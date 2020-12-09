20 практичных способов использования крахмала

Привычный многим крахмал обладает множеством полезных свойств. Время от времени он, конечно же, принимает участие в кулинарных экспериментах, но в остальное время стоит в баночке среди прочих непортящихся продуктов. А ведь этот волшебный белый порошок можно использовать в самых разных целях, о некоторых из которых вы даже не подозревали. Поверьте, эта статья заставит вас взглянуть на крахмал по-новому.











Помыть окна без разводов.

Отполировать столовое серебро.

Убрать жирные пятна.

Успокоить раздраженную кожу.

Избавиться от неприятного запаха.

Накрахмалить одежду.

Восстановить старую колоду карт.

Восстановить испорченное кожаное изделие.

Сделать уникальную пудру для тела.

Почистить старые плюшевые игрушки.

Приготовить вкусный омлет.

Обновить деревянную мебель.

Освежить старые книги.

Сделать уникальный сухой шампунь.

Обработать скрипучие полы.

Успокоить раздражение от подгузника.

Сделать соус гуще.

Крахмал поможет в уходе за животными.

Естественный дезодорант для спортивного зала (и не только).

Спасти слипшийся зефир.