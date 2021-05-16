Основные правила быстрого сжигания жира

Для большинства мечта похудеть к лету так и остается мечтой, хотя сложного в задаче нет абсолютно ничего. Последовательная работа над собой всегда приносит результаты — самая большая трудность просто начать, отчаявшись выбрать правильный способ тренировок и питания среди сотен похожих. Знаете что? Забудьте об этих противоречивых программах. Вот 5 основных правил быстрого сброса веса: ничего лишнего, ничего сложного.









Сжигайте больше калорий, чем употребляете

Ешьте больше белка

Больше времени на тяжести

Спите не менее 7 часов в сутки

Ешьте больше здоровых жиров