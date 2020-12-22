Эксперименты, где что-то пошло не так

Истинная наука ужасает. Малейшая ошибка может стоить экспериментатору жизни — а иногда цена еще более высока. Если вы решите посвятить всего себя науке, то позаботьтесь о хорошей страховке. Есть все шансы, что она вам понадобится. Чтобы не быть голословными, мы собрали несколько важных, всемирно известных экспериментов, каждый из которых окончился ужасающим провалом.



Карл П. Шмидт

Карл Шееле

Мари Кюри

Арутюн Крикор Даглян-младший

Луи Слотин

Анатолий Бугорский

Александр Богданов