10 сервисов для изучения иностранных языков с носителями

10 ресурсов, которые помогут взять правильный курс с самого начала.
Функциональный сервис с приложениями для Android и MacOS
Главное достоинство Babbel — визуальный словарь, разбитый по тематическим урокам. Система предлагает пополнять словарный запас сразу тремя способами: повторяя слова за диктором на диктофон, записывая их с помощью предлагаемых букв и воспроизводя их в подходящем контексте.
Базовый курс включает 8 основных тем, за доступ к остальным придется выложить от $7,5 до $13 в месяц. Как почти все сайты, обучающие языкам онлайн, Babbel предлагает в распоряжение пользователей других пользователей — носителей изучаемого языка.
Языки: английский, немецкий, испанский, итальянский, французский, португальский, шведский, турецкий, голландский, польский, индонезийский.
Сервис, полностью работающий на человеческом ресурсе
Mylanguageexchange — реализованная мечта советских детей, идеальный сервис для поиска «друга по переписке». Только здесь друг окажется не произвольным Биллом из Южной Африки, а ровно тем, кем вы захотите. На сайте вы описываете своего идеального «партнера по языку», как его здесь называют: указываете его родной язык и язык, который он практикует, а также страну, в которой ему желательно жить, и примерный возраст вашего напарника. Остальное — дело выбора: выбирайте понравившегося и подходящего по параметрам собеседника и шлифуйте свой французский, немецкий или какой бы то ни было еще. На сайте, согласно заверениям авторов, обитает порядка миллиона юзеров из 133 стран.
Языки: 115 штук, включая основные европейские и азиатские.
Cервис, превращающий любого носителя языка в серьезного преподавателя
Сайт с диковинным названием italki.com предлагает краудсорсинговые живые чаты и проверку текстов. Есть возможность давать профессиональные уроки желающим: записывать их в расписание и связываться с ними в определенное время.
Единственное ограничение на пользование сайтом — возраст. Italki настаивает на том, что пользователю должно быть непременно больше 13 лет, чтобы он смог пользоваться сайтом.
Языки: больше 100, включая основные европейские и азиатские.
Аналог ВКонтакте для тех, кому мало демотиваторов на русском
Особенность сайта — огромное интернациональное сообщество, строящееся по принципу фейсбука или любой другой непрофессиональной социальной сети, но с упором на изучение языков. Для быстрого знакомства необходим лишь базовый уровень владения языком.
Языки: больше 100, включая основные европейские и азиатские.
Аналог Livemocha с интерфейсом в синих тонах
Особой новизной функционала Lingq не порадует — все те же занятия на расширение словарного запаса, все те же тематические уроки. За отдельную плату ($10, $39 или $79 в месяц — в зависимости от запросов пользователя) можно получать дополнительные уроки, импортировать новые наборы слов, проходить все новые и новые тесты и писать диктанты. В придачу ко всему этому можно обзавестись персональным ментором, который поможет продираться сквозь дебри незнакомого языка. А можно и самому выступить в роли репетитора: проверять чужие домашние задания и участвовать в дискуссиях по грамматике родного языка.
Языки: французский, русский, испанский, немецкий, португальский, итальянский, японский, шведский, корейский, китайский.
Социальная сеть с готовыми уроками английского
В названии сайта все, в общем-то, сказано: Englishbaby — сайт для тех, кто умудрился не выучить английский в школе или пытается найти альтернативу школьной учительнице. Учить язык здесь можно несколькими способами: чатясь с другими штудиозусами, общаясь с ними же на форумах или в личных сообщениях, изучая вокабуляр, разгадывая грамматические загадки и прослушивая аудиозаписи. Последовательность упражнений пользователю предстоит выбрать самостоятельно.
Языки: английский.
Сервис для работы над письменной речью
Уже освоившим азы языковой практики Lang-8 предлагает прекрасный в своей простоте ход. Пользователь пишет текст на изучаемом языке, после чего за текст берется носитель языка, вносящий в него соответствующие правки. Сайт идеально подходит маниакальным любителям грамматики или тем, кому для уверенного говорения нужно сначала получить «санкцию» — убедиться, что по крайней мере написано все правильно.
Языки: есть носители языков из 190 стран.
Помоги другому, а он поможет тебе
Политика этого международного сайта — помоги другому, а он поможет тебе. Упражнения, которые не могут быть проверены программой, разбирают носители языка. Делают они это не просто так, а в обмен на то, что кто-то потом проверит их упражнения. Верить ли рецензии проверяющего — личное дело каждого, но опытные юзеры советуют обращать внимание на рейтинги пользователей.
Основная часть сайта доступна бесплатно. Вместе с этим действует система жетонов, расплачиваясь которыми, ученик может, например, индивидуально позаниматься с тьютором, которого выберет сам. Также за $9,99 в месяц можно купить «золотой ключ», который откроет доступ ко всем материалам.
Языки: 38 языков, включая урду, эсперанто, путунхуа, персидский и другие.
Онлайн-коммьюнити для изучающих иностранные языки
Busuu.com создали 36-летний Адриан из Лихтенштейна и 31-летний Бернард из Австрии, которые свободно владеют тремя языками каждый и изучают по четвертому. По их словам, они пытались создать альтернативу традиционному способу изучения, который они всегда находили дорогостоящим, сложным и скучным. Три принципа, на которых базируется сайт: учиться у носителей языка; учиться на оригинальном материале; учиться бесплатно. Каждый член коммьюнити является не только учеником, но и учителем, который помогает освоить желающим свой родной язык.
Языки: испанский, французский, немецкий, итальянский, русский, португальский, польский, турецкий, арабский, японский, китайский и английский.
Учись! Общайся! Играй!
Edustation — это место для изучения иностранных языков с большим количеством видеоматериалов, фотографий, обучающих игр и текстов с аудиозаписями. Пользователь сам решает, какой курс или метод является оптимальным для него.
Помимо обучающих материалов есть возможность общаться с другими учениками или носителями языка.
Языки: английский, немецкий, польский, французский.
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