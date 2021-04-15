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Как заработать во время путешествия

Путешествовать и исследовать мир мечтает, вероятно, каждый из нас. К сожалению, жизненные реалии далеко не всегда позволяют нам осуществить наши мечты. Однако поговорка «кто хочет, тот добьётся» появилась не на пустом месте. Современный уровень развития коммуникаций позволяет реализовать многое из того, что раньше казалось невозможным. Хотите узнать, каким образом? Тогда читайте.

Первое, что вы должны сделать – отказаться от готовых маршрутов и проложить свой, нетрадиционный путь.

Превратитесь в «японского туриста»


Как заработать во время путешествия

Это значит, фотографируйте всё подряд. Чтобы получить завораживающие экзотические фотографии, вовсе не обязательно быть профессиональным фотографом. Изучите несколько приёмов обработки кадров в графическом редакторе и смело выкладывайте своё творчество на фотосайты. За каждый проданный кадр вы сможете в течение многих лет получать комиссию. Примеры подходящих сайтов — Fotolia, GettyImages, Shutterstock.

Ведите авторский блог


Как заработать во время путешествия

Ведение блога даёт несколько преимуществ, и одно из них – получение денег. Вы можете разместить платные объявления, стать рекламным партнёром, продавать свои продукты (подкасты, вебинары, электронные книги), привлечь спонсоров (отели, туристические агентства) – всё это при правильном подходе даёт возможность заработать.

Пишите статьи


Как заработать во время путешествия

Ведение блога окажет неоценимую помощь в выработке своего стиля изложения. После этого вы можете попробовать продавать статьи в интернет-журналы и другие издания.

Воспользуйтесь услугами интернет-магазинов


Как заработать во время путешествия

Во время путешествий у вас непременно накопится масса интересных фотографий и творческих идей. Благодаря торговым сервисам, например, Zazzle, вы можете их монетизировать. Загрузите свои произведения на сайт, а затем откиньтесь на спинку стула и наблюдайте, как люди заказывают ваши футболки, чехлы для телефонов и прочие милые мелочи. Обо всём остальном – от производства продукции до поставки и обработки платежей – позаботится Zazzle.

Пишите книги


Напишите книгу о своих путешествиях и продавайте в электронном виде. Платформа iBook store позволяет продавать даже интерактивные книги, содержащие аудио, видео, игры и приложения.

Продавайте сувениры


Как заработать во время путешествия

На небольших рынках вы можете договориться о поставке разнообразных необычных предметов местного производства. Подойдёт антиквариат, ювелирные изделия, высококачественная одежда, декор и предметы коллекционирования (марки, ножи, статуэтки и тому подобное). Найдя надёжного поставщика, вы можете продавать вещи через интернет (например, при помощи eBay или Авито), а можете договориться с оптовым покупателем в вашей стране и продавать ему сразу большие партии товара.

Работайте удалённо


Как заработать во время путешествия

Работать во время путешествия – вероятно, самое простое, что вы можете делать, хотя в этом случае у вас останется меньше свободного времени. Некоторыми видами деятельности можно заниматься из любого уголка земного шара: писатель, графический дизайнер, торговый консультант, фотограф, художник, переводчик, виртуальный ассистент, веб-дизайнер, инструктор, туристический гид, журналист, и многие другие. Объявления о подобных вакансиях можно найти на сайтах для фрилансеров.

Станьте местным независимым предпринимателем


Фрилансеры имеют возможность работать отовсюду. А что, если вы хотите создать свой бизнес, заработать много денег и путешествовать со вкусом? Такое проще сказать, чем сделать. Однако, если вы решитесь, к вам на помощь готовы прийти армия недорогих виртуальных ассистентов и онлайн средств автоматизации.

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