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40 фактов о глазах, которых вы не знали

40 фактов о глазах, которых вы не знали

Мы привыкли нещадно нагружать глаза, сидя перед мониторами. И мало кто думает, что на самом деле это уникальный орган, о котором даже науке известно еще далеко не все.

Мы предлагаем всем офисным работникам почаще задумываться о состоянии зрения и хотя бы иногда делать зарядку для глаз.


  • Зрачки глаз расширяются почти наполовину, когда мы смотрим на того, кого любим.

  • Роговица глаз человека так похожа на роговицу акулы, что последнюю используют в качестве заменителя при операциях на глазах.

  • Каждый глаз содержит 107 миллионов клеток, и все они чувствительны к свету.

  • Каждый 12-й представитель мужского пола — дальтоник.

  • Глаз человека способен воспринимать только три участка спектра: красный, синий и желтый. Остальные цвета являются сочетанием этих цветов.

  • Диаметр наших глаз составляет около 2,5 см, и они весят около 8 граммов.

  • Только 1/6 часть глазного яблока видна.

  • В среднем за всю жизнь мы видим около 24 миллионов разных изображений.

  • Ваши отпечатки пальцев имеют 40 уникальных характеристик, в то время как радужная оболочка глаза — 256. Именно по этой причине сканирование сетчатки используется в целях безопасности.

  • Люди говорят «не успеешь глазом моргнуть», так как это самая быстрая мышца в теле.
    Моргание длится около 100 — 150 миллисекунд, и вы можете моргнуть 5 раз в секунду.

  • Глаза передают в мозг огромное количество информации каждый час. Пропускная способность этого канала сопоставима с каналами интернет-провайдеров крупного города.

  • Карие глаза на самом деле голубые под коричневым пигментом. Существует даже лазерная процедура, которая позволяет превратить карие глаза в голубые навсегда.

  • Наши глаза фокусируются примерно на 50 вещах в секунду.

  • Изображения, которые отправляются в наш мозг, на самом деле перевернуты.

  • Глаза загружают мозг работой больше всех остальных частей тела.

  • Каждая ресница живет около 5 месяцев.

  • Майя считали косоглазие привлекательным и пытались сделать так, чтобы их дети были косоглазыми.

  • Около 10 000 лет назад у всех людей были карие глаза, пока у человека, жившего в области Черного моря, не появилась генетическая мутация, которая привела к появлению голубых глаз.

  • Если на фотографии со вспышкой у вас только один глаз красный, есть вероятность, что у вас опухоль глаз (в случае если оба глаза смотрят в одном направлении в камеру). К счастью, уровень излечения составляет 95%.

  • Шизофрению можно определить с точностью до 98,3% с помощью обычного теста на движение глаз.

  • Люди и собаки — единственные, кто ищет зрительные подсказки в глазах других, а собаки делают это только общаясь с людьми.

  • Примерно у 2% женщин есть редкая генетическая мутация, благодаря которой у них наблюдается дополнительная колбочка сетчатки. Это позволяет им видеть 100 миллионов цветов.

  • Джонни Депп слеп на левый глаз и близорук на правый.

  • Зафиксирован случай сиамских близнецов из Канады, у которых общий таламус. Благодаря этому они могли слышать мысли друг друга и видеть глазами друг друга.

  • Глаз человека может делать плавные (не прерывистые) движения, только если следит за движущимся объектом.

  • История циклопов появилась благодаря народам средиземноморских островов, которые обнаружили останки вымерших карликовых слонов. Череп слонов был в два раза больше черепа человека, а центральная носовая полость часто ошибочно принималась за глазницу.

  • Космонавты не могут плакать в космосе из-за гравитации. Слезы собираются в маленькие шарики и начинают пощипывать глаза

  • Пираты использовали повязку на глаза, чтобы быстро адаптировать зрение к среде над палубой и под ней. Таким образом, один глаз у них привыкал и к яркому свету, а другой — к тусклому.

  • Существуют слишком «сложные» для человеческого глаза цвета, их называют «невозможные цвета».

  • Мы видим определенные цвета, так как это единственный спектр света, который проходит сквозь воду — область, где появились наши глаза. Не существовало никаких эволюционных причин на земле, чтобы видеть более широкий спектр.

  • Глаза начали развиваться около 550 миллионов лет назад. Самым простым глазом были частицы белков фоторецепторов у одноклеточных животных.

  • Иногда люди, страдающие афакией — отсутствием хрусталика, сообщают о том, что видят ультрафиолетовый спектр света.

  • У пчел в глазах есть волоски. Они помогают определять направление ветра и скорость полета.

  • Астронавты миссии Аполлона рассказывали о том, что видели вспышки и полосы света, когда закрывали глаза. Позже выяснилось, что это было вызвано космической радиацией, облучавшей их сетчатку за пределами магнитосферы Земли.

  • Мы «видим» мозгом, а не глазами. Размытость и некачественное изображение — это болезнь глаз, как датчика принимающего изображение с искажением. Потом свои искажения и «мертвые зоны» наложит мозг.

  • Около 65-85% белых кошек с голубыми глазами — глухие.



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