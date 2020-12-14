Трагически погибшие модели с обложки Playboy

Появление на обложке Playboy - то, что объединяло этих женщин. Почти все звезды журнала смогли сделать карьеру в кино или бизнесе, но судьбы некоторых трагически оборвались.
Эшли Маттингли
В 2011 году 24-летняя Эшли стала “Девушкой года” журнала Playboy. Ее судьба сложилась трагично. Около года Эшли встречалась с актером Лейном Гаррисоном, на которого подала в суд за насилие. После этих отношений модель пристрастилась к алкоголю и наркотикам, в 2016 году ее даже оштрафовали за вождение в нетрезвом виде. 21 апреля 2020 года бывшую модель Playboy обнаружили мертвой в собственном доме в Техасе. О ее пропаже заявил бойфренд, который несколько дней не мог до нее дозвониться и был вынужден обратиться в полицию. Судя по всему, смерть наступила еще 15 апреля. Расследование причин может занять до трех месяцев, но родные предполагают, что Эшли покончила с собой после нескольких лет борьбы с наркотической и алкогольной зависимостью. Она оставила записку, которую ее сестра-близнец Кристи пока не видела. Родные Маттингли сообщили, что Эшли почти справилась со своими проблемами, но в самоизоляции страдала от одиночества и даже завела себе 9-месячного золотистого ретривера.
Кристина Карлин-Крафт
В 2010-2012 годах Кристина часто снималась для Playboy и других эротических журналов. В 2016 году на нее подали в суд за отказ оплачивать счет в ресторане. Девушке пришлось не только оплатить его, но и не совершать никаких правонарушений в следующие полгода. В августе 2018 года 36-летнюю Кристину нашли мертвой в ее доме в Пенсильвании. Следствие установило, что это было убийство - девушку задушили. Вскоре поймали и виновного - 31-летнего Джонатана Харриса. Он не признал вину на суде, хотя на допросе рассказал во всех подробностях, как он измывался над Кристиной в последние минуты ее жизни. Он приехал к ней 22 августа, они переспали, затем поссорились - и он не смог сдержать ярость из-за того, что она не хочет оплачивать привезенные им наркотики. Защита Харриса настаивала, что в момент убийства он находился под воздействием кетамина и был невменяем.
Стефани Адамс
Модель Playboy ноября 1992 года была активной бизнесвумен и первой девушкой Playboy Playmate, заявившей о своей нетрадиционной ориентации (правда, гораздо позже съемок - в 2003 году). Она писала эзотерические книги, увлекалась астрологией, а затем основала косметическую компанию Goddessy Organics. В 2009 году она вышла замуж и ушла из бизнеса, в 2011 году родила сына Винсента. 17 мая 2018 года она поселилась на 25-м этаже отеля Gotham на Манхэттене, а на следующий день совершила самоубийство, выпрыгнув из окна. Но самое страшное - она заставила покончить с собой и семилетнего сына. Оказалось, Стефани несколько лет судилась за опеку над ребенком с мужем и, видимо, не выдержала накала страстей: муж не хотел отпускать ее в путешествие вдвоем с Винсентом.
Иветт Викерз
Актриса и модель стала героиней Playboy в июле 1959 года. Она не сделала головокружительной карьеры в кино, выпустила два музыкальных альбома, а затем просто жила на заработанные деньги в Калифорнии. 27 апреля 2011 года 82-летнюю героиню Playboy обнаружили мертвой в ее доме в Лос-Анджелесе. Тело пролежало на полу несколько месяцев и было частично мумифицировано. Соседи увидели переполненный почтовый ящик и вспомнили, что давно не видели Иветт на улице. Смерть наступила из-за сердечного приступа. По слухам, расходы на погребение оплатил сам владелец Playboy Хью Хефнер.
Мэрилин Монро
Немногие знают, что легендарная актриса была моделью с самой первой обложки Playboy - в декабре 1953 года. Это было в начале ее кинокарьеры, а потом Монро пристрастилась к алкоголю и сильнодействующим лекарствам. Впрочем, до определенного момента это не мешало ее работе и популярности. 5 августа 1962 года Мэрилин нашли мертвой в постели, она лежала на животе и явно тянулась к телефону. О причинах ее смерти точно ничего не известно: была это передозировка или убийство. Увы, и она пополнила список трагически ушедших из жизни моделей Playboy.
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