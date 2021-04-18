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10 вариантов нестандартного использования морозилки, которые решат много бытовых проблем


10 вариантов нестандартного использования морозилки, которые решат много бытовых проблем

Морозильная камера является незаменимой помощницей в квартире, так как обеспечивает длительное хранение даже самых «капризных» продуктов. Однако ее эксплуатационные свойства не ограничиваются исключительно заморозкой еды. Морозилку также можно использовать в бытовых целях. Novate.ru рассказывает, как применять морозильную камеру не по назначению, но с максимальной пользой.

Вариант 1: Открыть запечатанный конверт


Если заморозить конверт, получится открыть его, не повредив. / Фото: kirzank.ru

Если заморозить конверт, получится открыть его, не повредив. / Фото: kirzank.ru

 

Если вам нужно распечатать конверт, но при этом сохранить его в целости, воспользуйтесь следующим лайфхаком. Положите конверт с письмом в пластиковый пакет, чтобы защитить от влаги и льда, а затем отправьте в морозильную камеру на несколько часов. Под воздействием низких температур клей потеряет свои свойства, и вы сможете без проблем открыть конверт с помощью канцелярского ножа, не повредив его. Если письмо достать не получается, значит конверт пробыл в морозилке недостаточное количество времени.

Вариант 2: Продлить срок жизни ароматических свечей


После заморозки ароматические свечи медленнее горят

После заморозки ароматические свечи медленнее горят

 

Если вы являетесь фанатом ароматических свечей и хотите увеличить часы их горения, воспользуйтесь помощью морозильной камеры. Сразу после покупки отправьте свечи в морозилку на сутки. По истечению времени вы заметите, что срок их действия увеличился.
Дело в том, что охлажденный воск течет меньше и горит медленнее. Кроме того, после заморозки парафин будет не так быстро терять свой запах, что позволит вам хранить свечи достаточно долго, не переживая о том, что они перестанут приятно пахнуть.

Вариант 3: Постирать джинсы


Компания Levi’s предложила вместо стирки замораживать джинсы. / Фото: mopera66.ru

Компания Levi’s предложила вместо стирки замораживать джинсы. / Фото: mopera66.ru

 

Levi’s, знаменитая компания по производству джинсов, обеспокоена экологической ситуацией, которая сложилась в мире, в частности, расходом воды на планете. В связи с этим, они предложили оригинальный способ стирки вещей из денима. Одежду нужно положить в хлопковый чехол и оставить на ночь в морозильной камере. По мнению сотрудников Levi’s, этот метод имеет массу преимуществ: бактерии, имеющиеся на вещах, погибают, исчезает неприятный запах, долго сохраняется первоначальный цвет, а растянутые джинсы дают легкую усадку. Что касается обычной стирки, то создатели метода заморозки советуют прибегать к ней несколько раз в год.

Вариант 4: Облегчить работу с пищевой пленкой


После заморозки пищевая пленка без проблем разворачивается. / Фото: fullpicture.ru

После заморозки пищевая пленка без проблем разворачивается. / Фото: fullpicture.ru

 

В процессе работы с пищевой пленкой вечно возникают различные проблемы: не получается отыскать начало, а когда начинаешь разворачивать, она собирается складками или отрываются края. Чтобы избежать такого исхода и не портить себе нервы, перед использованием положите пищевую пленку в морозилку. Нескольких минут при низких температурах будет достаточно для того, чтобы она перестала «капризничать».

Вариант 5: Предотвратить появление стрелок на колготках


Колготки нужно намочить, выкрутить и положить в морозилку. / Фото: udermis.ru

Колготки нужно намочить, выкрутить и положить в морозилку. / Фото: udermis.ru

 

Извечная проблема девушек – не успели купить колготки, как они уже порвались. Если вы уже устали наблюдать, как при первом надевании на капроновых изделиях появляются стрелки и затяжки, даем подсказку, как этого избежать. Сразу после покупки достаньте колготки из упаковки, намочите, хорошо выжмите, положите в полиэтиленовый пакет и отправьте в морозилку на всю ночь. Утром достаньте изделие из холодильника и позвольте ему оттаять при комнатной температуре. Одной процедуры заморозки будет достаточно для того, чтобы волокна колготок стали толще, и они прослужили дольше.

