6 ключевых моментов, как продлить жизнь стиральной машине на долгие годы

Стиральная машина - гаджет не из дешёвых.

Если она выходит из строя, это, как правило, большой стресс для семьи (как бытовой, так и финансовый).

Но существует ряд эффективных лайфхаков, которые помогут избежать поломки этой сверхполезной единицы бытовой техники.

О них и пойдет речь в материале.

1. Обязательное вытирание резинового ободка после каждой стирки

Воду с резинового ободка стиральной машины нужно тщательно вытирать.

Этим правилом пренебрегают порой даже непревзойдённые хозяйки. Происходит это не от невнимательности, а от банального незнания. После каждой стирки в резиновом ободке стиральной машины, который отвечает за герметичность устройства во время стирки после захлопывания дверки, всегда остается немного воды (как на фото выше).

Такие прекрасные дыры образовались в резиновом ободке стиральной машины, который не протирали после стирок.

Если пренебрегать вытиранием этой влаги насухо, в резиновом ободке может образоваться дыра, которая ведет к протечкам машины, а также к образованию очень дурно пахнущей плесени, которая вредит здоровью домочадцев.

Влагу с резинового ободка стиральной машины нужно удалять не «от большего», а на 100 процентов.

Очень важно полностью удалить влагу с резинового ободка.

Если вытереть в режиме «от большего» или «и так сойдёт», то оставшаяся на ободке влага сама не испарится, так как свойства резины способствуют отличному удержанию влаги на своей поверхности. Для выполнения этой важной рекомендации нужно всегда иметь в ванной комнате микрофибровую синтетическую тряпочку с повышенными свойствами влагозабора. Отлично подойдут всем знакомые лохматые тряпочки или же текстиль с микрофибровыми щупальцами (как на коллаже чуть выше справа). Отлично справится также бывший детский лохматый носок (лайфхак, который на коллаже чуть выше - слева).

Будущие помощники в ванной комнате.

Если у вас дома имеются такие носки, но они вам не нравятся, превратите их в эффективную тряпочку для протирания резинового ободка стиральной машины. А если они вам по душе, то однажды они всё же протрутся до дыр, и тогда обязательно переселите бывшие носки в ванную комнату, чтобы их вторая инкарнация послужила быту жилища.

2. Исключение стирки бюстгальтеров с пластиковыми косточками без специального пакета

Тайные враги стиральных машин.

Чтобы с вашей стиральной машиной не стряслась беда, нужно исключить стирку бюстгальтеров с вставленными пластиковыми косточками в «свободном плавании» вместе с остальными предметами одежды. От движения барабана эти косточки очень часто выскальзывают из своих текстильных держателей, являющихся частью кроя бюстгальтера. И если это произойдет, может произойти что угодно: от остановки процесса автоматизированной стирки, до микровзрыва внутри барабана. Косточка может застрять где угодно внутри бака, и тогда хорошего исхода ждать не приходится.

Для всего есть решение.

Однако не следует плохо думать о производителях нижнего белья и полагать, что они не позаботились о данной проблеме. В любом магазине нижнего белья буквально за копейки можно купить специальные перфорированные пакеты для стирки бюстгальтеров. Отличным решением будет стирать все предметы нижнего белья в таком пакете: эти деликатные изделия обычно изготавливаются из тонких и нежных на ощупь тканей, а это значит, что машинная стирка может повредить ткань. Таким образом, эти специальные пакеты для стирки нижнего белья решают две важные проблемы: продлевают жизнь как белью, так и стиральной машине.

3. Стирка верхней одежды с массивной фурнитурой только в вывернутом состоянии

Тайный враг стиральной машины.

При изготовлении зимней верхней одежды, как правило, используются довольно массивные застежки-молнии, потому что в противном случае тонкие застежки очень быстро выходили бы из строя ввиду большого веса зимней куртки (на синтепоне или пуху). Кроме того, массивные собачки - в моде и играют декоративную роль. При многократных и длительных вращениях барабана машины, а в особенности в процессе отжима, массивная фурнитура зимних курток (как на фото выше) может нанести урон стиральной машине. Большая собачка такой молнии может застрять внутри бака машины (как оторвавшись, так и оставшись на родной куртке).

