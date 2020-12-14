Трагически погибшие модели с обложки Playboy

С нами не соскучишься!

Появление на обложке Playboy - то, что объединяло этих женщин. Почти все звезды журнала смогли сделать карьеру в кино или бизнесе, но судьбы некоторых трагически оборвались.



Эшли Маттингли

Кристина Карлин-Крафт

Стефани Адамс

Иветт Викерз

Мэрилин Монро