Вариант 6: Избавить обувь от неприятного запаха


Морозилка убивает все бактерии в обуви. / Фото: livemaster.ru

Морозилка убивает все бактерии в обуви. / Фото: livemaster.ru

 

Неприятный запах, доносящийся из обуви, – это не редкость. Причем такая проблема может возникать не только после длительного использования кроссовок, ботинок или туфель, но также с новой, еще не ношеной парой. Если обувь не предназначена для стирки в стиральной машине, избавляться от неприятного запаха придется другими способами. Одним из самых эффективных является морозильная камера. Возьмите обувь, положите в полиэтиленовый пакет и отправьте на ночь в морозилку. Низкие температуры помогут убить все имеющиеся бактерии, а также устранить запах.

Обратите внимание: Этот способ подходит только для качественной обуви из текстиля, замши и натуральной кожи. А вот лакированные и изделия из кожзама нельзя класть в морозильную камеру, иначе существует риск того, что материал потрескается.

Вариант 7: Растянуть обувь


В туфли нужно положить пакеты с водой и заморозить их. / Фото: sdelai-lestnicu.ru

В туфли нужно положить пакеты с водой и заморозить их. / Фото: sdelai-lestnicu.ru

 

Часто бывают ситуации, когда во время примерки в магазине туфли кажутся нормальными, а после прихода домой оказываются тесными. Или в наличии был только один размер, и вы понадеялись, что обувь растянется, но этого так и не произошло. И в первом, и во втором случае не стоит расстраиваться и возвращать туфли обратно в магазин. Можете отнести их мастеру на растяжку или попробовать эффективный домашний метод. Возьмите два полиэтиленовых пакета, налейте воды, чтобы они заполнились на четверть, а затем поместите их в обувь, которую нужно растянуть. Для того, чтобы процедура увенчалась успехом, тщательно распределите площадь пакета по всей стельке. Затем обувь нужно положить в морозилку на ночь, чтобы вода успела превратиться в лед. Утром достаньте туфли из холодильника, дождитесь, пока лед подтает, выньте пакет и протрите обувь насухо.

Вариант 8: Удалите жевательную резинку


Жевательная резинка отойдет сама, если ее заморозить

Жевательная резинка отойдет сама, если ее заморозить

 

Если к одежде или обуви приклеилась жвачка и вы никак не можете убрать ее, воспользуйтесь следующей хитростью. Приложите к резинке кусочек бумаги, заверните вещь в полиэтиленовый пакет и положите в морозильную камеру на несколько часов. По истечению времени, вы без проблем снимите жвачку, не опасаясь, что повредите предмет гардероба.

Вариант 9: Избавьтесь от пылевых клещей


Ночь в морозилке поможет избавить постельное белье от пылевых клещей. / Фото: mirtesen.ru

Ночь в морозилке поможет избавить постельное белье от пылевых клещей. / Фото: mirtesen.ru

 

Эта рекомендация полезна для всех, но особенно для тех людей, которые страдают аллергией или астмой. Дело в том, что в постельном белье часто заводятся пылевые клещи. Сначала они могут быть абсолютно незаметными, но потом неизменно провоцируют кашель, затрудненное дыхание и другие проблемы со здоровьем. Стирка, особенно при низких температурах и в сокращенном режиме не всегда помогает избавиться от паразитов, поэтому стоит прибегать к более действенным методам. Постельное белье стоит положить на ночь в морозилку, а утром отправить в стирку, чтобы от пылевых клещей не осталось ни следа. Кстати, глубокая заморозка также пригодится в случае с предметами, сложными в уходе, например, подушками, мягкими игрушками, которые также страдают от клещей.

Вариант 10: Устраните синяки под глазами


Охлажденная ложка устраняет синяки под глазами. / Фото: smekalo4ka.ru

Охлажденная ложка устраняет синяки под глазами. / Фото: smekalo4ka.ru

 

Синяки под глазами – частая проблема, которая возникает из-за усталости и недосыпа. Если под рукой не оказалось патчей или чайных пакетиков, воспользуйтесь обычной ложкой и морозилкой. Все, что вам необходимо сделать – положить столовую ложку в холодильник и оставить на два-три часа, по истечению которых она превратится в отличное косметическое средство. Приложите столовый прибор к темным кругам и подержите 10-15 минут. Холод сужает кровеносные сосуды и способствует уменьшению отеков. Также холодной ложкой можно есть горячий суп или любое другое блюдо – она не позволит обжечься.

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10 вариантов нестандартного использования морозилки, которые решат много бытовых проблем

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