Кто из русских был на борту «Титаника» и кому из них удалось спастись

Гибель «Титаника» стала одной из самых крупных морских катастроф за всю историю человечества. По масштабам бедствия она уступает только крушению филиппинского парома «Донья Пас». На борту лайнера находились более 2000 людей, из них с тонущего судна спаслись только 712. Доподлинно известно, что в числе пассажиров «Титаника» были и поданные из Российской империи — крестьяне, коммерсанты и представители дворянства. Согласно архивным данным, некоторым из них удалось выжить.
Сколько русских было на «Титанике»
Титаник в Саутгемптоне./Фото: versiya.info
С конца XIX века тысячи людей из России перебирались в другие страны и на другие континенты в поисках счастливой жизни. Чаще всего эмигрировали из западных регионов. Основная доля переселенцев приходилась на евреев, которые отправлялись в Америку из-за притеснений со стороны власти и антисемитов. В списке жертв крушения «Титаника» также присутствуют фамилии русских евреев.
Большая часть эмигрантов — это крестьяне и простые рабочие, которые уезжали на заработки и планировали вернуться на родину, скопив нужную сумму. Все эти люди вполне могли быть среди пассажиров 3-го класса на борту трагически известного корабля.
Точное количество русских на «Титанике» не установлено. Историки считают, что пассажиров с паспортами Российской империи было не меньше сотни. Писатель М. Пазин в своей книге «Русские на Титанике» насчитывает не менее двадцати. А согласно данным из британских архивов на корабле было порядка 50 человек с русскими документами.
С учетом «пропавших душ» настоящие цифры могут быть гораздо больше. Дело в том, что поначалу люди неохотно покупали билеты на новый лайнер, поэтому ради престижа компания White Star в самый последний момент «перебрасывала» людей с других кораблей. В спешке далеко не всех пассажиров удалось перерегистрировать. Дополнительной трудностью для подсчета стало и то, что при английском написании русские фамилии могли быть сильно изменены. Кроме того, некоторые пассажиры по разным причинам указывали при регистрации вымышленные имена.
В официальных списках фигурируют имена русских женщин, которые смогли попасть в шлюпки и спаслись: Берта Трембицкая, Евгения Драпкина, Мимиана Кантор и др.
Среди пассажиров лайнера также были два коммерсанта-англичанина, которые уже давно жили в Петербурге — Артур Джи и некий господин Смит. Ни одному из них не удалось выжить.
Подвиг кассира Жадовского
Лайнер «Титаник» перед отплытием./Фото: maritimeherald.com
Через неделю после катастрофы в Петербургской газете появилось известие о том, что на «Титанике» героически погиб русский офицер Михаил Жадовский.
Это не придуманный персонаж, а вполне реальный человек. Он родился в дворянской семье в Нижнем Новгороде, стал военным и даже получил несколько орденов в русско-турецкой войне.
Известно, что в 1902 году он оказался замешанным в мошенничестве и получил несколько месяцев тюрьмы с лишением всех прав, привилегий и наград.
Разорившийся офицер был вынужден искать работу на чужбине. В 1911 году на одном из светских мероприятий в Париже он познакомился с распорядителем из компании White Star, который и порекомендовал его в качестве главного кассира на новом трансатлантическом лайнере.
Когда «Титаник» погружался на дно, миллионеры предлагали огромные деньги за место в спасательной шлюпке. Жадовскому место полагалось по должности — он отвечал за кассу и важную финансовую документацию. Но русский офицер не воспользовался такой привилегией и заявил, что останется на борту. Сейф с деньгами он передал матросу, а свое место в шлюпке уступил пассажирке 3-го класса Жозефине де ля Тур, передав ей записку со своим русским адресом. Позже сыну Жадовского в Петербург пришло письмо от спасенной женщины, в котором она сообщила о героическом поступке его отца.
Потомки русского дворянина передают эту историю из поколения в поколения. Однако, есть версия, что это всего лишь газетная утка. Автор книги «Титаник. Русский взгляд» Евгений Несмеянов утверждал, что ни Жадовского, ни Жозефины де ля Тур нет ни в одном списке пассажиров и персонала погибшего лайнера. Биограф семьи Жадовских Н. Кульбака в одном из своих интервью высказал мнение, что такая легенда нужна была родственникам офицера, попавшегося на мошенничестве, для восстановления репутации рода.
Крестьяне из Ростова-на-Дону
В 2004 году в газете «Веселовский вестник» донской краевед Владимир Потапов опубликовал статью под названием «Русские на Титанике: Семейное предание». В этом материале он рассказал, что среди пропавших пассажиров лайнера был и его дядя Иван Мишин, который пытался эмигрировать в Америку вместе с другими крестьянами из Веселовского района.
Согласно краеведческим материалам все ростовские пассажиры Титаника были новоизраильтянами (или лубковцами) — членами известной в то время секты «Новый Израиль». На родине представители этого движения подвергались гонениям. В поисках более спокойного места часть сектантов эмигрировала сначала в США, а затем в Уругвай, поскольку именно в этой стране, нуждавшейся в рабочих руках, охотно принимали русских переселенцев.
Группа ростовских крестьян вместе с И.Мишиным добралась до французского Шербура, где на собранные общиной деньги они приобрели самые дешевые билеты на первый корабль, идущий в Америку. По прибытии крестьяне планировали остаться в Уругвае, где уже обосновались их единомышленники.
В своей статье Владимир Потапов приводил фамилии своих соотечественников, которые возможно были на борту лайнера. Но ни одного из этих имен нет в архивных списках, поэтому нахождение донских новоизраильтян на Титанике не является доказанным историческим фактом.
Чудесное спасение Михаила Кучиева
На палубе «Титаника»./Фото: avatars.mds.yandex.net
Еще одна загадочная история связана с казаком с Северного Кавказа по имени Михаил. Точная фамилия его неизвестна, но местные краеведы и архивисты предполагают, что он был Кучиевым.
Молодой человек, по словам его дочери, планировал уехать в Америку на заработки и купил самый дешевый билет в третьем классе. По легенде, накануне кораблекрушения он отравился и захотел подняться на палубу, чтобы подышать свежим воздухом. На выходе из каюты он понял, что наверху происходит что-то неладное, а все двери в отсек заперты. Дальше события развивались как по сценарию одноименного фильма. Кучиев чудом пробрался наверх, и прыгнул в воду в спасательном жилете. Там ему удалось взобраться за деревянный обломок мебели и дождаться лайнера «Карпатия».
В качестве компенсации мужчина получил от компании 200 долларов и проходил лечение в Канаде, а позже вернулся обратно в Россию.
Легенда стала гордостью потомков Кучиева в Северной Осетии. Но автор книги «Кто плыл на Титанике» Дебби Бивис утверждал, что это всего лишь одна из придуманных красивых историй. Свое сомнение он объяснил тем, что Михаила Кучиева нет ни в одном из пяти официальных списков спасенных пассажиров.
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