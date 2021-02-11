Мистер Бин в непривычных образах

У Мистера Бина (Mr. Bean), вероятно, одно из самых смешных лиц всех времён! В том смысле, что этот персонаж почти не говорит, но ему удаётся рассмешить нас одним своим выражением лица!







Ходят слухи, что создатели готовят возвращение нашего любимого героя, сыгранного талантливым актёром Роуэном Аткинсоном, однако наверняка ещё не известно. А тем временем предлагаем вам насладиться некоторыми его весёлыми фотографиями!



В этой коллекции вы увидите отфотошопленные фотографии с изображением Мистера Бина: от гладиатора до Супермена — он предстанет перед вами в самых разнообразных, неожиданных и смешных образах!











































































































































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