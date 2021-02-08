18 исторических мифов, в которые все верят, а пора бы перестать

С нами не соскучишься!

Публикуем подборку мифов из серии «где-то кто-то что-то слышал и кому-то рассказал». Но существует и другая версия событий, которая куда больше похожа на правду. Итак…









1. Ева съела яблоко

2. На голову Ньютона упало яблоко

3. Уолт Дисней нарисовал Микки Мауса

4. Мария Антуанетта сказала: Пусть едят пирожные

5. Великое ограбление поезда был первым художественным фильмом

6. Ван Гог отрезал себе ухо

7. В городе Салем сожгли ведьм

8. Наполеон был коротышкой

9. Магеллан совершил кругосветное путешествие

10. Император Нерон играл на скрипке, пока горел подожженный им Рим

11. Капитан Кук открыл Австралию

12. Шекспир сам сочинил историю Гамлета

13. Америка получила независимость 4 июля 1776 года

14. Эдисон изобрел электрическую лампочку

15. Колумб доказал, что Земля — круглая

16. Ганди освободил Индию

17. Иисус родился 25 декабря

18. Джордж Вашингтон был первым президентом США