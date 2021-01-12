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Средства бытовой химии, на которых можно сэкономить

Думаете, речь пойдет о средствах, которые продаются в супермаркетах эконом-класса? Нет, мы расскажем о том, как вообще обойтись без них, приготовив средства для уборки своими руками!
Средства бытовой химии, на которых можно сэкономить

Средство для чистки ковров 



Средства бытовой химии, на которых можно сэкономить

2 стакана пищевой соды; 

пол стакана кукурузной крупы; 

4 лавровых листа; 
1 столовая ложка гвоздики или корицы (можно обойтись и без них). 

КАК ПРИГОТОВИТЬ:

Смешайте все составляющие в миске (чтобы они тщательнее перемешались, можно использовать миксер). Пересыпьте в банку и закройте крышкой. Перед тем, как пылесосить ковер, насыпьте смесь и оставьте на пару часов. Сода помогает убрать пыль и грязь, а лавровый лист и гвоздика действуют, как антибактериальные средства и оставляют приятный аромат.

Средство для очистки унитаза 



Средства бытовой химии, на которых можно сэкономить
1 стакан уксуса; 

пол стакана соды; 

КАК ПРИГОТОВИТЬ:

Смешать, оставить на 15 минут, потереть и смыть.

Кондиционер для белья 



Средства бытовой химии, на которых можно сэкономить

1 литр уксуса; 
4−5 капель эфирного масла (любого, которое вам нравится);

КАК ПРИГОТОВИТЬ:

Смешать ингредиенты, перелить в бутылку с крышечкой, добавлять по пол стакана во время стирки.

Универсальные очищающие салфетки 



Средства бытовой химии, на которых можно сэкономить

старые футболки; дистиллированная вода; 

уксус; 

15 капель эфирного масла лимона


КАК ПРИГОТОВИТЬ:

Порежьте футболки на тряпочки, наполните чистую стеклянную банку водой на ¾, а затем уксусом.
Добавьте эфирного масла и опустите в банку тряпки. Закройте и храните под мойкой, чтобы протирать столешницу, плиту, бытовые приборы и т. д.

Средство для кафельной плитки и ванны 




Средства бытовой химии, на которых можно сэкономить

пол стакана соды; 

пол стакана перекиси водорода; 

1 ложка средства для мытья посуды

КАК ПРИГОТОВИТЬ:

Смешайте вместе ингредиенты, нанесите на плитку и на ванну, оставьте на 5 минут, а затем смойте губкой или щеточкой. Очень эффективное средство!

Средство для мебели 


¾ стакана в идеале оливкового, но можно и любого растительного масла; ¼ дистиллированного уксуса; 

1 чайная ложка лимонного сока (примерно половинка лимона). 

КАК ПРИГОТОВИТЬ:

Смешайте в отдельной емкости, перелейте в бутылочку и храните в холодильнике. Перед тем, как протирать мебель, встряхните средство. Масло ухаживает за мебелью, уксус очищает от пыли и освежает поверхность, а лимон помогает бороться с пятнами.

Универсальное средство для кухни


 Средства бытовой химии, на которых можно сэкономить
уксус 1 стакан; 

вода 1 стакан; 

эфирное масло или кожура лимона или лайма.

КАК ПРИГОТОВИТЬ:

Смешать и перелить в бутылку, если использовали эфирное масло. Если лимонную кожуру, то поместите ее в уксус, оставьте на пару недель, а затем, когда настоится, добавьте воды. Очень хорошо отмывает все поверхности на кухне, начиная от столешницы и заканчивая кухонными шкафчиками.

Средство для стекол и зеркал



Средства бытовой химии, на которых можно сэкономить
 
1 стакан уксуса; 

1 стакан воды; 

четверть стакана лимонного сока; 

эфирное масло (по желанию); 

КАК ПРИГОТОВИТЬ:


Смешайте ингредиенты, налейте в бутылку с распылителем и пользуйтесь!

Средство для посудомоечной машины 



2 стакана соды; 

3 столовые ложки перекиси водорода; 

10−20 капель любого эфирного масла; 

пергаментная бумага; 

2 стакана уксуса; 

1 столовая ложка средства для мытья посуды.

КАК ПРИГОТОВИТЬ:

Прежде, чем вымыть машинку, протрите ее и почистите фильтры. Смешайте вместе соду, эфирное масло и перекись, чтобы получилась влажная масса. Сформируйте из нее шарики с помощью столовой ложки или маленького половника. Выложите шарики не пергамент и оставьте на несколько часов или на ночь, чтобы они подсохли. После этого наполните любую мисочку уксусом и добавьте в нее жидкое средство для посуды. Поставьте миску на верхнюю полку посудомоечной машины, а таблетку из соды положите на нижнюю и запустите полный цикл мытья. Машина после этого будет, как новая!

Средство для очистки противней 


1 чайная ложка средства для мытья посуды; 
пол стакана соды; 

1 или 2 ст. л. перекиси водорода. 

КАК ПРИГОТОВИТЬ:

Смешайте вместе соду с перекисью до кремообразной пасты. Нанесите ее на противень и почистите с помощью губки, такой спосо
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