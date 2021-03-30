Присядем на дорожку, или 13 типичных привычек людей, родившихся в СССР

Союз Советских Социалистических Республик прекратил свое существование более чем четверть столетия тому, но некоторые привычки, возникшие у граждан в тот период, сохранились и до наших дней. Именно по ним мы сразу видим, что это свой человек, во всяком случае, территориально он точно имеет отношение к нашей Родине. Проверить, насколько это действительно так, легко благодаря ряду поступков «наших» людей.
1. Привычка наряжаться перед тем, как выйти на улицу
В магазин как на праздник / Фото: in.pinterest.com
В особенности данная привычка характерна для представительниц прекрасного пола. И не важно, что сходить нужно только в ближайший магазин за продуктами, который находится всего в пятидесяти метрах от места проживания. Красивое платье, пусть даже повседневный вариант, и в обязательном порядке каблуки. Варианты не обсуждаются. Да что говорить о магазине, если даже вынос мусора имеет тоже свой ритуал. Согласитесь, что большая часть из нас обязательно посмотрит на себя в зеркало, поправит волосы, а некоторые еще и губы подкрасят. То, что мусорные баки в десяти метрах от подъезда, это совершенно не имеет значения.
2. «Присядем на дорожку»
Перед выходом из дома обязательно надо присесть на дорожку / Фото: lukilukii.livejournal.com
Еще одна привычка советского человека. Это действие является ритуальным, особенно, если предстоит длинная дорога. Привычка тоже появилась именно в СССР. Наши современники скептически относятся к традиции. Многие считают, что это обычное суеверие, а для кого-то – это потеря драгоценного времени, ведь дорога каждая минута.
Относительно суеверия не все так однозначно. В Советском Союзе почти все были атеистами и в приметы никто особо не верил. Вероятнее всего, эта пауза имела прозаические и прагматичные корни. Сбор всегда подразумевает под собой спешку и суету. Эта минутка свободного времени позволяла перевести дух и подумать, все ли было упаковано, на месте ли документы и деньги, ничего ли не забыли.
3. Привычка во время застолья произносить витиеватые и довольно длинные тосты
Сказать красивый тост не каждый может / Фото: mactx3b.livejournal.com
Родоначальниками этой традиции или привычки стали, конечно же, кавказские республики. Очень быстро она была перенята людьми, проживающими и в других советских республиках, так как очень уж понравилась гражданам необъятного государства. И если на Руси до возникновения СССР наиболее популярным тостом был краткий возглас «Будем здоровы!», то постепенно он стал произноситься разве что ленивыми, ну или не многословными участниками мероприятия. Каждый старался произнести заздравный спич, напоминающий рассказ или длинную легенду, заканчивающуюся всевозможными пожеланиями. Согласитесь, что привычка действительно хорошая, и многие сохранили ее и до сегодняшних дней.
4. Анекдоты по любому случаю
У советского человека всегда найдется анекдот по случаю / Фото: gazeta-toratay.rbsmi.ru
Наверное, только человек из Советского Союза имеет необъяснимую привычку по любому случаю выдавать анекдот. Во всяком случае, никому в мире больше даже в голову не придет остановить собеседника на половине рассказа фразой «Прямо, как в том анекдоте!» и продолжить ее непосредственно тем самым анекдотом. И, само собой разумеется, анекдот прямо в тему. Иногда это может быть несколько анекдотов. Возмущений со стороны рассказывающего саму историю, вы не дождетесь. Наоборот, все поочередно стараются подхватить эстафету, рассказывая все новые байки. Нередко, веселье настолько всех захватывают, что люди просто забывают, с чего же все начиналось.
Возможно, мощный позитив был одним из качеств советского человека. А главное, что это качество передалось и многим из наших современников, которые живут в совсем другие времена.
5. «С легким паром!»
Только в СССР желали легкого пара после душа, а не перед ним / Фото: yandex.com
Эта фраза, которую часто можно услышать после сауны, бани или даже обычного душа дома. Если вдаваться в историю, то предки наши желали один другому легкого пара перед походом в баню, но не после процедуры. Почему советские люди решили употреблять эту стандартную фразу в данном случае, остается загадкой. Самое интересное, что традиция прижилась, укоренилась и продолжает жить и в наши дни. Но и это еще не все. Только в странах бывшего Союза считают хорошим тоном сказать: «С легким паром!» тому, кто только что вышел из душа или ванной.
6. На вопрос дежурного порядка «Как дела?» отвечать честно и подробно
На любой вопрос советский человек ответит с чувством, толком, расстановкой / Фото: ok.ru
Обстоятельно разъяснить, что происходит с человеком, если ему задали банальный вопрос из вежливости – это уже врожденная особенность наших соотечественников. Точно так же поступали и в Советском Союзе. Но если на Западе этот вопрос сродни приветствию, то в случае с нашими людьми дела обстоят совсем иначе. Если кто-то спрашивает: «Как дела?», то он ждет, что ему все расскажут в подробностях. Более того, этому человеку действительно интересно. Ответ не заставлял ждать себя. Собеседник, чтобы не обидеть того, с кем беседует, начинал подробно описывать происходящее. У большинства людей из современного молодого поколения привычки этой уже нет. Возможно, их и правда ничего не интересует, а может быть и влияние Запада сыграло свою роль, поэтому вопрос попросту лишился своей значимости.
