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7 автомобилей 90-х, которые до сих пор пользуются спросом и не подводят


7 автомобилей 90-х, которые до сих пор пользуются спросом и не подводят

Автомобили из прошлого века, колесящие по нашей необъятной родине, - давно норма. Пусть будет 25-30 лет машине, но по виду иногда и не скажешь. Так, владельцы старых машин еще умудряются с чувством удовлетворения наблюдать соперника, который отстал в зеркалах заднего вида. О подобных авто далее в обзоре.

1. Peugeot 406 (1995—2004)


Peugeot 406 оставила яркий отпечаток в истории.

Peugeot 406 оставила яркий отпечаток в истории.

 

Стал известен благодаря фильму «Такси», а образ «бешеного» седана преследует модель до сих пор. Дизайн разработала студия Pininfarina из Италии, судя по отзывам владельцев, с задачей справились на 5. Эксперты советуют приобретать дизель на механике, считается самым надежным вариантом. Машина радует комфортом как по салону, так и по подвеске. Проблемы с запчастями не возникают, меняй расходники и езди. Главное, внимательно осматривать перед приобретением, если хозяин нормально относился, то машина будет радовать годы.

2. Mercedes E-Class W210 (1995—2002)


Овальные фары Mercedes-Benz W210, стали обликом целого ряда моделей.

Овальные фары Mercedes-Benz W210, стали обликом целого ряда моделей.

 

Модель пользуется спросом благодаря старой политике компании, выдавать максимум качества. Классика вечна, даже в наше время выглядит добротно. Люди, которые ценят дизайн, комфорт и статусность, готовы приобретать этот автомобиль, несмотря на года выпуска. Важно, чтобы машина изначально эксплуатировалась как положено, тогда и пробег не страшен.

3. Audi 80 b4 (1991-1995)


В Европе имя '90' было отменено, машины были под маркой Audi 80.

В Европе имя '90' было отменено, машины были под маркой Audi 80.

 

«Бочка» часто встречается на наших дорогах, что уже в народе стала стандартом качества и надежности. На столько удачно автомобиль сделали. Линейка двигателей начинается с 1.6 литра, заканчивается 2.8. Число цилиндров составляло 4-, 5- и 6, бензин и дизель. К надежности и комфорту стоит добавить оцинковку кузова, что важно для нашего климата.

4. Toyota Corona (1992-2001)


На европейском рынке она называлась Carina E.

На европейском рынке она называлась Carina E.

 

Долгожитель среди других моделей, 9 и 10 поколение машин 90-х завозили в страну в таких количествах, что о былой недоступности и говорить не приходится. Живучесть автомобиля быстро оценили, поэтому спрос до сих пор высок.
Двигатели получились удачные, 1.8 4S и 2 литра 3S на дороге ведут себя предсказуемо и уверенно. Ценится двухлитровый дизель 2C. Факт, данную модель за раздутость также называют «бочкой».

5. Honda Accord (1997 – 2002)


Accord первым из японцев стали изготавливать в США.

Accord первым из японцев стали изготавливать в США.

 

Accord славится оборотистыми и надежными двигателями, частенько провоцирует нажать на педаль посильнее. В тандеме с многорычажной подвеской и коротким ходом ведет себя уверенно и комфортно. Собственно за такие заслуги и полюбился. Владельцы, конечно, жалуются на дороговизну запчастей, но такую рабочую лошадку менять не хотят.

6. Ford Mondeo (1993 – 2000)


Иногда встречаются полноприводные Ford Mondeo.

Иногда встречаются полноприводные Ford Mondeo.

 

Американец, который часто встречается на дороге ввиду живучести и неприхотливости. В ходу чаще встречаются двигатели 1.8 и 2 литра, реже 1.8 дизель. В электрике нареканий нет при условии, что хозяин следил за машиной. Автомобиль стоит денег, которые за него просят. Добротный седан, который при должном уходе прослужит годы.

7. Subaru Forester (1997 – 2002)


Subaru Forester собрал в себе некоторые качества от универсалов и внедорожников.

Subaru Forester собрал в себе некоторые качества от универсалов и внедорожников.

 

Subaru уже давно стал полноправным и привычным автомобилем на наших дорогах. Универсальность, полный привод и надежность привлекают новых владельцев. На рынке встречаются как машины с правым рулем, так и с левым, а количество запчастей для модернизации не поддается счету. Звук оппозитного двигателя заслуживает музыкальной премии, кто услышал, не забудут.

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7 автомобилей 90-х, которые до сих пор пользуются спросом и не подводят

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7 автомобилей 90-х, которые до сих пор пользуются спросом и не подводятПодписаться на мой Instagram
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