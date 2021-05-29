7 автомобилей 90-х, которые до сих пор пользуются спросом и не подводят

1. Peugeot 406 (1995—2004)

Peugeot 406 оставила яркий отпечаток в истории.

2. Mercedes E-Class W210 (1995—2002)

Овальные фары Mercedes-Benz W210, стали обликом целого ряда моделей.

3. Audi 80 b4 (1991-1995)

В Европе имя '90' было отменено, машины были под маркой Audi 80.

4. Toyota Corona (1992-2001)

На европейском рынке она называлась Carina E.

5. Honda Accord (1997 – 2002)

Accord первым из японцев стали изготавливать в США.

6. Ford Mondeo (1993 – 2000)

Иногда встречаются полноприводные Ford Mondeo.

7. Subaru Forester (1997 – 2002)

Subaru Forester собрал в себе некоторые качества от универсалов и внедорожников.