На каком языке на самом деле говорил Иисус, или О чём не утихают споры на протяжении веков

Несмотря на то, что учёные в целом согласны с тем, что Иисус был реальной исторической личностью, тем не менее, споры уже давно бушевали вокруг событий и обстоятельств его жизни, описанных в Библии. В прочем, одним из самых весомых и распространённых споров был спор, касающийся языка, на котором он говорил.

Папа Франциск и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху присутствовали на церемонии поминовения у мемориала Холокоста, Иерусалим. \ Фото: washingtonpost.com.

В частности, в прошлом существовала некоторая путаница относительно того, на каком языке говорил Иисус, как человек, живший в первом веке нашей эры в Иудейском царстве, расположенном на территории нынешней южной части Палестины.

Вопрос о предпочтительном языке Иисуса навсегда всплыл в 2014 году во время публичной встречи в Иерусалиме между премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и Папой Римским Франциском во время поездки понтифика по Святой Земле. Обращаясь к папе через переводчика, Нетаньяху заявил: «Иисус был здесь, на этой земле. Он говорил на иврите».

Иисус. \ Фото: saskatoonmass.com.

«Арамейский», - сказал понтифик, имея в виду древний семитский язык, ныне в основном вымерший, который возник среди народа, известного как арамеи, примерно в конце XI века до н.

э. Как сообщалось в «Вашингтон Пост», на его версии до сих пор говорят общины халдейских христиан в Ираке и Сирии. Но согласно недавнему сообщению в Смитсоновском журнале, арамейский язык, некогда широко используемый в торговле и управлении, вероятно, исчезнет в течение одного-двух поколений. «Он говорил по-арамейски, но знал иврит»

, - быстро ответил Нетаньяху.

Новость о лингвистических разногласиях попала в заголовки газет, но оказалось, что и премьер-министр, и Папа Римский, скорее всего, были правы.

Джеффри Хан, британский лингвист, еврей и сирацист, преподаватель иврита Regius в Кембриджском университете. \ Фото: medium.com.

Ведущий исследователь современного арамейского языка, лингвист Кембриджского университета Джеффри Хан, пытается задокументировать все его диалекты до того, как его окончательные носители вымрут. В рамках своей работы Хан брал интервью у испытуемых в северных пригородах Чикаго, где проживает значительное число ассирийцев, говорящих по-арамейски христиан, покинувших свои родные страны на Ближнем Востоке, чтобы избежать преследований и войны.

Ассирийский народ. \ Фото: volshebnayakofeinya.blogspot.com.

Ассирийский народ принял арамейский язык (который возник из пустынных кочевников, известных как арамеи), когда они основали империю на Ближнем Востоке в восьмом веке до нашей эры, даже после того, как ассирийцы были завоеваны, этот язык процветал в регионе в течение многих веков. (Как известно, диалоги в фильме Мела Гибсона 2004 года «Страсти Христовы» о последних двенадцати часах жизни Иисуса были написаны на арамейском и латыни).

Кадр из фильма «Страсти Христовы». \ Фото: wap.filmz.ru.

Арамейский язык оставался общим языком на Ближнем Востоке до седьмого века нашей эры, вплоть до того момента, пока он не был заменен арабским, когда мусульманские войска вторглись из Аравии. Впоследствии на арамейском языке продолжали говорить только немусульмане в отдалённых горных районах Ирана, Ирака, Сирии и Турции. За прошедшее столетие, когда носители арамейского языка бежали из своих деревень в города и другие страны (например, ассирийцы из Чикаго, опрошенные Ханом), этот язык не был передан более молодым поколениям.

Книга XI века, написанная сирийским письмом. \ Фото: israel.ru.

Сегодня по всей планете может быть разбросано до полумиллиона носителей арамейского языка, однако эта цифра обманчива. Исследователи полагают, что существует более ста различных диалектов родного языка, известных как Нео-арамейский, некоторые из которых уже вымерли. Другие диалекты имеют мало живых носителей, и в большинстве случаев арамейский язык используется только в качестве устного, а не письменного языка.

Ящик для захоронения в первом веке нашей эры с арамейской надписью. \ Фото: history.com.

*Некоторые предположения основываются на найденном погребальном ящике первого века нашей эры с арамейской надписью, которая гласит: «Иаков, сын Иосифа, брат Иисуса». Археологи говорят, что в этом ящике, возможно, хранились останки Иакова, брата Иисуса из Назарета, датируемые 63 годом н. э.

Александр Македонский на фрагменте древнеримской мозаики из Помпей. \ Фото: google.com.

Большинство религиоведов и историков согласны с Папой Франциском в том, что исторический Иисус в основном говорил на галилейском диалекте арамейского языка. Благодаря торговле, вторжениям и завоеваниям арамейский язык к VII веку до нашей эры распространился далеко за пределы страны и стал языком франков на большей части Ближнего Востока.

Иисус скорее всего был многоязычным. \ Фото: miquels777.wordpress.com.

В первом веке нашей эры этот язык был наиболее часто употребляемым среди обычных евреев, в отличие от религиозной элиты, и наиболее вероятно, что он использовался Иисусом и его учениками в их повседневной жизни.

Но Нетаньяху был также технически прав. Древнееврейский язык, происходящий из той же языковой семьи, что и арамейский, также был широко распространён во времена Иисуса. Как и латынь сегодня, иврит был выбран языком для религиозных учёных и священных писаний, включая Библию (хотя часть Ветхого Завета была написана на арамейском языке).

В то время Иисус сказал своим ученикам: «Вы не можете судить Бога и Его богатства». \ Фото: salimbasarda.net.

Иисус, вероятно, понимал древнееврейский язык, хотя его повседневная жизнь скорее всего велась на арамейском языке. Из первых четырёх книг Нового Завета Евангелия от Матфея и Марка описывают Иисуса, используя арамейские термины и фразы, в то время как в Евангелие от Луки 4:16 он был показан читающим еврейский текст из Библии в синагоге.

Тетраграмматон в текcтах «Нового Завета» на иврите и на других языках. \ Фото: jwapologetica.blogspot.com.

Помимо арамейского и древнееврейского, во времена Иисуса были распространены также греческий и латынь. После завоевания Александром Македонским Месопотамии и остальной части Персидской империи в четвёртом веке до нашей эры греческий язык вытеснил другие языки в качестве официального в большей части региона. В первом веке нашей эры Иудея была частью Восточной Римской Империи, которая приняла греческий язык в качестве своего lingua franca и сохранила латынь для юридических и военных вопросов.

Древний свиток. \ Фото: hamodia.com.

Согласно археологу Игаэлю Ядину, арамейский язык был языком евреев до восстания Симона Бар Кохбы. Йадин распознал в изучаемых им текстах переход с арамейского на иврит, который был зафиксирован в период восстания Бар Кохбы. В своей книге Игаэль Ядин отмечает: «Интересно, что более ранние документы написаны на арамейском языке, а более поздние - на иврите. Возможно, это изменение было сделано специальным указом Бар Кохбы, который хотел восстановить иврит в качестве официального языка государства».

Еврейская Библия с Таргумом XI век. \ Фото: israel.ru.

Вполне вероятно, что Иисус знал три общих языка окружающих его культур во время своей земной жизни: арамейский, древнееврейский и греческий. Исходя из этого знания, вполне вероятно, что Иисус говорил на том из трёх языков, который был наиболее подходящим для людей, с которыми он общался. Поэтому, как утверждают языковеды и историки, споры на эту тему зачастую бесполезны.