Что такое современный ЗОЖ: Необходимость, продиктованная временем, или ловушка, в которую все попали

ПП, КБЖУ, марафоны, детокс, смузи, фудинструкторы, фитнес-часы … Все это подается под соусом здорового образа жизни, якобы, любой уважающий себя современный человек будет бережно относиться к своему телу и здоровью, придерживаться «ПэПэ», не есть глютен, считать КБЖУ, проводить деткос и соблюдать все рекомендации индивидуального тренера. Но насколько вся эта индустрия актуальна и на самом деле необходима для большинства людей? И почему большинство согласны доверить свое здоровье инструкторам без должного образования?
Стоит ли говорить, что современники все охотнее и чаще обращаются не к врачам, а персональным тренерам, «марафонщикам» по питанию, основателям различных сомнительных диет. Все это далеко не бесплатно, услуги тренеров, участие в марафонах, добавки, спортпит, даже рецепты, не говоря уже об умных гаджетах – все это стоит денег, причем в общей сложности, особенно если удалось подсадить человека на эту иглу потребления, речь идет о весьма серьезных суммах.
С одной стороны нельзя не похвалить тех, кто пусть даже в погоде за модными тенденциями, вдруг начинает усиленно приседать или наматывать километры в угоду фитнес-браслету, какая-никакая активность. Но статистика утверждает, что 90% людей, которые занимаются спортом, делают это не здоровья ради, а красоты для. Как правило, большинство хочет сбросить вес, стать обладателем привлекательного по современным меркам, тела. Безусловно, грамотный тренер с соответствующим образованием, поможет не просто сохранить здоровье, но и улучшить его, благодаря правильной нагрузке, растяжке и улучшению мышечного каркаса.
Мода, загоняющая в угол
Подобные призывы в интернете сплошь и рядом.
Учитывая, что современное медиапространство заполнено донельзя, а каждый второй мнит себя блогером и норовит научить окружающих тому, что сам умеет худо-бедно, защититься от этого потока практически невозможно. К тому же, ну что плохого в видео с упражнениями? В них обязательно не просто подтянутые парни и девушки, а настоящие мышечные монстры в обтягивающей одежде, или с ее минимум, продемонстрируют безупречную технику упражнений.
Только все это тоже бизнес и не более того. И накаченным тренерам, которые транслируют свои достижения и тела через социальные сети, все равно на то каков будет результат у их зрителей, главное, чтобы вместе с упражнениями они увидели спортивную бутылочку с логотипом, мимоходом узнали о супер новых часах, точно считающих калори и другое, а им позволили зарабатывать на рекламе. В их же аккаунтах пользователь найдет фотографии безупречной еды, какую-нибудь грудку или смузи с грейпфрутом. Этого достаточно, чтобы почувствовать себя угнетенным и даже неполноценным, ведь до идеального тела так далеко, а он снова пообедал пирожком.
Такие картинки одних мотивируют, других - загоняют в депрессию.
Любой, преуспевающий в построении «тела мечты» (да, да, есть даже широко распространенное понятие), считает своим долгом пройти мало-мальские курсы, получить сертификат и нести свое видение здорового образа жизни в массы. Насколько все это эффективно или хотя бы безопасно – история умалчивает.
Увы, но подобный образ жизни, когда человек начинает прыгать от одной диеты к другой, заниматься спортом ради сантиметров на талии, то назвать этот образ жизни здоровым сложно. К тому же, когда у человека есть потребность демонстрировать окружающим, то, как он занимается спортом или какую еду ест, то сомнений для кого и чего он это делает – не остается.
Что же остается делать остальным, менее успешным в построении тела мечта и создания образа здорового, энергичного и, конечно же, стройного человека? Конечно же, чувствовать себя угнетёнными, хуже, чем остальные. Несмотря на то, что звучит это по-меньшей мере, нелепо, но так оно и есть – чем больше в интернете красивых картинок и чужих достижений, тем хуже себя ощущает большинство вполне нормальных, здоровых и красивых людей. Такая оборотная сторона мотивации.
Почему по-настоящему здоровый образ жизни не имеет ничего общего с современным ЗОЖ?
Мы, кажется, давно свыклись с мыслью, что вкусное - это вредно.
Любой человек рано или поздно сталкивается с мыслью о том, что нужно начать вести здоровый образ жизни. Неважно, что стало причиной такого решения, начинаются поиски наиболее легкого и доступного способа снова стать здоровым, а потому энергичным, стройным и красивым. Чаще всего человек находит интересующую его информацию, либо, учитывая современное пресыщение медиапространства, информация находит его, в интернете. И тут на него со всех сторон сыплются глянцевые идеалы фигур и способы их достижения.
