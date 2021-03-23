Картофельное пюре на новый лад: 6 рецептов оригинальных блюд

Пюре из картофеля – любимое блюдо многих, и его готовят практически в каждой семье. Это вкусный и сытный гарнир, который прекрасно сочетается и с мясными, и с рыбными, и овощными кушаньями. А еще картофельное пюре может выступать и как ингредиент других блюд. Это замечательное качество с успехом используют опытные хозяйки, когда пюре приедается или остаются остатки, которые и выбросить жалко, и кушать уже не хочется. В нашей подборке шесть рецептов оригинальных и несложных в приготовлении блюд, которые позволяют подать картофельное пюре на новый лад.
1. Закуска с селедкой в лаваше
Рулет с селедкой и картофельным пюре удачно дополнит и завтрак, и ужин. /Фото: / Webspoon PLUS
Для приготовления закуски на первом этапе отваривают картофель (350 гр.), толкуют в пюре вместе с кусочком сливочного масла (20 гр.) и добавляют измельченный ножом укроп (3-4 веточки). Зеленый лук (3-4 пера) мелко нарезают, селедку (1 шт.) очищают и также нарезают на небольшие кусочки.
Первый лист лаваша намазывают плавленым сыром и посыпают зеленым луком. Сверху накрывают вторым листом лаваша и распределяют на нем картофельное пюре так, чтобы с одного краю осталась чистая полоса шириной примерно 5 см. Ее также намазывают плавленым сыром, а по всей площади пюре равномерно раскладывают кусочки селедки. Затем все это скручивают в рулет по направлению к краю с плавленым сыром – так он хорошо склеится, и не будет разворачиваться. Рулет оборачивают в пищевую пленку, кладут в холодильник и оставляют на 1-2 часа для пропитки.
2. Картофельные оладьи с сыром
Картофельные оладьи – вкусно и сытно. /Фото: / Webspoon PLUS
Вначале готовят картофельное пюре. Клубни (500 гр.) очищают и отваривают до готовности. Воду сливают, добавляют к картофелю сахар (2 ст.л.) и разминают толкушкой в пюре. Затем подсыпают муку (3 ст.л.) и массу хорошо перемешивают.
Далее подготавливают начинку: натирают сыр (80 гр.) на терке. Из картофельной массы формируют небольшие лепешечки. В центр выкладывают тертый сыр, края смыкают и скатывают в шарик, который потом сдавливают, придавая приплюснутую форму. Получившиеся оладьи кладут на разогретую сковородку и обжаривают на среднем огне, примерно по 4-5 минут с каждой стороны.
3. Желток в картофельном гнезде
Банальные пюре и яичница с такой подачей становятся аппетитнее. /Фото: /Вкусное дело
Картофель (400 гр.) отваривают и толкушкой разминают в пюре. Добавляют панировочные сухари, петрушку (1 ст.л.), порезанный мелкими кусочками бекон (50 гр.), натертый сыр (50 гр.), соль и перец по вкусу и все хорошо перемешивают. Из картофельной массы формируют четыре круглые лепешки. Их выкладывают на застеленный пергаментной бумагой противень, посыпают панировочными сухарями и с помощью небольшой стопки выдавливают углубление в центре. Эти выемки заполняют натертым сыром (50 гр.) и сверху выкладывают яичный желток. Выпекают в духовке при температуре 180 °С в течение 7-15 минут, в зависимости от того, какой желток предпочтительнее – жидкий или затвердевший.
4. Картофельные палочки к пиву
Картофельные палочки – оригинальная закуска к пиву. /Фото: / Webspoon PLUS
Из остатков картофельного пюре, которое уже не хочется доедать, можно приготовить вкусные палочки к пиву. Для этого сливочное масло (200 гр.) нарезают кусочками и перетирают с мукой (200 гр.) в крошку вручную или с помощью блендера. Добавляют картофельное пюре (200 гр.), соль и перец по вкусу, замешивают тесто, кладут в холодильник и оставляют на час.
Охлажденное тесто раскатывают в прямоугольник, нарезают полосками примерно 2×10 см и перекладывают на противень, застеленный пергаментной бумагой. Палочки смазывают яйцом и посыпают кунжутом, тмином или любыми другими приправами по своему вкусу. Выпекают в духовке при температуре 180 градусов в течение 20-25 минут.
5. Ленивый кыстыбый
Ленивый кыстыбый – вкусное и оригинальное кушанье. /Фото: / Webspoon PLUS
Кыстыбый – это традиционное блюдо татарской, удмуртской, башкирской кухни. Готовится из пресного теста и картофельного пюре и выглядит как лепешка сложенная вдвое. Для тех, кто не хочет возиться с замешиванием и раскатыванием теста, есть «ленивый» рецепт с использованием тонкого лаваша. На шесть листов лаваша готовят начинку: картофель (600 гр.) отваривают, сливают воду и разминают в пюре с добавлением теплого молока, сливочного масла, обжаренного репчатого лука, молотого черного перца и других специй и приправ по вкусу.
Подготовленную начинку выкладывают на лаваш, распределяют по одной его половине и накрывают другой половиной. Лепешки смазывают растительным маслом, и обжаривают на сковороде по три минуты с каждой стороны.
Познавательная информация: Сложно назвать другой настолько популярный корнеплод, как картофель, который присутствовал бы на столах практически по всему миру. В США, Великобритании, Дании и других странах есть музеи, рассказывающие об истории и этой культуры и ее роли в развитии человеческой цивилизации. Особенно уважительное отношение к картофелю в Перу, где он является национальной гордостью страны. Здесь считают, что именно Перу его родина. Практически в каждом музее страны обустроены залы картофеля, а в Лиме находится Международный Картофельный Центр. Здесь хранятся свыше 5 тысяч образцов сортов, культивируемых в Андах (3,8 тыс.) и диких родственников картофеля (1,5 тыс.).
6. Картофельные лепешки с сыром
Картофельные лепешки с сырной начинкой – аппетитное и сытное кушанье. /Фото: / Webspoon PLUS
Отварной картофель (500 гр.) давят в пюре, добавляют растительное масло (2 ст.л.), яйцо, соль, перец, петрушку и хорошо перемешивают. В муку (240 гр.) всыпают разрыхлитель (10 гр.), соединяют с картофельной массой, замешивают тесто и разделяют его на четыре равные части. Каждую раскатывают в круг одинакового диаметра. На одну лепешку выкладывают шесть продолговатых кусочков сыра. Их располагают на равномерном расстоянии так, чтобы концы брусочков были направлены к краю окружности и ее центру. Сверху накрывают вторым пластом теста и защипывают края. Лепешку разрезают на шесть треугольников, следя за тем, чтобы кусочки сыра находились внутри отделяемых частей. Нарезанные лепешки обжаривают по 5-7 минут с каждой стороны и подают к столу.
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