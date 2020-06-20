Вещи, которые ошибочно считают вредными

Сегодня вы можете увидеть в интернете массу пугающих заголовков и решить, что все вокруг опасно для вас. Мало того, что привычный мир становится опасным, так СМИ еще больше раздувают пламя, заявляя, что самые обычные вещи могут серьезно вам навредить или даже убить. Тем не менее, это не так, и многое из того, что преподносят как опасное, на самом деле таковым не является.



10. Нельзя кипятить воду дважды (это просто бабушкины сказки)

9. Оставлять ли масло вне холодильника – спорный вопрос, но эксперты считают, что это безопасно

8. Люди думают, что смотреть телевизор в темноте или читать в темной комнате вредно

7. Проглотить жвачку – не очень хорошо, но не смертельно

6. Искусственные подсластители вызывают рак (согласно распространенному мнению)

5. Существует распространенное мнение, что привычка хрустеть суставами приводит к артриту

4. Исследователи не смогли с помощью сотового телефона взорвать колонку с горючим

3. Углеводы крайне вредны для вас

2. Многие считают, что, если начать плавать через 30 минут после еды, то это вызовет судороги, и вы можете утонуть

1. Что хуже: сидеть или стоять за столом?