И это, пожалуй, самая главная ошибка, которая подстерегает уже в самом начале и грозит увести по кривой и тернистой дорожке фитнес-индустрии. Изобилие ярких образов, которые рекламируют те или иные товары и продукты питания, затягивает еще больше. Возникает прямая связь между этим образом и продуктом, купив который, якобы можно приблизиться к этому идеалу.
Допустим, человек выбрал для себя прекрасного тренера, посоветовался с диетологом на счет питания и твердо решил, что с понедельника начнет новую жизнь. Однако чаще всего, подобные жесткие ограничения заканчиваются срывом и приведут лишь к очередному приступу самоедства. Ведь здоровый образ жизни не предполагает неукоснительное соблюдение каких-то нормативов и догм, постоянно вгоняя человека в рамки и заставляя испытывать стресс.
Выбор всегда есть.
Ученые уверены, что что-то менять в своей жизни слишком резко не просто нежелательно, а может быть опасно. Все дело в том, что в человеческих генах заложено сопротивление изменениям. Эта опция позволяла избегать неизвестных грибов или ягод, услышав странные звуки закрывать вход в пещеру. По большому счету именно эта программа позволила человечеству выжить. И если сегодня вы, вместо привычных бифштексов будете кормить организм куриной грудкой, а вместо пироженок – ничем, то он будет сопротивляться изо всех сил.
Важно понимать и принимать себя вне стереотипов модных программ питания и иных стандартов. Понять, что здоровый образ жизни – это не овсянка без соли и не смузи. Накаченные руки и пятая точка тоже не имеют ничего общего со здоровьем и далеко не всякий, кто потеет в спортзале - спортсмен.
Организм не простит насилия над собой, с ним стоит договориться, а не считать себя умнее отлаженной системы, от которой целиком и полностью находишься в зависимости.
ЗОЖ по-советски, так ли он был хорош?
Простой, но действенный призыв.
Традиционно принято считать, что в Советском Союзе знали толк в сохранении здоровья и спорте. Хотя если вспомнить, то советский ЗОЖ тоже был явлением скорее модным, нежели здоровым. Питание тех времен скорее должно было быть сытым, питательным. Вспомните рецепты тех лет – особенно эти слоеные салаты с майонезом. Та же Мимоза, которая так полюбилась огромному количеству семей, для нынешний зожников просто настоящая калорийная бомба. Это и неудивительно, ведь поколение, которое пережило войну, считало голод самым страшным из того, что может произойти.
Особенности питания советских людей, которые современникам кажутся не совсем полезными.
• Молоко считалось самым полезным напитком. Его пили и взрослые, и дети. И утром, и вечером. Нынешние же специалисты по питанию уверены, что взрослые люди теряют способность усваивать лактозу. В результате молоко может вызвать аллергию, проблемы с пищеварением. И вообще, призывают диетологи, оставьте молоко младенцам!
• Малиновое варенье было не просто лакомством, а настоящим лекарством. Считалось, что в нем масса витамина С и салициловой кислоты, с его помощь можно вылечиться от простуды. А еще в нем сахар, который делает его полезность весьма условной. К тому же, если любой, даже самый полезный продукт варить, а уж тем более уваривать как для варенья, то о полезных свойствах можно забыть.
• Рыбий жир нельзя однозначно назвать вредным или полезным продуктом. При определенных условиях он может быть как полезным, так и вредным. К примеру, его не рекомендуют при болезнях кишечника и крови, а в Союзе его давали ложками.
• Массовая страсть к закруткам и заготовкам. Да, все это подавалось под соусом «свое, домашнее», «овощи». Но при этом, отчего то забывалось, что овощи, обжаренные или уваренные в большом количестве масла, содержащие уксус и другие консерваторы, может быть и вкусные, но вряд ли полезные.
Питание в СССР было простым, но для многих самым вкусным.
Что касается спорта, то тут было в ходу самое простое, но зато массово. Ученики, рабочие заводов, пенсионеры – все категории населения посещали какие-то секции, играли в волейбол, баскетбол, катались на лыжах, плавали. Но влияние Западной культуры была заметно уже с 80-х годов, тогда повсеместно стала распространяться йога. Народ, перекормленный по-советски простым спортом, хлынул на это диковинное направление.
