Нью-йоркская студия Oiio предложила проект необычного здания Big Bend на Манхэттене. Дизайн выполнен как изогнутый дугой небоскреб в виде огромной арки. Хотя общая длина здания будет 1230 м, его высота в два раза меньше, но фактически оно все же будет самым длинным небоскребом в мире.
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Как выглядит самое длинное здание в мире
Нью-йоркская студия Oiio предложила проект необычного здания Big Bend на Манхэттене. Дизайн выполнен как изогнутый дугой небоскреб в виде огромной арки. Хотя общая длина здания будет 1230 м, его высота в два раза меньше, но фактически оно все же будет самым длинным небоскребом в мире.
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