Странные надгробия, с помощью которых люди пытались сохранить память о сильных чувствах

Надгробные памятники, кроме дат и имен, могут отражать и искренние эмоции. Порой, глядя на своеобразные произведения искусства, можно восстановить целые истории – печальные или забавные, порой трагические, но чаще всего повествующие о сильных чувствах, которые показались людям достойными того, чтобы эта память пережила их самих.
Верные супруги
Памятник, соединяющий две могилы
Супруги, похороненные в этих могилах, прожили в браке 38 лет. Полковник Джей ван Горкум и леди ван Эфферден поженились в 1842 году. Однако после смерти они не могли покоиться вместе – помешало различное вероисповедание. Женщина была католичкой, а ее муж – протестантом. Каждый из них должен был быть на своем кладбище. Кроме того, жена принадлежала к аристократической семье, все члены которой по традиции после смерти покоились в фамильном склепе. Но леди перед смертью сделала распоряжение – быть похороненной как можно ближе к супругу. Друзья семьи нашли необычный выход из печальной ситуации. Две могилы, разделенные стеной, соединили каменные руки, и теперь верные супруги опять вместе.
Любимая работа
Памятник на могиле смотрителя кладбища
А этот памятник хранит рассказ о том, что сильные чувства можно испытывать и к любимой работе. Давид Аллено, итальянский эмигрант, почти тридцать лет проработал в Аргентине смотрителем одного из самых известных кладбищ Буэнос-Айреса. Многолетний труд позволил ему скопить достаточно денег, для того, чтобы… быть похороненным на своем любимом рабочем месте. Давид заранее позаботился о последнем пристанище. Еще при жизни он съездил на родину только для того, чтобы найти искусного резчика и заказать ему надгробие. Теперь, уже больше ста лет, все посетители кладбища Реколета могут видеть его здесь – с ключами, метлой и лейкой. Существует легенда, что работящий смотритель ушел в мир иной, как только художник завершил его памятник, но знатоки местных поверий опровергают ее и рассказывают, что Аллено потом еще много лет сам любовался на свое будущее надгробие.
Материнская любовь
Памятник на могилах актрис Кэрри Фишер и Дебби Рейнольдс
Знаменитая голливудская актриса и писатель Кэрри Фишер, которую мы помним как принцессу Лею из «Звездных войн», скончалась в декабре 2016 года. На следующий день у ее матери, Дебби Рейнольдс, во время организации похорон дочери случился инсульт, и она также скоропостижно ушла из жизни. Для американских зрителей имя этой популярной певицы и актрисы было известно не меньше. Кэрри всю жизнь считала, что выбрала профессию только благодаря матери, на которую всю жизнь равнялась. Несмотря на то, что отношения их порой были сложными, двух женщин соединяла крепкая эмоциональная связь. Своей матери Кэрри посвятила роман «Открытки с края бездны» по которому был снят одноименный фильм с Мерил Стрип в главной роли.
Лик любимой жены
Надгробный камень музыканта и актера Фернана Арбело
Интересно, что одним из самых посещаемых туристических объектов Парижа, наряду с Эйфелевой башней и Версалем, является старинное кладбище Пер-Лашез. За год сюда приходят более двух миллионов человек. Этот интерес понятен – здесь покоятся многие знаменитые писатели, художники и музыканты прошлого и исторические личности, которых до сих пор помнят и любят. Но, кроме того, французское кладбище порой удивляет и очень необычными надгробиями, хранящими трогательные истории. Так, например, одним из самых известных памятников Пер-Лашез является скульптура на могиле музыканта и актера Фернана Арбело. Умирая, мужчина пожелал вечно смотреть на лицо своей любимой жены, и скульптор Адольф Вансарт воплотил это желание в виде необычного монумента.
Любовь к уюту
Могила актера и певца Джо Мафела
Актера, писателя, пивца и режиссера Джо Мафела до сих пор называют «лицом южноафриканских развлечений». Его могила в полной мере отражает веселый и легкий характер этой супер-популярной звезды африканского континента. Памятник является, по сути, копией гостиной: телевизор с плоским экраном, журнальный столик и любимое кресло Джо. Кажется, что актер сейчас придет и усядется со всеми удобствами. Своеобразный юмор – это тоже способ выразить любовь к ушедшему.
Старые ссоры
Скульптуры супругов-молчунов
Этот семейный склеп – еще одна достопримечательность аргентинского кладбища Реколета. Верные супруги, покоящиеся здесь, прожили вместе очень долго, однако они прославились тем, что пару десятков лет не разговаривали друг с другом. Сальвадор Мария дель Лейн был аргентинским политиком и вице-президентом страны. В 33 года он женился на 17-летней Тибурсии Домингес, и первые годы брака были трудными с экономической стороны, но очень счастливыми. У пары родилось семеро детей. А вот когда супруг получил хорошее наследство и укрепил свое положение, он умудрился очень сильно обидеть жену, обвинив ее в излишних тратах на туалеты и драгоценности. Тибурсия после этого не разговаривала с мужем больше 20 лет – до самой его смерти. И даже после, заказывая надгробия, она позаботилась о том, чтобы ее бюст навсегда был расположен спиной к скульптуре мужа. Так обиженная женщина отомстила супругу.
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