Примеры того, как НЕ надо делать ремонт в ванной

Если в новом году вы запланировали ремонт в ванной комнате, то обязательно обратите внимание на эти дизайны. Перед вами прекрасный пример того, как не нужно оформлять ванную и туалет.



Эти коричневые разводы в ванной комнате выглядят очень неприятно



Современная ванная комната без двери, однако, заходя в дом, первое, что видит владелец этой квартиры — унитаз



Умывальник, совмещенный с унитазом — не самая лучшая идея



Выглядит, конечно, очень красиво, но о технике безопасности здесь не может быть и речи



Волшебный шкаф…только дверь ведет не в Нарнию



Пожалуй, мужчины будут против таких близких контактов





Лайфхак как из одного зеркала сделать 8



Главное, что есть окно, его размер уже не имеет значения



Идеальный вариант для тех, кто сильно устает: принял душ и сразу в постель



Если потолок слишком низкий, не отчаивайтесь, ведь в нем всегда можно сделать дыру



Идея для маленькой ванной: рациональное использование имеющегося пространства





Есть один вопрос: как попасть в эту ванную?



Уединиться в этом доме невозможно



В эту туалетную комнату ни в коем случае нельзя заходить в нетрезвом состоянии





Оригинальная, но очень странная альтернатива двери в ванную комнату



Пожалуй, комментарии здесь излишне. Не лучший выбор плитки для ванной комнаты





Не забудьте взять туалетную бумагу, прежде чем займетесь важным делом, потом у вас это вряд ли получится сделать



Место, которое объединяет людей



Гостиничный номер с душем и туалетом



Очень удобный душ для мытья лица



У каждого из нас свое понимание слова «красота»





Чему верить: знаку, или надписи?



Наверняка, неловкие ситуации в этом туалете возникают очень часто



О чем думали люди, выбирая такую плитку для туалета?



Угловой туалет для экономии места



Кем бы вы ни были, не забывайте мыть руки!



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