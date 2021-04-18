10 вариантов нестандартного использования морозилки, которые решат много бытовых проблем

Вариант 1: Открыть запечатанный конверт

Если заморозить конверт, получится открыть его, не повредив. / Фото: kirzank.ru

Вариант 2: Продлить срок жизни ароматических свечей

После заморозки ароматические свечи медленнее горят

Вариант 3: Постирать джинсы

Компания Levi’s предложила вместо стирки замораживать джинсы. / Фото: mopera66.ru

Вариант 4: Облегчить работу с пищевой пленкой

После заморозки пищевая пленка без проблем разворачивается. / Фото: fullpicture.ru

Вариант 5: Предотвратить появление стрелок на колготках

Колготки нужно намочить, выкрутить и положить в морозилку. / Фото: udermis.ru

Вариант 6: Избавить обувь от неприятного запаха

Морозилка убивает все бактерии в обуви. / Фото: livemaster.ru

Вариант 7: Растянуть обувь

В туфли нужно положить пакеты с водой и заморозить их. / Фото: sdelai-lestnicu.ru

Вариант 8: Удалите жевательную резинку

Жевательная резинка отойдет сама, если ее заморозить

Вариант 9: Избавьтесь от пылевых клещей

Ночь в морозилке поможет избавить постельное белье от пылевых клещей. / Фото: mirtesen.ru

Вариант 10: Устраните синяки под глазами

Охлажденная ложка устраняет синяки под глазами. / Фото: smekalo4ka.ru