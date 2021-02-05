10 лучших итальянских фильмов о любви, которые заставят поверить, что она существует

Те, кому довелось хоть раз побывать в Италии, вряд ли смогут забыть невероятную романтическую атмосферу, которая является буквально визитной карточкой этой удивительной солнечной страны. Здесь словно всё пропитано романтикой. Наверное, именно поэтому итальянские фильмы передают каждому зрителю особенное настроение южной страны, которую многие называют страной любви.
«Римские каникулы», 1953 год, режиссёр Уильям Уайлер
Для Одри Хепбёрн «Римские каникулы» стали путёвкой в большое кино, а получила она эту роль только благодаря тому, что после завершения кинопроб с участием актрисы оператору дали указание не выключать камеру. Одри Хепбёрн, услышав слова «Стоп, снято», расслабилась и откровенно отвечала на все задаваемые вопросы. Именно эти несколько минут и решили её судьбу. А фильм в итоге стал
классикой.
«Брак по-итальянски», 1964 год, режиссёр Витторио Де Сика
Этот фильм с участием Софи Лорен и Марчелло Мастроянни можно пересматривать бесконечно
, находя новые оттенки и детали в сценах, которые зритель уже давно знает наизусть. Картину по праву называют одной из лучших историй о любви, несмотря на всю его драматичность, иронию и даже грусть.
«Укрощение строптивого», 1980 год, режиссёры Франко Кастеллано и Джузеппе Моччиа
Несмотря на то, что для СССР из фильма с Адриано Челентано и Орнеллой Мути в главных ролях были вырезаны некоторые сцены, а часть была сокращена, картина стала одной из самых посещаемых зарубежных лент в советском прокате.
Восхитительная романтическая комедия, сцены из которой давно стали легендарными, а диалоги разошлись на цитаты, не зря вошла в золотой фонд мирового кинематографа.
«Ускользающая красота», 1995 год, режиссёр Бернардо Бертолуччи
Этот фильм позволит отдохнуть от напряжённых триллеров и сосредоточиться на чувствах и эмоциях, способных полностью захватить внимание. Сюжет развивается неспешно, а атмосфера фильма кажется средоточием романтизма
и страсти. История девушки, которая мучительно пытается найти и познать себя, проходя этап чувственного взросления, способна увлечь и захватить зрителя.
«Помни обо мне», 2003 год, режиссёр Габриэле Муччино
Очень глубокая и правдивая история семьи, где чувства, кажется, уже ушли безвозвратно, а впереди ждут только воспоминания о былой страсти, о романтике южных ночей. Но всё же кто-то в один момент решится всё изменить в себе и изменит жизнь людей вокруг. А зрителя эта картина заставит задуматься о том, что любовь может быть очень разной. Как и счастье.
«Под солнцем Тосканы», 2003 год, режиссёр Одри Уэллс
Картина позволит зрителю совершить путешествие в солнечную Италию и, насладившись прекрасными видами, получить удовольствие от истории преображения главной героини, сумевшей вернуть
душевное равновесие и обрести новую любовь и новую семью.
«Не уходи», 2004 год, режиссёр Серджо Кастеллитто
Этот фильм не похож ни на одну другую картину о любви. Он буквально перехватывает дыхание и заставляет задуматься об упущенной возможности обретения
счастья. Потрясающе красивая и невероятно тяжёлая драма, лейтмотивом которой звучат слова главного героя: «Теперь я знаю, тот, кто любит всегда рядом…»
«Тигр и снег», 2005 год, режиссёр Роберто Бениньи
Этот фильм один из тех, которые невозможно объективно оценить. Его герои за 118 минут просмотра проникают в самое сердце и заставляют зрителя задуматься о вечных чувствах, несправедливости бытия и цене человеческой жизни
. Не зря многие после просмотра назовут эту картину притчей о жизни и любви и сохранят его в собственной фильмотеке в числе самых любимых, чтобы затем пересматривать снова и снова.
«Письма к Джульетте», 2010 год, режиссёр Гари Виник
Страной производства этого фильма значится США, но он об Италии и о том, как город, известный всему миру благодаря истории Ромео и Джульетты, способен изменить судьбу человека. В этой картине нет пошлости, но есть романтика настоящих чувств. И надежда на то, что любовь имеет место быть в жизни каждого. Даже если «Джульетте» уже за 60, а надежда встретить Ромео, написавшего ей письмо полвека назад, кажется более несбыточной, чем полёт на Луну.
«Римские приключения», 2012 год, режиссёр Вуди Аллен
В своей картине режиссёр переплёл историю молодоженов, попавших в лапы соблазнов с параллельно развивающимися линиями истории американской и итальянской
семей, рассказом о тяжком бремени славы простого служащего и любовным треугольником. Кажется, только Вуди Аллен, делая свой «выездной фильм», был способен смешать в одном флаконе правду и вымысел, приправить всё это тонкими нотками грусти, сдобрить долей юмора. При этом после просмотра у зрителя останется ощущение тёплого счастья внутри.источник
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