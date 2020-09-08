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Лучшие и худшие пистолеты мира по словам экспертов

Военные эксперты назвали 5 лучших и 5 худших современных пистолетов. К сожалению, в пятерку наиболее неудачных конструкций попали и несколько российских пистолетов.

Лучшие и худшие пистолеты мира по словам экспертов

В список лучших эксперты включили Glock 17, Sig P226, Smith & Wesson M&P и, как ни странно, морально устаревший CZ 75, представленный еще в 1975 году.

Лучшие и худшие пистолеты мира по словам экспертов

Каждая конструкция оценивалась по нескольким параметрам. Во внимание принималась кучность стрельбы, скорострельность и надежность оружия.



Пятерку худших пистолетов открывает российский ОЦ-23 Дротик. Его назвали неудобным и слишком тяжелым. П-96С эксперты и вовсе назвали «неудачным клоном Glock». Следом идет японский Nambu, немецкий Gewehr 41 и американский Colt 2000.

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Лучшие и худшие пистолеты мира по словам экспертов

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