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Секретные приемы из арсенала ниндзя

Настоящий ниндзя не носил черного, мечу предпочитал нож и заглядывался на кошачьи глаза. Секретные техники главных шпионов средневековья серьезно отличаются от образа, навязанного в кино. Секретные приемы из арсенала ниндзя

Длинные катаны и даже короткие вакидзаси на заданиях только мешали. Японские шпионы полагались на ножи, которыми владели в совершенстве. Кошки же помогали ниндзя ориентироваться по времени: техника некоме-дзюцу учила замечать, как кошачьи зрачки меняются в зависимости от солнечного света. Использовали ниндзя и сверчков. Такая тактика давала возможность пробраться по лесу к лагерю противника:



Диверсант брал с собой коробок со сверчками и заставлял стрекотать их, чтобы усыпить бдительность часовых.

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Секретные приемы из арсенала ниндзя

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