Простейший спортинвентарь был в каждом доме. Если мужским вариантом были гантели и турники, то женщины крутили обручи, прыгали на скакалке, крутились на диске «Грация».
Бодишейминг, как основа прибыльного бизнеса
Однажды такие сравнения просто всем надоели.
Бодишейминг – достаточно молодое направление, которое возникло в ответ на настойчивые попытки загнать людей в рамки навязывать им то, как они должны выглядеть. Означает это слово «стыдить за тело». Безусловно, сначала это направление возникло как ответ на постоянный прессинг. Ведь многие женщины, мамы молодых девушек стали понимать, что противостоять натиску, который создается вокруг индустрии красоты, культуры питания и занятий спортом, поняли, что это не что иное, как попытка вовлечь их в бесконечный круг потребления, при этом вменить им же чувство стыда за свои здоровые, выносливые и красивые тела.
Селеста Барбер – обычная американская девушка, которая всегда мечтала стать актрисой, но популярность нашла ее кое в чем другом. Большинство пользователей социальных сетей прекрасно знают эту девушку и искренне ей симпатизируют. В 2015 году она стала вести свой инстаграм, но он настолько отличался от большинства гламурных страниц красивых девушек, стремящихся к популярности, что на нее стали подписываться огромное количество людей со всего мира. Сегодня за жизнью Селесты в социальных сетях следит более 7 млн человек.
Селеста подкупает своей непосредственностью.
Феномен Селесты заключается в том, что она не боится быть самой собой и делает пародии на фотографии звезд. При этом, она утверждает, что никогда не преследовала целей высмеять звезд или поставить их в неловкое положение. Напротив, ей хотелось показать, что чувствовать себя не по себе, глядя на такие безупречные фото – это нормально. И, что иметь отличную от модельной фигуры тоже – нормально, выглядеть смешной, иметь животик, целлюлит, растрепанные волосы – нормально.
Выставляя смешной себя, Селеста высмеивает стереотипы.
Благодаря этому нестандартному увлечению Селеста стали едва ли не символом любви себе и иронии ко всей инста-культуре, которая вертится вокруг навязанного ЗОЖ и фешн-культуры. Она никогда не интересовалась диетами и любит вкусно поесть.
Многие уверены, что именно Селеста, а не Эшли Грем – символ бодипозитива. Ведь стоит посмотреть любое интервью Эшли, то можно понять, что почти любой вопрос касается ее веса и параметров, либо сводится к этому. Это оставляет ощущение, что, несмотря на то, что Эшли и востребованная модель, она воспринимается как исключение из правил, а не как само собой разумеющееся. Потому то даже сегодня, когда вокруг царит толерантность и свобода выбора, остается сложное решение – быть стандартно красивым, либо стремящимся к этому идеалу (это тоже одобряется), либо эпатажно оставаться самим-собой.
Кодекс ЗОЖ: отказаться от всего плохого
Небо голубое, травка зеленая, а девушки стройные. Именно так выглядит ЗОЖ в представлении многих.
Итак, любой, кто придерживается ЗОЖ, знает, что нужно категорически отказываться от того, что вредно. При этом неважно, что организм думает на этот счет, ЗОЖ – это, знаете ли, лучшее что может случиться с организмом. Пусть радуется.
Его то изнуряют тренировками, заставляя лить пот ведрами, наращивать мышечную массу, то пичкают белком до упора, ограничивая в углеводах, то устраивают детокс, убивая всю нужную и ненужную микрофлору и заставляя снова и снова испытывать стресс. Постоянные отказы, стрессы, критика – это то, с чем сталкивается человеческое тело и организм ежедневно. И почему то, прожив порядочную часть жизни, люди начинают искать здоровья и молодости в странных методиках, ограничениях и других, непривычных для организма новшеств.
Отказ от вредного еще не ЗОЖ.
Жить, не прислушиваясь к мнениям диетологов, и других авторитетных специалистов очень просто. Тем более, что сначала они доказывают одно, а потом диаметрально противоположное, хотя бы вспомнить как было с молоком, которое резко стало вредным и опасным, хотя всегда было полезным. Однако прислушиваться к самому себе, собственному организму стало слишком немодным, хотя любое другое поведение точно не имеет ничего общего со здоровым образом жизни. И если ваш организм вдруг резко захотел пиццы и полежать на диване, то может это самое необходимое пусть и не для талии, а для психологического равновесия? И кто сказал, что оно менее важно, чем какие-то параметры и стандарты?
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