Вещи, которые ошибочно считают вредными

Сегодня вы можете увидеть в интернете массу пугающих заголовков и решить, что все вокруг опасно для вас. Мало того, что привычный мир становится опасным, так СМИ еще больше раздувают пламя, заявляя, что самые обычные вещи могут серьезно вам навредить или даже убить. Тем не менее, это не так, и многое из того, что преподносят как опасное, на самом деле таковым не является.
10. Нельзя кипятить воду дважды (это просто бабушкины сказки)
Фото: toptenz.net
Этот миф больше всего популярен в Великобритании, поскольку там часто кипятят воду для чая. Он утверждает, что если вы кипятите воду дважды или больше, то в воде появляются токсины или примеси в ней «концентрируется» до опасного уровня, что может даже вызвать рак. Но очень многие люди в это верят, а источники в интернете (и не только) активно продвигают эту глупость, которая, на самом деле, не является истиной. Если в воде есть что-то, что не испарится в процессе кипячения, повторное кипячение воды немного уменьшит объем воды, и таким образом, примеси станут более концентрированными, но вы не сможете увеличить количество «токсинов» или усилить их. Другими словами, количество примесей, которые нельзя убрать во время первого кипячения останется таким же во время повторного кипячения. Мало того, чтобы увеличить концентрацию (что, опять же, не увеличивает фактическое общее количество примесей), вам придется кипятить воду в течение некоторого времени, а большинство людей снимают ее с огня после того, как она только начинает кипеть, поэтому времени на то, чтобы выкипело необходимое количество воды, не хватает.
9. Оставлять ли масло вне холодильника – спорный вопрос, но эксперты считают, что это безопасно
Фото: toptenz.net Спор о том, можно ли оставлять масло вне холодильника существует уже давно, и многие люди склоняются на ту или иную сторону. Некоторые считают, что совершенно безопасно оставлять масло вне холодильника на несколько часов или дней. Другие соглашаются, но настаивают, что при этом масло следует накрыть. Третьи говорят, что безопасно хранить масло исключительно в холодильнике. Те, кто придерживается последнего мнения, обычно следуют общим правилам безопасного хранения пищевых продуктов, настаивая на том, что если департамент здравоохранения требует, чтобы они хранились в холодильнике, то оставлять их вне холодильника небезопасно. Однако, по мнению специалистов в области здравоохранения, вы действительно можете совершенно спокойно хранить масло в течение 10 дней в определенных условиях. Это, конечно, предполагает умеренную температуру, то есть вы не сможете хранить масло при комнатной температуре в условиях жаркого лета и, если у вас нет кондиционера. Кроме того, если вскрыть упаковку, то на масле могут собираться загрязняющие вещества, и оно может прогоркнуть, что займет всего несколько часов или пару дней вместо 10 дней. Однако, накрытое масло в правильных температурных условиях может храниться довольно долго, что объясняется тем, что оно в основном состоит из жира (обычно более 80%) и только около 20% или меньше приходится на воду. Такое большое количество жира окружает молекулы воды и защищает их, помогая маслу избегать загрязнения.
8. Люди думают, что смотреть телевизор в темноте или читать в темной комнате вредно
Фото: toptenz.net Многие люди убеждены, что смотреть телевизор в темной комнате или читать при тусклом свете вредно для глаз до такой степени, что со временем это заметно ухудшит ваше зрение. Многие родители твердили об этом на протяжении многих лет, некоторые, возможно, для того, чтобы заставить своих детей оторваться от книги или гаджета и лечь спать, но иногда из-за обычного невежества. Исследователи, изучавшие этот миф, пришли к выводу, что это именно миф. Когда контрольную группу сравнили с теми, кто смотрел телевизор в темноте, вывод был следующим: единственная реальная разница между ними состояла в том, что те, кто смотрел телевизор в темноте, немного медленнее решали задачи, хуже сосредотачивались и были сонливее. Конечно, это можно легко объяснить тем, что их мозг думает, что они должны чувствовать сонливость, потому что много времени провели в темноте. Что касается чтения в темноте, исследования показали, что это может вызвать напряжение глаз, что спровоцирует головную боль, но не приведет к необратимому повреждению глаз.
