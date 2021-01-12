 Средства бытовой химии, на которых можно сэкономить

Думаете, речь пойдет о средствах, которые продаются в супермаркетах эконом-класса? Нет, мы расскажем о том, как вообще обойтись без них, приготовив средства для уборки своими руками!







Средство для чистки ковров

Средство для очистки унитаза

Кондиционер для белья

Универсальные очищающие салфетки

Средство для кафельной плитки и ванны

Средство для мебели

Универсальное средство для кухни

Средство для стекол и зеркал

Средство для посудомоечной машины

Средство для очистки противней

2 стакана пищевой соды;пол стакана кукурузной крупы;4 лавровых листа;1 столовая ложка гвоздики или корицы (можно обойтись и без них).Смешайте все составляющие в миске (чтобы они тщательнее перемешались, можно использовать миксер). Пересыпьте в банку и закройте крышкой. Перед тем, как пылесосить ковер, насыпьте смесь и оставьте на пару часов. Сода помогает убрать пыль и грязь, а лавровый лист и гвоздика действуют, как антибактериальные средства и оставляют приятный аромат.1 стакан уксуса;пол стакана соды;Смешать, оставить на 15 минут, потереть и смыть.1 литр уксуса;4−5 капель эфирного масла (любого, которое вам нравится);Смешать ингредиенты, перелить в бутылку с крышечкой, добавлять по пол стакана во время стирки.старые футболки; дистиллированная вода;уксус;15 капель эфирного масла лимонаПорежьте футболки на тряпочки, наполните чистую стеклянную банку водой на ¾, а затем уксусом.Добавьте эфирного масла и опустите в банку тряпки. Закройте и храните под мойкой, чтобы протирать столешницу, плиту, бытовые приборы и т. д.пол стакана соды;пол стакана перекиси водорода;1 ложка средства для мытья посудыСмешайте вместе ингредиенты, нанесите на плитку и на ванну, оставьте на 5 минут, а затем смойте губкой или щеточкой. Очень эффективное средство!¾ стакана в идеале оливкового, но можно и любого растительного масла; ¼ дистиллированного уксуса;1 чайная ложка лимонного сока (примерно половинка лимона).Смешайте в отдельной емкости, перелейте в бутылочку и храните в холодильнике. Перед тем, как протирать мебель, встряхните средство. Масло ухаживает за мебелью, уксус очищает от пыли и освежает поверхность, а лимон помогает бороться с пятнами.уксус 1 стакан;вода 1 стакан;эфирное масло или кожура лимона или лайма.Смешать и перелить в бутылку, если использовали эфирное масло. Если лимонную кожуру, то поместите ее в уксус, оставьте на пару недель, а затем, когда настоится, добавьте воды. Очень хорошо отмывает все поверхности на кухне, начиная от столешницы и заканчивая кухонными шкафчиками.1 стакан уксуса;1 стакан воды;четверть стакана лимонного сока;эфирное масло (по желанию);Смешайте ингредиенты, налейте в бутылку с распылителем и пользуйтесь!2 стакана соды;3 столовые ложки перекиси водорода;10−20 капель любого эфирного масла;пергаментная бумага;2 стакана уксуса;1 столовая ложка средства для мытья посуды.Прежде, чем вымыть машинку, протрите ее и почистите фильтры. Смешайте вместе соду, эфирное масло и перекись, чтобы получилась влажная масса. Сформируйте из нее шарики с помощью столовой ложки или маленького половника. Выложите шарики не пергамент и оставьте на несколько часов или на ночь, чтобы они подсохли. После этого наполните любую мисочку уксусом и добавьте в нее жидкое средство для посуды. Поставьте миску на верхнюю полку посудомоечной машины, а таблетку из соды положите на нижнюю и запустите полный цикл мытья. Машина после этого будет, как новая!1 чайная ложка средства для мытья посуды;пол стакана соды;1 или 2 ст. л. перекиси водорода.Смешайте вместе соду с перекисью до кремообразной пасты. Нанесите ее на противень и почистите с помощью губки, такой спосо