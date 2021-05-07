С нами не соскучишься!

7 957 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Надежда Новопашина
    И пусть себе лежит - это уже не вождь пролетариата, а уникальный памятник. А к тем, кто призывает к захоронению этой ...Что хранится сего...
  • Алексей Сафронов
    ...судьба Любой империи такова! 600 лет, это много...Почему распалась ...
  • саша дмитренко
    прост мир более прозрачен)))Как в СССР бороли...

12 хитростей с луком, которые эффективны не только на кухне


Лук подходит не только для готовки, но и для чистки гриля, к примеру

Лук подходит не только для готовки, но и для чистки гриля, к примеру

Лук - неотъемлемый ингредиент наших любимых блюд из мяса, рыбы или овощей. Он дополняет продукты, делает вкус насыщенным, а запах - аппетитным. Однако кроме кулинарных талантов лук хорош и в домашнем хозяйстве. С его помощью можно очистить поверхности и даже вывести насекомых. Как? Рассказываем в статье.

1. Полировка металла


Луковый раствор поможет вернуть блеск металлическим поверхностям / Фото: cleanadvice.ru

Луковый раствор поможет вернуть блеск металлическим поверхностям / Фото: cleanadvice.ru

 

Если металлические изделия потускнели, воспользуйтесь луком, чтобы вернуть им первозданный блеск. Измельчите продукт в блендере и добавьте в кашицу немного жидкости. Возьмите мягкую ткань, смочите ее в средстве и тщательно натрите изделия и поверхности из металла. Смойте луковую жидкость чистой водой и отполируйте предмет сухой материей.

2. Чистка гриля


Чистите гриль сразу после приготовления еды при помощи луковицы / Фото: img.recipeside.com

Чистите гриль сразу после приготовления еды при помощи луковицы / Фото: img.recipeside.com

 

Разрежьте луковицу пополам, чтобы очистить гриль от копоти и пригоревшей еды. Проделайте манипуляции, пока решетка не остыла. Так загрязнения будут проще «отходить». Для безопасности наколите половинку лука на вилку и потрите гриль. Сок овоща очистит и продезинфицирует металлическую решетку.
Кстати, натирать луком гриль можно и до готовки, чтобы улучшить вкус будущего блюда.

3. Нарезка без слез


Жуйте жвачку во время нарезания лука, чтобы не плакать / Фото: secure.diary.ru

Жуйте жвачку во время нарезания лука, чтобы не плакать / Фото: secure.diary.ru

 

Чтобы лук не вызывал жгучие слезы во время нарезки, жуйте жвачку в течение всего процесса. Альтернативный вариант - промойте овощ и нож в ледяной воде, а затем принимайтесь за готовку.

4. Устранение запаха краски


Положите четвертинки в миску с водой и оставьте емкость в комнате на ночь / Фото: vkuso.ru

Положите четвертинки в миску с водой и оставьте емкость в комнате на ночь / Фото: vkuso.ru

 

Несмотря на собственный специфический аромат, лук хорошо нейтрализует посторонние запахи. К примеру, он поможет избавиться от амбре после окрашивания. Если хотите, чтобы запах краски выветрился побыстрее, разрежьте овощ на четвертинки и поместите его в миску с водой. Оставьте самодельный нейтрализатор в окрашенном помещении, а утром проветрите комнату. Кроме краски, лук впитает и другие неприятные ароматы.

5. Отпугиватель комаров


Разрежьте луковицу пополам и натрите ноги, руки, чтобы отпугнуть комаров / Фото: farm3.static.flickr.com

Разрежьте луковицу пополам и натрите ноги, руки, чтобы отпугнуть комаров / Фото: farm3.static.flickr.com

 

Насекомые не выносят лукового аромата, поэтому обязательно берите с собой овощ во время летнего похода или отдыха на природе. Разрежьте продукт на две половинки и потрите им открытые участки кожи. С такой защитой комары не страшны, да и люди не будут стремиться к вам приблизиться.

6. Нарезка одинаковых кусочков


Сперва срежьте верхушку, не снимая шелухи / Фото: fb.ru

Сперва срежьте верхушку, не снимая шелухи / Фото: fb.ru

 

Если нужно нарезать лук идеального размера, воспользуйтесь следующим лайфхаком. Возьмите овощ и срежьте верхушку без предварительного очищения от шелухи. Корневую часть пока не трогайте и разрежьте продукт на две части. Удалите шелуху. Сперва проделайте вертикальные разрезы, немного не доходя до корня, а потом и горизонтальные. Во время нарезки нижняя часть будет поддерживать лук, не давая ему распадаться, а вы сможете сделать идеально ровные кусочки.

7. Защита авокадо от порчи


Благодаря луку авокадо останется свежим и на следующий день / Фото: polsov.com

Благодаря луку авокадо останется свежим и на следующий день / Фото: polsov.com

 

Очищенный плод быстро темнеет и портится за счет окисления энзимов, которые входят в состав продукта. Лук - один из способов продлить жизнь авокадо. Возьмите контейнер и положите в него плод, а рядом - половинку очищенной луковицы. Овощ выделяет соединения серы, которые замедляют окислительные процессы. Благодаря этому авокадо сохранит свежесть и на следующий день.

8. Карамелизация лука


Карамелизация избавляет от горечи, и лук получается сладким / Фото: spiceworldinc.com

Карамелизация избавляет от горечи, и лук получается сладким / Фото: spiceworldinc.com

 

Карамелизация помогает избавиться от горечи, чтобы у продукта появился сладкий привкус и аппетитная корочка. В процессе овощ может сгореть или плохо свариться. Чтобы этого не произошло, томите продукт на небольшом огне как минимум 45 минут. Именно столько времени потребуется, чтобы сахар равномерно распределился по поверхности лука. Однако есть лайфхак, который ускорит карамелизацию. Добавьте к продукту немного пищевой соды, чтобы повысить кислотность блюда. К примеру, на три крупных овоща понадобится 1/8 ч.л. продукта. Также советуем присыпать лук сахаром, чтобы перебить горечь соды.

9. Защита от наледи


Протрите вечером лобовое стекло луком, чтобы избежать замерзания / Фото: carboys.ru

Протрите вечером лобовое стекло луком, чтобы избежать замерзания / Фото: carboys.ru

 

Зимой лобовое стекло на машине регулярно обледеневает. Чтобы на утро этого не произошло, вечером натрите стеклянную поверхность половинкой лука.

10. Средство от ржавчины


Простое средство против ржавчины - мелко нарезать луковицу / Фото: legkovmeste.ru

Простое средство против ржавчины - мелко нарезать луковицу / Фото: legkovmeste.ru

 

Самый простой и быстрый способ, как избавиться от ржавчины на лезвии ножа. Возьмите луковицу и просто мелко ее нарежьте. В процессе ржавчина удалится, и пятен как не бывало.

11. Продление свежести лука


Не забудьте проделать в бумажных пакетах дырочки и прикрыть лук / Фото: botanichka.ru

Не забудьте проделать в бумажных пакетах дырочки и прикрыть лук / Фото: botanichka.ru

 

Чтобы продукт долго не портился, храните его в бумажном пакете. Сперва проделайте в «таре» множество дырочек для хорошей циркуляции воздуха, а затем поместите продукт. В бумажной упаковке лук сохранит свежесть до нескольких месяцев.

12. Борец с муравьями


Разложите лук в местах наибольшего скопления муравьев / Фото: medialeaks.ru

Разложите лук в местах наибольшего скопления муравьев / Фото: medialeaks.ru

 

Дома кишат насекомые? Муравьев как ветром сдует, если разместить в зонах их скопления нарезанный лук. Для аккуратности высыпьте продукт в небольшую емкость. Запах настолько невыносим для насекомых, что они быстро покинут ваш дом.

источник


Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





12 хитростей с луком, которые эффективны не только на кухне

И не забудьте:
12 хитростей с луком, которые эффективны не только на кухнеПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
Обсудить
Материал, выбранный редакторами МиртесенООО УК "Жилищник" 561-17-22

Устав

Читать
Архитектура, которую мы не хотим терять: улица Ленина в ожидании реконструкции
Материал, выбранный редакторами МиртесенПервые новости Севастополя | Телеканал НТС

Архитектура, которую мы не хотим терять: улица Ленина в ожидании реконструкции

1
25 фотографий, на которых запечатлены интересные и значимые моменты истории
Материал, выбранный редакторами МиртесенНОВОСТИ В ФОТОГРАФИЯХ

25 фотографий, на которых запечатлены интересные и значимые моменты истории

Майские каникулы... Всем ли позволили отдохнуть?
Материал, выбранный редакторами МиртесенДизайн и дом

Майские каникулы... Всем ли позволили отдохнуть?

Ответочка
Материал, выбранный редакторами МиртесенВторая улица

Ответочка

Отвар из шиповника и узвар из сухофруктов: народные рецепты при простуде
Материал, выбранный редакторами МиртесенПровинция.ру

Отвар из шиповника и узвар из сухофруктов: народные рецепты при простуде

Хитрый заработок на долгострое Rail Baltica: Литва нашла новый повод для затягивания ж/д проекта дороги в обход РФ
Материал, выбранный редакторами Миртесен Politpuzzle.ru

Хитрый заработок на долгострое Rail Baltica: Литва нашла новый повод для затягивания ж/д проекта дороги в обход РФ

Корабли Победы: как ищут суда, затонувшие в Великую Отечественную войну
Материал, выбранный редакторами МиртесенОсновные события дня

Корабли Победы: как ищут суда, затонувшие в Великую Отечественную войну

Что поможет России отнять у США «ядерный козырь»
Материал, выбранный редакторами МиртесенСтрана и люди

Что поможет России отнять у США «ядерный козырь»

Два депутата Заксобрания Карелии за год заработали меньше супругов
Материал, выбранный редакторами Миртесенkarelinform

Два депутата Заксобрания Карелии за год заработали меньше супругов

О добре и любви к ближнему.
Материал, выбранный редакторами МиртесенBobruin.by . Мой Бобруйск

О добре и любви к ближнему.

Объявленное «Газпромом» бесплатное подключение домов к газу оказалось хитростью
Материал, выбранный редакторами Миртесенsmi.today

Объявленное «Газпромом» бесплатное подключение домов к газу оказалось хитростью

Россияне назвали восьмой сезон шоу "Голос. Дети" худшим за всю историю проекта
Материал, выбранный редакторами МиртесенНародные Новости

Россияне назвали восьмой сезон шоу "Голос. Дети" худшим за всю историю проекта

Вот почему флешку не всегда удается вставить с первого раза
Материал, выбранный редакторами МиртесенSnatch

Вот почему флешку не всегда удается вставить с первого раза

Петербуржцы увидели зарево «Невской мануфактуры» в «Красном треугольнике». Режиссёру «пять» за спецэффекты
Материал, выбранный редакторами МиртесенФонтанка

Петербуржцы увидели зарево «Невской мануфактуры» в «Красном треугольнике». Режиссёру «пять» за спецэффекты

Горловчанам напоминают о необходимости соблюдения основных профилактических в праздничные дни
Материал, выбранный редакторами МиртесенГорловская Правда

Горловчанам напоминают о необходимости соблюдения основных профилактических в праздничные дни

В ООН призвали любой ценой предотвратить новую холодную войну
Материал, выбранный редакторами МиртесенНТВ

В ООН призвали любой ценой предотвратить новую холодную войну

Новосибирец вышел из своего дома и пропал. Ему требуется медицинская помощь
Материал, выбранный редакторами МиртесенМой личный блог

Новосибирец вышел из своего дома и пропал. Ему требуется медицинская помощь

Ученые из США рассчитали срок действия иммунитета от коронавируса
Материал, выбранный редакторами МиртесенНародные Новости

Ученые из США рассчитали срок действия иммунитета от коронавируса

Киргизский меценат Ташкул Керексизов умер в больнице
Материал, выбранный редакторами МиртесенНью Информ

Киргизский меценат Ташкул Керексизов умер в больнице

Forbes: Украину не примут в НАТО, чтобы не провоцировать Кремль
Материал, выбранный редакторами МиртесенНью Информ

Forbes: Украину не примут в НАТО, чтобы не провоцировать Кремль

Радуга задержалась в небе над Петербургом
Материал, выбранный редакторами МиртесенФонтанка

Радуга задержалась в небе над Петербургом

Нижнее бельё в СССР
Материал, выбранный редакторами МиртесенСтрана и люди

Нижнее бельё в СССР

12 хитростей с луком, которые эффективны не только на кухне
Материал, выбранный редакторами МиртесенПропорции счастья

12 хитростей с луком, которые эффективны не только на кухне

1
«Превращаюсь в помойку»: набравшая 10 килограммов дочь Гузеевой возненавидела свое тело
Материал, выбранный редакторами МиртесенStopnews Online

«Превращаюсь в помойку»: набравшая 10 килограммов дочь Гузеевой возненавидела свое тело

Картина дня

наверх