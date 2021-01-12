 Средства бытовой химии, на которых можно сэкономить

Думаете, речь пойдет о средствах, которые продаются в супермаркетах эконом-класса? Нет, мы расскажем о том, как вообще обойтись без них, приготовив средства для уборки своими руками!
Средство для чистки ковров
2 стакана пищевой соды;
пол стакана кукурузной крупы;
4 лавровых листа;
1 столовая ложка гвоздики или корицы (можно обойтись и без них).
КАК ПРИГОТОВИТЬ:
Смешайте все составляющие в миске (чтобы они тщательнее перемешались, можно использовать миксер). Пересыпьте в банку и закройте крышкой. Перед тем, как пылесосить ковер, насыпьте смесь и оставьте на пару часов. Сода помогает убрать пыль и грязь, а лавровый лист и гвоздика действуют, как антибактериальные средства и оставляют приятный аромат.
Средство для очистки унитаза
1 стакан уксуса;
пол стакана соды;
КАК ПРИГОТОВИТЬ:
Смешать, оставить на 15 минут, потереть и смыть.
Кондиционер для белья
1 литр уксуса;
4−5 капель эфирного масла (любого, которое вам нравится);
КАК ПРИГОТОВИТЬ:
Смешать ингредиенты, перелить в бутылку с крышечкой, добавлять по пол стакана во время стирки.
Универсальные очищающие салфетки
старые футболки; дистиллированная вода;
уксус;
15 капель эфирного масла лимона
КАК ПРИГОТОВИТЬ:
Порежьте футболки на тряпочки, наполните чистую стеклянную банку водой на ¾, а затем уксусом. Добавьте эфирного масла и опустите в банку тряпки. Закройте и храните под мойкой, чтобы протирать столешницу, плиту, бытовые приборы и т. д.
Средство для кафельной плитки и ванны
пол стакана соды;
пол стакана перекиси водорода;
1 ложка средства для мытья посуды
КАК ПРИГОТОВИТЬ:
Смешайте вместе ингредиенты, нанесите на плитку и на ванну, оставьте на 5 минут, а затем смойте губкой или щеточкой. Очень эффективное средство!
Средство для мебели
¾ стакана в идеале оливкового, но можно и любого растительного масла; ¼ дистиллированного уксуса;
1 чайная ложка лимонного сока (примерно половинка лимона).
КАК ПРИГОТОВИТЬ:
Смешайте в отдельной емкости, перелейте в бутылочку и храните в холодильнике. Перед тем, как протирать мебель, встряхните средство. Масло ухаживает за мебелью, уксус очищает от пыли и освежает поверхность, а лимон помогает бороться с пятнами.
Универсальное средство для кухни
уксус 1 стакан;
вода 1 стакан;
эфирное масло или кожура лимона или лайма.
КАК ПРИГОТОВИТЬ:
Смешать и перелить в бутылку, если использовали эфирное масло. Если лимонную кожуру, то поместите ее в уксус, оставьте на пару недель, а затем, когда настоится, добавьте воды. Очень хорошо отмывает все поверхности на кухне, начиная от столешницы и заканчивая кухонными шкафчиками.
Средство для стекол и зеркал
1 стакан уксуса;
1 стакан воды;
четверть стакана лимонного сока;
эфирное масло (по желанию);
КАК ПРИГОТОВИТЬ:
Смешайте ингредиенты, налейте в бутылку с распылителем и пользуйтесь!
Средство для посудомоечной машины
2 стакана соды;
3 столовые ложки перекиси водорода;
10−20 капель любого эфирного масла;
пергаментная бумага;
2 стакана уксуса;
1 столовая ложка средства для мытья посуды.
КАК ПРИГОТОВИТЬ:
Прежде, чем вымыть машинку, протрите ее и почистите фильтры. Смешайте вместе соду, эфирное масло и перекись, чтобы получилась влажная масса. Сформируйте из нее шарики с помощью столовой ложки или маленького половника. Выложите шарики не пергамент и оставьте на несколько часов или на ночь, чтобы они подсохли. После этого наполните любую мисочку уксусом и добавьте в нее жидкое средство для посуды. Поставьте миску на верхнюю полку посудомоечной машины, а таблетку из соды положите на нижнюю и запустите полный цикл мытья. Машина после этого будет, как новая!
Средство для очистки противней
1 чайная ложка средства для мытья посуды;
пол стакана соды;
1 или 2 ст. л. перекиси водорода.
КАК ПРИГОТОВИТЬ:
Смешайте вместе соду с перекисью до кремообразной пасты. Нанесите ее на противень и почистите с помощью губки, такой спосо
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