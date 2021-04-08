С нами не соскучишься!

7 945 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Homo Sapiens6 апреля, 14:08
    обожаю гладиаторские бои, жалею, что римляне их в конце концов запретили под давлением христанутых! Италия могла бы п...Гладиаторы: каким...
  • Виктория Иванова2 апреля, 16:26
    "Однажды она появилась в Нью-Йоркской академии искусств одетой лишь в бриллианты общей стоимостью 5 миллионов долларо...Мы просто не смог...
  • Виктория Иванова31 марта, 11:39
    Возможно он лилипут, а не карлик.Джеффри Хадсон – ...

Как выглядит самое длинное здание в мире

Нью-йоркская студия Oiio предложила проект необычного здания Big Bend на Манхэттене. Дизайн выполнен как изогнутый дугой небоскреб в виде огромной арки. Хотя общая длина здания будет 1230 м, его высота в два раза меньше, но фактически оно все же будет самым длинным небоскребом в мире.

Как выглядит самое длинное здание в мире


Как выглядит самое длинное здание в мире

Как выглядит самое длинное здание в мире

Как выглядит самое длинное здание в мире

Как выглядит самое длинное здание в мире

Как выглядит самое длинное здание в мире

Как выглядит самое длинное здание в мире

Как выглядит самое длинное здание в мире

Как выглядит самое длинное здание в мире

Как выглядит самое длинное здание в мире

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)


Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх