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Креативные подушки для сладкого сна и не только

Сон… всего три буквы, а сколько смысла! Это то, о чем мечтают трудоголики и мамаши в декрете, и то, от чего отказываются дети в детском саду (кощунство!). А что нужно для хорошего сна? Нет, помимо полной тишины и темноты. Конечно же, мягкая удобная кровать, теплое одеяло и Ее Величество Подушка. Ниже вы увидите примеры самых необычных подушек, которые, между прочим, подойдут для сна не только в мягкой кровати под теплым одеялом. Вообще, на таких подушках грех не поспать! Креативные подушки для сладкого сна и не только

Креативные подушки для сладкого сна и не только Подушка-бойфренд. Креативные подушки для сладкого сна и не только Подушка — кровавая лужа. Да уж, на такой лучше не спать в общественных местах или в темных переулках. Креативные подушки для сладкого сна и не только Подушка-салфетница. На случай, если вы засыпаете в слезах… ну или если у вас сильный насморк. Креативные подушки для сладкого сна и не только Подушка-страус. Креативные подушки для сладкого сна и не только Давайте смотреть правде в глаза — хоть раз вы боролись со сном за рабочим столом. Может, пришло время сдаться, причем сделать это стильно? Креативные подушки для сладкого сна и не только «Мультиположенческая» подушка для тех, кому неудобно спать на спине. Креативные подушки для сладкого сна и не только Подушка-Луна. Креативные подушки для сладкого сна и не только Подушка-колени. Э-э-э… ну кто мы такие, чтобы осуждать? Главное — чтобы было удобно! Креативные подушки для сладкого сна и не только На случай важной перезагрузки. Креативные подушки для сладкого сна и не только Подушка-книга. Обязательный аксессуар для каждого ребенка, который хочет убедить родителей, что так усердно трудился над домашним заданием, что уснул. Креативные подушки для сладкого сна и не только Подушка-будильник. Эта подушка становится все ярче и ярче и будит вас медленно, но креативно. Креативные подушки для сладкого сна и не только Подушка-рыба. Потрясающе — у вас одного будет такая оригинальная подушка. А если вы к тому же еще и любитель рыбалки — такой выбор бесценен. Креативные подушки для сладкого сна и не только Подушка-обложка. Если вы мечтаете попасть на обложку журнала, стоит начать с постели (какая двусмысленная фраза). Креативные подушки для сладкого сна и не только Подушка «думаю о тебе». Чтобы знать, кто кому снится. Креативные подушки для сладкого сна и не только Подушка-акула. Причем не только подушка, но и целый спальный мешок — нужно просто дать ей «съесть вас». Креативные подушки для сладкого сна и не только Подушка-горчица. Идеальный намек для тех, кто ест на диване. Креативные подушки для сладкого сна и не только Подушки-камни. Креативные подушки для сладкого сна и не только Не верьте глазам и смело падайте на них! Выражение «эта кровать как камень» вдруг приобретает совсем другой смысл. Креативные подушки для сладкого сна и не только Подушки с эмоциями. Отличный способ показать тем, кто живет с вами под одной крышей, как вы чувствуете себя в данный момент. Можно накупить разных эмоций и обмениваться ими во время просмотра фильма, не прерывая его своей болтовней.

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