7. Проглотить жвачку – не очень хорошо, но не смертельно
Фото: toptenz.net Один из самых глупых мифов, который существует уже много лет, заключается в том, что, если вы ее проглотите жевательную резинку, она застрянет в вашей пищеварительной системе и, чтобы пройти через нее, ей потребуется семь лет (или больше). Из-за того, что жевательная резинка не является едой, этот миф легко прижился, и многие обеспокоенные родители с энтузиазмом рассказывают об этом своим детям, в надежде, что те будут меньше жевать жевательную резинку, так как это в основном ненужный и бессмысленный продукт. Как бы то ни было, этот миф - полная чушь. Как и большинство вещей, которые наш организм не может должным образом переварить, жвачка просто проходит через наш пищеварительный тракт, и обычно на это требуется самое большее несколько дней. Это вовсе не означает, что не могут возникнуть осложнения, если проглотить слишком много жвачки, но такое случается довольно редко. Если за короткий промежуток времени вы проглотите большое количество, то это потенциально может привести к закупорке кишечника, но для этого вам нужно жевать и глотать ее постоянно.
6. Искусственные подсластители вызывают рак (согласно распространенному мнению)
Фото: toptenz.net Этот миф очень популярен, и его с любовью используют сахарные наркоманы во всем мире, которые радостно заявляют, что, хотя сахар может быть нездоровым продуктом, он, по крайней мере, не обладает вызывающими рак свойствами, которые были созданы в лаборатории, как эти ужасные искусственные подсластители. Даже многие из тех, кто использует искусственные подсластители, по крайней мере частично верят в этот миф и пытаются использовать такие, которые «в меньшей степени вызывают рак» или просто принимают это как неизбежное зло, заявляя, что сахар вреден для здоровья по другим причинам и вызывает сильное привыкание. Однако истина состоит в том, что не существует никаких доказательств того, что любой из популярных искусственных подсластителей, которые вы видите на рынке, вызывают рак или каким-либо образом способствуют развитию рака. Однако это не означает, что они эффективны. Согласно многим исследованиям, они не слишком хорошо удовлетворяют нашу тягу к сахару, что иногда приводит к тому, что мы съедаем больше калорий или выпиваем больше нездоровых напитков, пытаясь удовлетворить эту тягу. Однако, в любом случае, это не делает их вредными.
5. Существует распространенное мнение, что привычка хрустеть суставами приводит к артриту
Фото: toptenz.net Многие дети любили хрустеть костяшками пальцев для забавы, как правило, чтобы выглядеть или чувствовать себя крутыми. В то же время дети, подрастая, часто слышат два разных мифа об этой привычке, оба из которых (естественно) полная чушь. Первый миф гласит, что, если вы хрустите костяшками пальцев, вы увеличиваете риск развития заболеваний суставов, таких как артрит. Другими словами, это очень, очень вредно. Другой миф, шокирующий детей, заявляет, что эта привычка приводит к увеличению размера суставов, что просто смешно. Но хруст костяшками не сделает их больше. Кроме того, эта привычка не приведет к артриту. Но она может раздражать окружающих, особенно, если вы делаете это в неподходящей обстановке. Конечно, как и все остальное, плохую привычку, усвоенную однажды, можно изменить.
4. Исследователи не смогли с помощью сотового телефона взорвать колонку с горючим
Фото: toptenz.net Нас учат определенным вещам о безопасности, которые мы принимаем как должное, например, что не следует зажигать сигарету или держать открытое пламя рядом с колонкой с горючим (это правда, не делайте этого). Но с появлением сотовых телефонов нам стали говорить, что мы не должны держать сотовый телефон рядом с колонкой, иначе может произойти взрыв. Некоторые ученые до сих пор считают в теории, что подобное может произойти. По этой причине не удивляйтесь, если на заправочной станции вам скажут отключить свой мобильный телефон, или даже отключат колонку, если вы не послушаетесь. Тем не менее, некоторые люди, типа команды программы «Разрушители мифов», пытались спровоцировать такую ситуацию, а у них часто бывает больше бюджета, чем у многих законных исследовательских проектов, ни один из которых также не смог добиться результата. В теории сотовый телефон может вызвать искру, которая может воспламенить пары горючего в воздухе и вызвать взрыв. Мысль кажется здравой, и поэтому не удивляйтесь, если заправочные станции продолжают настаивать на этом из-за излишней осторожности, однако ученые не смогли взорвать колонку во время своих исследований.
