Популярность секс-кукол в Китае

Тысячи невероятно развращённых мужчин покупают силиконовых женщин по всему Китаю. Для того, чтобы иметь их и владеть ими. Но, это вам не настоящие женщины, эти игрушки стоят по 3000 долларов и сделаны из термопластичного эластомера. Они производятся под многим брендами: MICDOLL, HITDOLL, и другими. Эта революция шагает по всей стране с такой скоростью, как и сообщения мужчин, что им всё сложнее заниматься сексом с настоящими женщинами.



В стране, которая производит 70 процентов секс-игрушек всего мира, и имеет растущий средний класс с большей свободой и суммой денежных средств в кармане, чем когда-либо, становится понятно почему люди доставляют себе удовольствие всё более изощрёнными методами. Порно – государственное преступление, и один из создателей крупного порно сайта страны сидит в тюрьме. Несмотря на это, индустрия секс- игрушек стоит около $ 2 миллиарда в Китае, ведь любовь всегда побеждает.







Однако, у меня всё равно остаётся много вопросов. Например, что такого особенного в этих куклах? Зачем надо делать такие экстремальные финансовые и личные шаги для покупки бездушных женщин-марионеток?







С помощью переводчика я поговорил непосредственно с владельцем MICDOLL Джаном Ханом. «Покупатели покупают этих кукол по трём основным причинам», говорит Джан. «Во-первых, чтобы удовлетворить физиологическую потребность.

Во-вторых, сфотографироваться с ними и поделиться фото с друзьями. В-третьих, ролевые игры».Чем тогда объяснить внезапный бум на эти игрушки? MICDOLL недавно запустил кампанию «Дорога в США» с целью развивать международный рынок такой любви. Влагалище этих кукол выглядит намного реалистичнее, чем в предыдущих версиях кукол. «У этих кукол внешний вид максимально приближен к виду реальных женщин, и они могут двигаться по-разному , почти как реальные люди», говорит Джан Хан. «Лучшие секс-куклы – настоящее произведение современного искусства. К тому же, у многих кукол красивые лица западного типа. Кукла может удовлетворить самые сокровенные желания сердца и тела».«Современные секс-куклы полностью водонепроницаемые», говорит Джан Хан. «Вы можете мыть их в ванной, как вы бы мыли реального человека». И, кстати, вы можете открутить им голову и гениталии, если у вас есть такой порыв. Но, я здесь не для того, чтобы судить. Если заниматься сексом с обезглавленной куклой – это ваша страсть, вперёд, мой друг. Однако, скорее, всего эта возможность предусмотрена, чтобы облегчить очистку куклы внутри, но теперь мне легко представить себе сотни офисных работников с пластиковыми влагалищами в своих рюкзаках.Есть ещё один бренд HITDOLL, под ним делаются ещё более навороченные куклы. У этих кукол поддерживается определённый уровень температуры (37 градусов), в них есть «металлический каркас» и «настоящий сексуальный голос», так что вы будете знать, что она не притворяется. На веб-сайте компании есть предостережение не использовать куклу в жарких помещениях, вероятно, потому, что это может перегреть ваше хозяйство. Имеется довольно обширный список в формате вопрос-ответ инструкции по уходу за ней, а также понятная и простая инструкция по мытью её ануса – «берёте и моете» . Другими словами, в отличие от головы и влагалища, если вы делаете свой бизнес в задницу, то вам придётся немного попотеть, чтобы всё очистить внутри. И, да, HITDOLL может сделать куклу с вашим лицом.«Реалистичные секс-куклы – это хобби, как скейтбординг или фотография», говорит Джан.Такая же точка зрения высказана фанатом кукол Лю (Liu) в интервью для The Japan Times. Когда его спросили, рассматривает ли он менее дорогие альтернативы кукол, он ответил: «Ни в коем случае, [я] не занимаюсь сексом с такой дешёвой пластмассой». Его отвращение было довольно ощутимым при одном только предложении поменяться куклами.«У меня есть мастерская», говорит Джан Хан, «где я проектирую новые и самые современный секс-куклы. На мой взгляд, в секс-куклах следующего поколения будут использоваться самые передовые материалы и технологии и они будут ещё более приближены к реальным людям. Ещё одна область, где мы прикладываем много усилий, – это развитие возможностей кукол взаимодействовать».В стране, где стоимость одной куклы равна примерно двум средним зарплатам работника в Шанхае (где уровень дохода самый высокий по стране), при этом их основная функция – секс, который вы можете получить абсолютно бесплатно, используя свою руку, возникает вопрос: Зачем платить такие деньги? В чём смысл?Как и говорил мне Джан, дело не только в сексе. Секс – это только часть всего. После недели рысканья по китайскому Google , я обнаружил, что существует множество вариантов использования китайской куклы-любовницы, при условии, что вы говорите по-китайски и можете позволить себе тратить деньги на парики и платья гораздо больше, чем ваш ежемесячный оклад.В Китае интернет-сообщество любителей секс-кукол растёт высокими темпами, разные форумы , куда люди приходят, чтобы поговорить о чём-нибудь, например как сделать гипсовый овал лица вашей модели, чтобы опереть на него телефон и том, где можно купить подержанную куклу.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)