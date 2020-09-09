Не «решётка» и не «межбровье»: 25 названий вещей, которые для нас зачастую безымянны

Ежедневно человека окружают миллионы вещей. Поэтому совсем неудивительно, что многие из них могут быть для нас безымянными, то есть мы просто не знаем, как именно они называются.

А ведь большинство из этих предметов имеют вполне реальные названия, а не те прозвища, которыми их обычно награждают люди по незнанию. Вашему вниманию 25 наименований повседневных вещей, о которых мало кто знает.

1. Октоторп

Решетка на самом деле вполне конкретно называется.

Любой, кто активно пользуется социальными сетями, безошибочно узнает знаменитый значок «решётки», который ставят перед каждым хештегом. Кроме того, этот символ все еще применяется в клавиатурах смартфонов, поэтому найти того, кто не знал бы его, будет весьма сложно. А вот о том, что у этого значка есть вполне официальное название, известно далеко не каждому: «решётка» на самом деле именуется «октоторп».

2. Лемниската

У поэтичного знака есть научное название.

Еще один символ, который известен большинству из нас: и ученым-математикам, и любителям романтики. Кроме того, горизонтальная «восьмёрка», обозначающая явление бесконечности, является популярным рисунком для татуировок. Но лишь малый процент тех, кто не изучает данный символ как алгебраическую кривую знает, что имеет он весьма научное название - лемниската.

3. Лунула

Все-таки, ноготь состоит из разных элементов, и логично, что у них также есть названия.

Пожалуй, никто, кроме мастеров маникюра и женщин, которые самостоятельно делают себе данные процедуры, вообще не обращают внимания на то, из каких элементов состоят ногти. А те, кто все-таки рассматривают их, наверняка увидят у основания ногтевой пластины белый полукруг, у которого, как оказывается, также есть названия. Причем его можно назвать даже поэтичным - слово «лунула» в переводе с латыни - маленькая луна, лунка или серп небольшого размера.

4. Амбушюры

Подушка для наушника также не обделена названием.

Многие, кто использует вакуумные наушники, наверняка сталкивались с проблемой порчи и последующей замены специальных накладок в виде подушечек. А порой их размер не подходит для уха, и их также меняют. А вот о том, что у данного элемента есть вполне закрепленное название, мало кто знает. Такие насадки называются «амбушюры».

Важно знать: это слово имеет французское происхождение, а потому пишется через букву «ю» в последнем слове, по аналогии с другими заимствованиями из этого языка - «парашют», «жюри».

5. Тренчик

Кусочек на ремне вполне заслуживает отдельного названия.

Большинство мужчин, впрочем, как и немало женщин, ежедневно берут в руки ремень. А вот на небольшую, но весьма полезную деталь на нем мало кто обращает внимание. Речь идет о небольшом колечке из кожи или металла, которая находится рядом с пряжкой. Эта маленькая вещица, выполняющая роль дополнительного держателя, называется тренчик.

6. Феррул

Пластинка из металла на карандаше также имеет название.

Карандашом пользуются многие из нас ежедневно, но вряд ли кто-либо хотя бы взглядом задерживаются на отдельных элементах этого пишущего инструмента. Так, например, у карандашей с ластиком есть небольшая металлическая полоска, которая опоясывает оба элемента, и удерживает их рядом. У этой детальки также есть название - ее именуют «феррулом».

7. Мурмурация

Необычное явление с научным названием.

Это странное явление могли наблюдать многие, в чьей местности водятся скворцы, галки или даже вороны. Порой они стаями выполняют в воздухе нечто вроде странного танца, складываясь в динамичные объемные фигуры, при этом эти очертания имеют вполне четкие контуры. Кроме птиц подобное поведение отмечается также у косяков рыб. Данное явление обозначается термином «мурмурация».

8. Дойпак

Пожалуй, нет такого человека, который не видел бы подобную упаковку на полках магазинов.

В последние годы появился целый ряд новых типов упаковки различных продуктов. Среди них есть пакет, с застежкой и специальным донышком, которое позволяет ей оставаться устойчивым. В таких сейчас нередко продают рассыпчатые продукты: чай и кофе, орехи различных видов или соусы вроде майонеза (правда, в последнем случае застежка заменяется круглым горлышком с крышкой). Но мало кто знает, что такая упаковка имеет название - дойпак (другой вариант написания - дой пак).

9. Балясины

Не только перила название имеют, но и то, на что они опираются.

Любой, кто хотя бы раз поднимался или спускался по лестнице, знает, что держится рукой за перила. А вот об элементе конструкции, на которую опираются сами перила на нужной высоте, задумываются немногие. А ведь эти колонны, вне зависимости от того, прямые ли они или украшены красивой резьбой, имеют фиксированное официальное название - «балясины».

10. Пендельтюр

Оригинальная дверь с запоминающимся названием.

Лет тридцать-сорок назад были очень популярны фильмы в жанре вестерна. И любой, кто их смотрел, несомненно обращали внимания на необычного вида двери, которые вели в местные забегаловки. Они были двойными и крепились на качающиеся петли, а потому могли без проблем открываться в обе стороны. Такую конструкцию не запомнить сложно, а вот об ее названии знает не всякий - а называется такая дверь «пендельтюр».

11. Мюзле

Проволочка на бутылке, и та имеет название.

Любители пригубить шампанского или другого игристого вина сначала сталкиваются с кропотливым алгоритмом открывания бутылки с пузыристым напитком. Однако далеко не каждый задумывается о том, что конструкция из проволоки, которую необходимо снимать, прежде чем откупорить пробку, также имеет название. Именуется данная конструкция «мюзле».

12. Пунт

Необычное донышко обзавелось собственным названием.

Знатоки истории вин и шампанского могут назвать несколько версий появления углубления на донышке бутылки Согласно одной из них, она необходима для более удобной транспортировки тары, а другая гласит, что так лучше собирается осадок, присутствующий в напитке. А вот название у данного элемента бутылки намного прозаичнее - углубление на дне именуют «пунт».

13. Глабелла

«Межбровье», оказывается, также имеет название.

Человеческий организм, оказывается также полон необычных названий. Так, например, всем известно, что посмотреть в оба глаза человеку одновременно невозможно. Поэтому зачастую мы глядим куда-то в невидимую точку между глазами или чуть выше, между бровями. А вот у последней зоны на лице, как выяснилось, есть свое название, о которой знают разве что косметологи и пластические хирурги. Ведь это медицинский термин в краниометрии (методике измерения черепа), а звучит он как «глабелла», иногла «глабель».

14. Фильтрум

И ямочка под носом не безымянная.

На человеческом лице есть еще один участок, который мы видим ежедневно, однако именование его почти никому не известно. Речь идет о вертикальной ямочке на лице между носом и верхней губой. Она называется «фильтрум». А выпуклые вертикальные полоски по бокам этой впадинки называеются «колонны фильтрума».

15. Фосфены

Искорки в глазах также без названия не остались.

Некоторые явления, которые происходят с организмом человека, также обзавелись не просто названиями, а то и научными терминами. Так, если сильно зажмуриться, то можно увидеть в глазах вспышки, похожие на искорки. Данный оптический феномен называется «фосфенами».