3. Углеводы крайне вредны для вас
Фото: toptenz.net Многие диеты советуют вам исключить углеводы, и многие люди уверены, что углеводы плохие в том или ином виде. Однако углеводы составляют одну из трех важных групп макроэлементов: жиры, белки и углеводы. Чтобы пища была здоровой, нам нужны все эти группы. Углеводы - это бобовые, фрукты и овощи, а не только злаки, как думают многие. Основной формой углеводов являются фруктовые сахара, которые быстро превращаются в глюкозу, крахмалы, которые медленнее расщепляются в глюкозу, и клетчатка, которую мы не можем переварить, но которая помогает поддерживать нашу пищеварительную систему в движении, а наш кишечник здоровым. Нам нужно определенное количество белка, а углеводы дают нам много энергии, медленно превращаясь в сахар. Причина, по которой многие люди полагают, что углеводы вредны, и стараются исключить их из своего рациона, заключается в том, что многие углеводы сегодня проходят промышленную обработку, и это не очень хорошо. Такие углеводы, например, белый хлеб, вызывают быстрый всплеск, а затем падение уровня глюкозы, в то время как цельные углеводы, такие как цельное зерно, намного медленнее трансформируются в глюкозу и не способствуют всплеску сахара крови. Кроме того, многие обработанные углеводы лишаются большого количества питательных веществ, даже после отбеливания и последующего обогащения витаминами.
2. Многие считают, что, если начать плавать через 30 минут после еды, то это вызовет судороги, и вы можете утонуть
Фото: toptenz.net Эта миф долго передавался из уст в уста, и многие люди относятся к нему как к настоящему Евангелию. Многие дети после того, как встают из-за стола, в буквальном смысле засекают время, чтобы убедиться, что прошло 30 минут, прежде, чем отправиться в бассейн. Некоторым даже говорят начинать плавать на мелководье, чтобы избежать риска судорог, возможности утонуть и умереть в бассейне. Сегодня многие продолжают говорить это детям и относятся к этому как к научной истине. Однако на самом деле это не более чем бабушкины сказки. Теперь, когда в интернете развенчиваются многие мифы, ученые заявляют, что все это чушь. Нет никаких причин (если только вы не слишком переели) что плавание вызовет серьезный спазм желудка или боль. Судя по всему, заявление о том, что спазмы в животе могут привести к тому, что вы утонете, принадлежит человеку, не умеющему плавать. Любой компетентный пловец может плавать или передвигаться в воде без особых усилий. Если только вы не находитесь в действительно бурной воде (и действительно плохой пловец), вероятность того, что спазм желудка (даже если он случился) подвергнет вас смертельной опасности, просто смехотворна.
1. Что хуже: сидеть или стоять за столом?
Фото: toptenz.net В течение некоторого времени, когда начался бум в технологическом секторе, появилась новая наука, и в офисах стали пробовать новые виды планирования рабочих мест. Одна из интересных идей предполагала, что, возможно, стояние за столом будет лучше для нашей осанки, чем сидение за столом, и эту идею решили внедрить в некоторых офисах, используя специальные «стоячие» столы. В некоторых офисах также пробовали странные гибридные столы, а в других даже ставили детские горки или другие странные вещи, чтобы поддержать дух и, возможно, подтолкнуть сотрудников к большей активности для сохранения осанки и здоровья. Но в основном просто для удовольствия, когда речь идет о горках). Как бы то ни было, все это привело к постоянному спору о том, что лучше для нас - сидеть за столом, или стоять за ним, или и то и другое. И, как вы можете предположить – и то, и другое. После того, как были рассмотрены множество офисов, где использовались разные подходы, был сделан вывод, что важна смена положения, а особенно хорошо, если вы можете выйти на прогулку во время обеда или что-то в этом роде. Люди просто созданы для движения, поэтому смена положения в течение рабочего дня и прогулка (не одна, если вы можете себе это позволить) – это лучшее, что вы можете сделать. Мы не должны сидеть на месте. Мы еще не дошли до этой стадии развития.
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