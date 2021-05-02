Концепция города-сада: чем она не угодила советской власти

Создание концепции идеального общества с совершенной средой обитания в Советском Союзе было вещью практически обыденной. Особенно в первые годы - придумывались различные варианты преобразований, которые, в частности, касались и архитектуры. Одним из самых ярких проектов подобного типа, которые появились в 1920-х годах, был проект города-сада. Вот только случилось непредвиденное: многообещающую задумку не просто забыли, но и постарались максимально очернить в глазах советских людей, придумывая целый ряд мифов.
История архитектурной концепции берет начало на рубеже 19-20 веков, когда в мире стала ухудшаться ситуация в градостроительстве. Увеличение численности населения ускорило темпы урбанизации, после чего земля в городах быстро поднялась в цене и стала предметом серьезных спекуляций. Именно тогда появляется на горизонте истории британский теоретик градостроительства сэр Эбенезер Говард.
Сэр Эбенезер Говард. /Фото: iknigi.net
Он предложил выход из складывающихся непростых условий - концепцию города-сада. Основная ее идея заключалась в том, чтобы строить в пригородной зоне, где земля значительно дешевле. Кроме того, многоквартирные дома должны были уступить индивидуальным участкам с жилищем коттеджного типа, которые также были ниже в цене. Кроме того, организация нового поселения буквально на пустом месте давала не только простор для фантазии архитектора, но и возможность рационального использования особенностей выбранного ландшафта.
Один из потенциальных планов строительства города-сада. /Фото: Wikipedia.org
Удивительно, но необычную концепцию довольно тепло приняли, и, более того, достаточно оперативно стали воплощать в жизнь. Первым городом-садом на территории Великобритании стал Лэчворт. Его строительство началось в октябре 1930 года в пятидесяти километрах от Лондона.
Но на этом англичане не остановились. За двадцать следующих лет пригород их столицы буквально оброс все новыми городами-садами. А вскоре интересную задумку воплощали в жизнь уже за пределами Соединённого королевства. Так, города-сады появились в Германии и Италии.
Лэчворт - первый город-сад. /Фото: geograph.org.uk
Не обошла стороной архитектурная концепция и Российскую империю. Она постепенно завоёвывала популярность среди крупных землевладельцев, и некоторые из них даже пытались строить свои рабочие поселки по подобному принципу.
Однако на деле схожесть оказывалась исключительно внешней - магнаты, которые основывали такие поселения для рабочих своих фабрик, делали это скорее в угоду себе, полностью игнорируя одну из основополагающих идей, которые Говард закладывал в свою задумку - снижение социальной напряжённости.
Рабочий поселок Ковжинского лесопильного завод. /Фото: pikabu.ru
Начало советской эпохи подразумевало поиск концепций для создания идеального коммунистического общества. Тут-то о городе-саде вспомнили снова. Идея коллективного управления и ликвидация любых проявлений эксплуатации, казалось бы, полностью соответствует тем тезисам, которые провозглашала советская власть. Поэтому концепция города-сада стала весьма привлекательной а в глазах тогдашнего правительства.
Задумку стали воплощать в жизнь. Одним из первых мест, которые пытались создать на основе идей Говарда, стал подмосковный поселок «Сокол», который заложили в 1923 году. Всего на его территории было построено 114 деревянных коттеджных домов, а также открыли библиотеку и столовую, разбили парковую зону.
ЖСКТ «Сокол», 1924 год. /Фото: obratnosssr.ru
И, казалось бы, советская власть нашла свою формулу построения коммунизма в концепции города-сада, однако в реальности все вышло ровно наоборот. Дело в том, что созданием и продвижением подобных проектов должны были заниматься кооперативные сообщества, чьи основополагающие постулаты входят в разрез с вектором развития государства, разрабатываемого партией.
По мнению правительства, всякие частные собрания не могут вот так просто получить государственное финансирование на свои проекты, и, что ещё страшные, самостоятельно решать вопросы градостроительства. Постепенно права и привилегии таких кооперативов стали все сильнее урезаться, а со свертыванием политики НЭПа они вошли практически в открытое противостояние.
В том же Соколе уже с конца 1920-х начали строить многоквартирные дома. /Фото: Wikipedia.org
Довольно быстро все попытки воплощения в жизнь концепции города-сада были пресечены на корню и забыты. Однако перед советским правительством автоматически вставала другая проблема - как обосновать сворачивание проектов, которые ещё вчера считались перспективными и полностью соответствующими политике партии. Ответ нашелся быстро - в виде тотального игнорирования концепции самой по себе. Ее замалчивали максимально и где только можно.
Если же наступала ситуация, когда обойти стороной эту задумку не представлялось возможным, то в ход шло перекручивание фактов и даже мифообразование. Так, в тех немногих упоминаниях о городах-садах, которые можно было найти в советской литературе, говорилось, что круговая схема расположения и идея использования только малоквартирных домов не могла помочь решить проблему нехватки жилплощади для советских граждан. Другим мифом был мнение об экономической нецелесообразности концепции. Однако сегодня этот тезис опровергается цифрами: стоимость квадратного метра в отдельном доме была на треть меньшей, чем в многоквартирном.
Город-сад имени Сталина так и не вышел за пределы журнального разворота. /Фото: vedgard.ru
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