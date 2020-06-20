Значение христианских символов в живописи, литературе и кино

Христианская культура сформировала современную нам европейскую, особенно — в области искусства. Даже сейчас, переходя на язык образов, европейские кино, живопись, литература обращаются к традиционным символам, для половины Европы — католическим и протестантским. Старинную же живопись бывает вовсе не понять, не зная этого культурного кода. Вот только несколько очень важных образов.





Роза — Христос, лилия — Дева

Пальма — мученица, череп — отшельник

Символы родом из текста

Кровавое сердце, терновый венец

Символы, не связанные с Библией