Зимнюю верхнюю одежду нужно стирать, во-первых, в вывернутом наизнанку состоянии...

Чтобы фурнитура зимней одежды не нанесла как поправимого, так и непоправимого урона вашей стиральной машине, следует, во-первых, вывернуть ее наизнанку (как на фото выше). Но это лишь первый шаг на пути к правильной стирке зимних объемных курток.

... а во-вторых, нужно застегнуть ее на молнию изнутри.

После того, как вы вывернули куртку наизнанку, нужно при помощи минимальной ловкости рук застегнуть застежку-молнию снизу доверху. Никаких умений вора-карманника или фокусника вам не понадобится. Сделать это очень легко. Зато теперь ваша стиральная машина полностью защищена от опасностей, которые могут причинить коварные массивные предметы фурнитуры зимней одежды.

4. Периодическая прокрутка в барабане раствора лимонной кислоты

Прекрасный уничтожитель микроорганизмов, вызывающий неприятный запах из стиральной машины.

Если вы заметили, что в процессе покоя из вашей стиральной машины неприятной пахнет, то это на 99,9% означает, что в ней завелась не видимая глазу плесень. Любой запах - плод микроорганизмов. А лимонная кислота отлично справится с ними. Жалеть средства не стоит: оно стоит копейки. Будет нелишним высыпать в отсек для порошка или прямо в барабан машины одну стандартную упаковку лимонной кислоты. Важно: прокрутку с лимонной кислотой следует осуществить при очень высокой температуре воды. 30 градусов будет недостаточно. выберите для прокрутки с лимонной кислотой режим, который предполагает температуру воды не ниже 70 градусов.

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5. Исключение привычки стирать только в экспресс-режиме и при низкой температуре воды

В этом режиме следует стирать лишь изредка.

У хорошей хозяйки всегда мало времени. Поэтому во многих семьях, руководствуясь исключительно желанием сэкономить время и, что называется, безо всякой задней мысли принять использовать только экспресс-режим стирки. Но немногие знают, что это губительно для стиральной машины!

Стирки только при 30 градусах воды губят стиральную машину.

Коварный и опасный секрет кроется в том, что микроорганизмы не погибают при температуре 30 градусов. Напротив, некоторые из них отлично размножаются именно при этой температуре. 60 градусов - температура, убивающая лишь примерно половину известных вредных микроорганизмов, а вот при 90 градусах умирают все из них.

Именно поэтому если стирать только при 30 градусах (предполагаемых экспресс-режимом), ваша стиральная машина станет гнездилищем микробов. Возникнет черная плесень на ободке и не только, появится неприятный запах. А это значит, что микроорганизмы будут оседать на вашей одежде во время стирки. А это чревато аллергическими реакциями в самом лучшем случае (и серьезными заболеваниями - в худшем).

6. В период между использованиями дверца машины должна быть всегда приоткрыта

Правильный режим ожидания для стиральной машины.

На фото показано, как идеально обеспечить вентиляционный режим для стиральной машины в периоды между стирками, и тем самым обеспечить машине долголетия. Дело в том, что после стирки влага остается в самых разных и весьма труднодоступных местах внутри барабана. Но поскольку барабан сделан из металла, влага будет легко испаряться, но только в том случае, если вы не закроете герметичную дверку стиральной машины. Закрывание дверцы стиральной машины даже при неукоснительном соблюдении совета номер 1 данного материала - очень опасно, приводит к образованию плесени и коррозии.

Стиральной машине нужна круглосуточная вентиляция.

Желательно, чтобы дверца стиральной машины была приоткрыта хотя бы на несколько сантиметров. Но не следует баррикадировать дверцу текстильными изделиями! Испаряемая влага создаст неблагоприятную среду: текстиль впитает влагу и создаст отличный домик для микробов и будущей плесени.