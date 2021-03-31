Что такое современный ЗОЖ: Необходимость, продиктованная временем, или ловушка, в которую все попали

Мода, загоняющая в угол

Подобные призывы в интернете сплошь и рядом.

Такие картинки одних мотивируют, других - загоняют в депрессию.

Почему по-настоящему здоровый образ жизни не имеет ничего общего с современным ЗОЖ?

Мы, кажется, давно свыклись с мыслью, что вкусное - это вредно.

Выбор всегда есть.

ЗОЖ по-советски, так ли он был хорош?

Простой, но действенный призыв.

Питание в СССР было простым, но для многих самым вкусным.

Бодишейминг, как основа прибыльного бизнеса

Однажды такие сравнения просто всем надоели.

Селеста подкупает своей непосредственностью.

Выставляя смешной себя, Селеста высмеивает стереотипы.

Кодекс ЗОЖ: отказаться от всего плохого

Небо голубое, травка зеленая, а девушки стройные. Именно так выглядит ЗОЖ в представлении многих.

Отказ от вредного еще не ЗОЖ.