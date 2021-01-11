Если в новом году вы запланировали ремонт в ванной комнате, то обязательно обратите внимание на эти дизайны. Перед вами прекрасный пример того, как не нужно оформлять ванную и туалет.
Эти коричневые разводы в ванной комнате выглядят очень неприятно
Современная ванная комната без двери, однако, заходя в дом, первое, что видит владелец этой квартиры — унитаз
Умывальник, совмещенный с унитазом — не самая лучшая идея
Выглядит, конечно, очень красиво, но о технике безопасности здесь не может быть и речи
Волшебный шкаф…только дверь ведет не в Нарнию
Пожалуй, мужчины будут против таких близких контактов
Лайфхак как из одного зеркала сделать 8
Главное, что есть окно, его размер уже не имеет значения
Идеальный вариант для тех, кто сильно устает: принял душ и сразу в постель
Если потолок слишком низкий, не отчаивайтесь, ведь в нем всегда можно сделать дыру
Идея для маленькой ванной: рациональное использование имеющегося пространства
Есть один вопрос: как попасть в эту ванную?
Уединиться в этом доме невозможно
В эту туалетную комнату ни в коем случае нельзя заходить в нетрезвом состоянии
Оригинальная, но очень странная альтернатива двери в ванную комнату
Пожалуй, комментарии здесь излишне. Не лучший выбор плитки для ванной комнаты
Не забудьте взять туалетную бумагу, прежде чем займетесь важным делом, потом у вас это вряд ли получится сделать
Место, которое объединяет людей
Гостиничный номер с душем и туалетом
Очень удобный душ для мытья лица
У каждого из нас свое понимание слова «красота»
Чему верить: знаку, или надписи?
Наверняка, неловкие ситуации в этом туалете возникают очень часто
О чем думали люди, выбирая такую плитку для туалета?
Угловой туалет для экономии места
Кем бы вы ни были, не забывайте мыть руки!
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Примеры того, как НЕ надо делать ремонт в ванной
Если в новом году вы запланировали ремонт в ванной комнате, то обязательно обратите внимание на эти дизайны. Перед вами прекрасный пример того, как не нужно оформлять ванную и туалет.
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