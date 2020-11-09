Как без лишних проблем покрошить лук при помощи подручных средств

Чистка и нарезка лука – это всегда вызов как для новичка кулинарного дела, так и для мастера готовки вкуснейших блюд. Процесс, сопряженный с определенными сложностями, точно не доставляет никому удовольствия. Впрочем, существует один старый проверенный способ нарезки лука, который следовало бы «подобрать» всем, кто любит готовить. С его помощью можно будет шинковать «слезоточивый» продукт без лишних хлопот.
Нарезка лука - это всегда вызов. |Фото: my-fly.ru.
Умение быстро шинковать фрукты и овощи приходит не за один день. Лишь многие часы практики в этом деле могут помочь человеку начать выполнять шинковку действительно быстро и качественно. Последнее сделать особенно сложно, ведь выполнить по-настоящему мелкую нарезку может даже не каждый опытный повар. И все бы ничего, если бы периодически не приходилось резать лук.
Понадобится крышка от баклажки. |Фото: ya.ru.
Если речь идет о шинковке, например, помидоров, огурцов, зелени или даже картошки, то здесь никаких лишних сложностей для человека нет. Занятие это непростое, но по крайней мере не вызывающее дискомфорта. Другое дело лук. Любая нарезка этого продукта превращается в еще то приключение. Для того, чтобы облегчить себе жизнь, многие опытные повара и хозяйки рекомендуют прибегать к проверенной хитрости – использовать для нарезки обычную пластиковую крышку от баклажки.
Вот так и шинкуем. |Фото: fb.ru.
Что нужно сделать? Для начала найти уже упомянутую крышку от большой пластиковой бутылки для воды. В большинстве случаев габариты крышки позволяют аккурат поместить в нее луковицу таким образом, чтобы овощ крепко и устойчиво держался. Удерживая крышку с луком в ладошке, берем не очень длинный нож и аккуратными движениями делаем продольные надрезы так, чтобы лезвие после каждого из них уперлось в пластик. Несколько движений и луковица сама развалиться на мелкие кубики, едва ослабишь захват пальцами. Вуаля - и все готово!
Вот и готово. ¦Фото: 1000.menu.
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