем большинстве устойчивы к влаге, можно использовать намного больше чистящих средств, не переживая, что они испортят материал.
• Мыльный раствор – натрите небольшое количество хозяйственного мыла либо возьмите обычное средство для мытья посуды, разведите его в чистой воде в пропорции 1:10, смочите в полученной смеси губку, отожмите и протрите обои. Когда пятно исчезнет, пройдитесь по участку влажной чистой губкой, а затем высушите салфеткой из микрофибры. Если пятно старое, возьмите всего губки зубную щетку с мягкой щетиной. Действуйте осторожно, чтобы не порвать материал.
• Бумажная салфетка – это средство подойдет в том случае, если пятно свежее, так сказать, с пылу с жару. Приложите салфетку к загрязненному участку, и подождите, пока она впитает в себя пятно. Если не помогает, воспользуйтесь помощью утюга (способ очистки описан выше).
• Крахмал или сода – если у вас темные обои, берите крахмал, так как сода можете оставить на них белое пятно. Если светлые – подойдет любе средство. Возьмите выбранный ингредиент, добавьте небольшое количество воды, чтобы смесь по консистенции напоминала зубную пасту. Нанесите на пятно, дайте средству высохнуть, а потом очистите его. На финальном этапе смойте остатки водой и высушите салфеткой.
• Зубной порошок – чтобы избавиться от пятна, нужно из зубного порошка и воды приготовить смесь, а затем нанести ее на вымазанный участок. Средству нужно время для того, чтобы подействовать, поэтому его следует оставить на стене на 24 часа. За это время застывший порошок впитает в себя жир и его можно будет осторожно удалить зубной щеткой.
• Тальк – здесь такая же система, как с содой и крахмалом – тальк нужно превратить в кашицу, добавив в него чуть-чуть воды, нанести на пятно, дать высохнуть, после чего убрать влажной губкой.
• Мел – у него прекрасные абсорбирующие свойства, благодаря которым он прекрасно впитывает в себя жир. Перед применением мел нужно измельчить, а потом втереть получившуюся крошку в пятно. Чтобы средство начало работать, его нужно оставить на три-четыре часа, после чего вытереть влажной тряпкой.
У мела прекрасные абсорбирующие свойства. / Фото: pinterest.ru
В крайнем случае можно использовать бензин, так как он является самым мощным очищающим средством, справляется не только с жиром, но и со следами краски. Однако следует учитывать тот факт, что бензин агрессивен, и может разъесть материал, поэтому его следует использовать только в крайних случаях. Существует два способа применения: можно смочить ткань в бензине и приложить к загрязненному участку на четверть часа, а можно смешать с зубным порошком, нанести смесь на пятно и подождать до полного высыхания. Этот способ поможет в борьбе даже с очень старыми пятнами.
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