7. Привычка на улице не улыбаться незнакомым людям
В СССР люди не улыбались прохожим на улице / Фото: yandex.ru
Эта своеобразная «традиция» появилась еще в первые годы существование Союза Советских Социалистических Республик. В то время большинство населения оказалось в один миг в абсолютно новом государстве, где они испытывали (и это совершенно нормально) настороженность и недоверие к незнакомцам. Тридцатые годы только усилили привычку. Более того, советские граждане не умели особо фальшивить, одевать маску на лицо и мило улыбаться случайным встречным, мимолетно встретившись с ними взглядом на улице или в общественном транспорте. Советский человек имел одну очень важную привычку – искренне радоваться, улыбаться, но, если есть реальный повод. И сегодня, глядя на человека с искусственной улыбкой и холодным взглядом, мы испытываем недоумение. Возникает мысль – все ли с ним нормально.
8. Празднование Нового года, как самого основного праздника
Новый год - любимый праздник советских граждан / Фото: id.rbth.com
Если в дореволюционные времена праздник отмечался грандиозно, то со временем эта традиции стерлась благодаря атеистической пропаганде. Какое-то время праздник вообще был запрещен на официальном уровне. Встречать Новый год стали первого января, и автоматически этот праздник потерял всякую связь с православным праздником Рождеством. Как в советские времена, так и сегодня единственным главным праздничным событием считается Новый год с елкой и новогодней ночью, Дедом Морозом, Снегурочкой и подарками. Рождество мы тоже не перестали праздновать, но размах уже не тот.
9. Регулярный просмотр старых мультиков советского выпуска
Смотреть советские мультфильмы любят и взрослые, и дети / Фото: jw-ru.blogspot.com
Мультфильмы пересматривались по многу раз советскими школьниками, да и взрослыми. В итоге, фразы из них цитировались и даже голоса мультяшных героев копировались. В наше время эта привычка не затерялась. Но это и не удивительно. Ведь сюжетная линия, графика, персонажи и качество съемки действительно было намного лучше, чем то, что нам предлагают сегодня. И нет ничего удивительного, что мы с радостью пользуемся возможностью лишний раз посмотреть любимый мультик детства, хоть и знаем его наизусть, а также показываем его детям, а потом и внукам.
10. Привычка обращаться к женщине «девушка», независимо от того, сколько ей лет
Независимо от возраста, советская женщина всегда девушка / Фото: smileter.club
Эта интересная, чисто советская привычка, у многих осталась и сегодня. И не важно, кто перед нами – молоденькая барменша или официантка, тетенька неопределенного возраста, солидная дама или женщина средних лет. Мы, в большинстве своем, обращаемся ко всем одинаково – «девушка». Представительницы прекрасного пола, в свою очередь, не имеют ничего против подобного обращения. В итоге все довольны.
11. Привычка расходиться после дружеского или семейного ужина далеко за полночь
Какое застолье без задушевных песен / Фото: m.123ru.net
Многие из нас помнят милые посиделки, растягивающиеся на несколько часов, когда за столом велись задушевные неспешные беседы, пелись песни, народные и эстрадные. Заканчивались такие застолья обычно далеко за полночь. Потихоньку эта замечательная привычка уходит в прошлое. И, если разговоры, бывает, и затягиваются, то с песнями дела обстоят по-другому. Далеко не всегда можно услышать задушевные песни в исполнении хозяев и гостей. Но разговоры не умолкают и на лестничной клетке, и у подъезда, и при посадке гостей в такси. Как обычно, что-то не договорили друг-другу.
12. Пакеты из полиэтилена не выбрасывать
Привычка сушить пакеты - отголоски советских времен / Фото: bfm74.ru
Привычка смешная и понятная для советских времен. Появилась она в связи с экономией. Как только полиэтилен появился, пакеты из него были достаточно редким продуктом. Конечно, никто не мог позволить себе такого расточительства. Вот и не выбрасывали – стирали, сушили, хранили, чтобы потом опять применить. Сегодня некоторые тоже поступают аналогичным образом, хотя большинство людей недоуменно смотрят на того, кто стирает и сушит пакеты. Ну а если изделие чистое, то почему бы его еще пару раз не применить по назначению – пока не порвется. Кто-то скажет, что это жадность, ведь стоимость их копеечная. На самом деле, это банальная привычка.
13. Не идти в гости без презентов
Прийти в гости с пустыми руками - признак недостатка воспитания / Фото: bfm74.ru
Отличная привычка не ходить в гости к друзьям, знакомым, родственникам с пустыми руками пришла к нам из Советского Союза и осталась по сей день. Не имеет значения, с чем придет гость. Это может быть бутылка вина, фрукты, коробка конфет или тортик. Такой поступок не говорит о том, что у хозяев нет возможности что-то купить. Просто в СССР идти без ничего считалось плохим тоном, как впрочем, и сейчас.
Конечно, список можно еще продолжить. Наверняка, каждый из нас вспомнит еще как минимум несколько привычек, которые были, а может и остались у наших соотечественников. К сожалению, многие из них уходят в прошлое, например, семейный поход в кинотеатр, обсуждение прочитанной книги, безвозмездная помощь родственникам, друзьям, соседям и абсолютно незнакомым чужим людям, которым эта помощь нужна. Но уже хорошо то, что большинство из нас отказались от жесткой экономии. Ведь раньше люди экономили даже там, где это не нужно было делать, только потому, что так привыкли.
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