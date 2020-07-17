Креативные подушки для сладкого сна и не только

Сон… всего три буквы, а сколько смысла! Это то, о чем мечтают трудоголики и мамаши в декрете, и то, от чего отказываются дети в детском саду (кощунство!). А что нужно для хорошего сна? Нет, помимо полной тишины и темноты. Конечно же, мягкая удобная кровать, теплое одеяло и Ее Величество Подушка. Ниже вы увидите примеры самых необычных подушек, которые, между прочим, подойдут для сна не только в мягкой кровати под теплым одеялом. Вообще, на таких подушках грех не поспать!



Подушка-бойфренд. Подушка — кровавая лужа. Да уж, на такой лучше не спать в общественных местах или в темных переулках. Подушка-салфетница. На случай, если вы засыпаете в слезах… ну или если у вас сильный насморк. Подушка-страус. Давайте смотреть правде в глаза — хоть раз вы боролись со сном за рабочим столом. Может, пришло время сдаться, причем сделать это стильно? «Мультиположенческая» подушка для тех, кому неудобно спать на спине. Подушка-Луна. Подушка-колени. Э-э-э… ну кто мы такие, чтобы осуждать? Главное — чтобы было удобно! На случай важной перезагрузки. Подушка-книга. Обязательный аксессуар для каждого ребенка, который хочет убедить родителей, что так усердно трудился над домашним заданием, что уснул. Подушка-будильник. Эта подушка становится все ярче и ярче и будит вас медленно, но креативно. Подушка-рыба. Потрясающе — у вас одного будет такая оригинальная подушка. А если вы к тому же еще и любитель рыбалки — такой выбор бесценен. Подушка-обложка. Если вы мечтаете попасть на обложку журнала, стоит начать с постели (какая двусмысленная фраза). Подушка «думаю о тебе». Чтобы знать, кто кому снится. Подушка-акула. Причем не только подушка, но и целый спальный мешок — нужно просто дать ей «съесть вас». Подушка-горчица. Идеальный намек для тех, кто ест на диване. Подушки-камни. Не верьте глазам и смело падайте на них! Выражение «эта кровать как камень» вдруг приобретает совсем другой смысл. Подушки с эмоциями. Отличный способ показать тем, кто живет с вами под одной крышей, как вы чувствуете себя в данный момент. Можно накупить разных эмоций и обмениваться ими во время просмотра фильма, не прерывая его своей болтовней.

Подушки-блинчики. Выглядит очень аппетитно.Подушка-тайник. Идеальное место для хранения ценностей. Ну какой вор додумается проверять подушки?Подушка «белый воротничок». Точнее, галстук. Подушка, которую можно носить на работу! Ну, теоретически. Что-то нам подсказывает, что сотрудники могут заподозрить, что здесь что-то не так.Подушка-ноутбук . Подключите эту подушку к ноутбуку, и она надуется теплым воздухом от компьютера. Уютно, не правда ли? Подушка — пульт дистанционного управления. Можно щелкать каналы, не покидая дивана. К тому же такой пульт вряд ли потеряется! Подушка -бревно. Для любителей природы. И пусть это будет единственным бревном в вашей постели. Подушка-суши. Подушка с таблетками. Таблетки в комплект не входят, но пусть это вас не остановит, если вы захотите толкнуть подушку на черном рынке. Подушки для диабетиков… ну или сладкоежек. Подушки для игры в Scrabble . Это будет самая уютная и расслабляющая партия!Подушка-шапочка. В будущем все будут носить подушки на голове и спать, где им вздумается, потому что таков смысл свободы! Подушка-пицца. Внимание! У подушки возможен побочный эффект в виде неконтролируемого чувства голода с утра.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: