15 забавных котов, которым очень нравится стоять
У всех есть свои странности, и братья наши меньшие в этом не исключение.Посмотрите на этих забавных котиков, которым очень нравится стоять. И вправду, зачем использовать четыре лапы, если можно обойтись и двумя?
«Я буду тут стоять до тех пор, пока кто-нибудь не придёт и не уложит меня!»
«Что ты только что сказал о моей игрушке?»
«Хочу научиться стоять
по стойке «Смирно!»
«Что такого? Никогда не видели кота-джентльмена?»
«Кланяйтесь грозе мышей!»
«Мне послышалось,
или вы открыли чипсы?»
«Простите, мне ещё долго ждать, когда меня погладят?»
«Я герой, которого достоин этот город!»
«Что за шум? Я всё слышу!»
«… хозяин, кажется,
ты это так делаешь?»
«Ха, посмотрите на меня: я такой же, как вы. Только еще и пушистый».
«Какова моя цель в жизни?.. Зачем я здесь?.. Должен ли я перестать мучить собаку?..»
«Так-с, похоже, эти соседи опять что-то затеяли…»
«Что значит: «Эти туфли тебе не подойдут»?! С чего ты это взяла?!»
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«Я тут стою и жду. Еды нет. В этом сюжете определённо что-то не так…»
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