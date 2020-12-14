Как слепой бездомный в костюме викинга стал одним из самых влиятельных композиторов XX века: Moondog

Луис Хардин.

Нью-Йорк был не особо расположен к нищему гостю.

Таким его впервые увидела публика.

Уличный бездомный мечтал стать великим композитором.

Наблюдая за репетициями филармонического оркестра, Хардин познавал искусство оркестровки.

Альбомы Moondog.

Он оказал огромное влияние на целую плеяду известных музыкантов.

Викинг с 6-й авеню.

Книга Роберта Скотто о Moondog.

Самым горячим желанием Moondog было стать композитором уровня его любимого Баха, Моцарта и других известных классиков.

Старый викинг за работой.

Он был очень эксцентричным музыкантом.

Moondog никогда не был консерватором.

Памятник на могиле Moondog.