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20 практичных способов использования крахмала

Привычный многим крахмал обладает множеством полезных свойств. Время от времени он, конечно же, принимает участие в кулинарных экспериментах, но в остальное время стоит в баночке среди прочих непортящихся продуктов. А ведь этот волшебный белый порошок можно использовать в самых разных целях, о некоторых из которых вы даже не подозревали. Поверьте, эта статья заставит вас взглянуть на крахмал по-новому.

20 практичных способов использования крахмала

20 практичных способов использования крахмала

Помыть окна без разводов.


Крахмал — это природный абразив, который заметно облегчит мытье окон. К тому же он очень мелкий, так что если добавить его в чистящее средство для окон, то получите окна без разводов.

20 практичных способов использования крахмала

Отполировать столовое серебро.


Просто добавьте немного крахмала в воду, и ваше столовое серебро будет сиять и радовать глаз, как новое.

20 практичных способов использования крахмала

Убрать жирные пятна.


Чтобы избавиться от жирных пятен на ковре, посыпьте их крахмалом. Когда грязь впитается, просто пропылесосьте ковер. Если пятно особо сложное — используйте кашицу из крахмала и бензина (1:1).

20 практичных способов использования крахмала

Успокоить раздраженную кожу.


Если вы обгорели или вас укусило какое-то вредное насекомое, смешайте крахмал с водой и потрите этой смесью кожу. Когда все высохнет, вы почувствуете себя намного лучше. Крахмал не только богат кальцием, но и помогает справиться с раздражением кожи.
Посыпьте крахмалом проблемные зоны, прежде чем надевать одежду.

20 практичных способов использования крахмала

Избавиться от неприятного запаха.


Если старые кроссовки попахивают, насыпьте в них крахмал и оставьте на ночь. Запах впитается. Перед тем как обуться, не забудьте высыпать крахмал!

20 практичных способов использования крахмала

Накрахмалить одежду.


Крахмал-спрей представляет собой аэрозоль, который облегчает процесс глажки, ароматизирует и смягчает белье. Чтобы не покупать это недешевое средство в магазине, можно взять дистиллированную воду, залить ее в пульверизатор и добавить туда крахмал из расчета 1 ст. ложка крахмала на 1 стакан воды. Также можно добавить туда ароматных трав или аромамасел. Когда крахмал растворится в воде, спрей готов к использованию.

20 практичных способов использования крахмала

Восстановить старую колоду карт.


Если ваши карты стали липкими, положите их в герметичный пакет с крахмалом, потрясите, сбейте крахмал, и — вуаля! — вы готовы идти ва-банк.

20 практичных способов использования крахмала

Восстановить испорченное кожаное изделие.


Этот лайфхак похож на фокус с ковром: просто посыпьте крахмалом грязное пятно на кожаной куртке или кожаном диване. Оставьте на ночь, а затем сотрите крахмал влажной тряпкой или бумажным полотенцем.

20 практичных способов использования крахмала

Сделать уникальную пудру для тела.


Смешайте крахмал с несколькими каплями любимого эфирного масла, хорошенько потрясите и получите быстрый результат — ароматную пудру для тела без каких-либо вредных ингредиентов.

20 практичных способов использования крахмала

Почистить старые плюшевые игрушки.


Положите любимого песика, мишку или кто там у вас в бумажный пакет с крахмалом. Потрясите и оставьте на ночь. Утром просто пройдитесь по игрушке пылесосом, и она станет как новая!

20 практичных способов использования крахмала

Приготовить вкусный омлет.


Насыпьте немного крахмала в яйца, прежде чем взбивать их, и вы заметите значительную разницу. Яичница будет похожа на маленькие яичные облачка.

20 практичных способов использования крахмала

Обновить деревянную мебель.


Смешайте равное количество крахмала и воды и используйте эту смесь для чистки грязной деревянной мебели.

20 практичных способов использования крахмала

Освежить старые книги.


Старые книги — произведения искусства, но с годами в них въедается множество запахов. Немного крахмала поможет это исправить.

20 практичных способов использования крахмала

Сделать уникальный сухой шампунь.


Посыпьте крахмалом корни волос и просто расчешите, если нет времени идти в душ!

20 практичных способов использования крахмала

Обработать скрипучие полы.


Посыпьте крахмалом пол, подметите его, и крахмал заполнит все трещинки. Это поможет снизить уровень громкости скрипящих полов с оглушительного до терпимого.

20 практичных способов использования крахмала

Успокоить раздражение от подгузника.


Искупайте своего малыша в ванне с крахмалом, и раздражение кожи от подгузника как рукой снимет.

20 практичных способов использования крахмала

Сделать соус гуще.


С помощью крахмала можно загустить соус. К тому же он не содержит глютена!

20 практичных способов использования крахмала

Крахмал поможет в уходе за животными.


Крахмал можно использовать при груминге домашних питомцев по принципу сухого шампуня: его нужно нанести на шерсть, после чего расчесать ее щеткой. Грязь отойдет вместе с крахмалом.

20 практичных способов использования крахмала

Естественный дезодорант для спортивного зала (и не только).


Если вы предпочитаете натуральные гигиенические средства, помажьте подмышки медицинским спиртом для блокирования запаха, а затем посыпьте крахмалом, чтобы кожа оставалась сухой. И никаких химикатов!

20 практичных способов использования крахмала

Спасти слипшийся зефир.


Если зефир в пакете слипся, нужно добавить немного крахмала и взболтать. В результате сладкое лакомство разъединится без ущерба для вкуса и формы.

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