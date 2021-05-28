Домашние дела, на которые мы тратим уйму времени, хотя на многие можно плюнуть и не заморачиваться

Уборка, глажка, мытье посуды — занятия муторные, но необходимые. Правда, стремясь добиться идеальной чистоты, люди порой настолько увлекаются процессом, что тратят слишком много времени или даже портят вещи.

Нас внезапно озарило, что некоторые домашние дела можно упростить, а иногда и вовсе пропустить. Конечно, наши советы обобщенные, ведь частота уборки зависит от разных факторов: расположения квартиры, количества членов семьи, наличия питомцев.



1. Гладить тюль

2. Мыть деревянные полы с большим количеством воды

3. Постоянно чистить унитаз хлорсодержащими средствами

4. Каждый день убирать пыль сухой тряпкой

5. Регулярно протирать со средством зеркало в ванной

6. Смахивать пыль с книг при каждой уборке

7. Надраивать поверхности из нержавейки

8. Слишком часто мыть духовку

9. Постоянно мыть холодильник

10. Отстирывать вручную вещи из деликатных тканей

11. Драить сковородки и кастрюли

12. Отскребать пластиковые контейнеры

13. Интенсивно пылесосить ковры

Тюль на фотографии слева погладили, справа — повесили на окно сразу после стирки, когда ткань была еще слегка влажной. В первом случае на глажку ушло много времени и сил, во втором складки и заломы прекрасно расправились сами. Заметной разницы мы не увидели.Так стоит ли мучиться с утюгом, пытаясь разгладить предательские складки? Тем более что есть риск прожечь деликатный материал или оставить на нем желтые следы.Вода и деревянные полы не слишком-то дружат. Это не значит, что полы мыть вообще не нужно, просто слишком большое количество жидкости может оставить пятна на поверхности. А если в досках есть трещинки, влага проникнет под покрытие и может испортить пол. Стоит помнить о принципе «чем меньше воды, тем лучше» и не стараться отмыть каждый сантиметр паркета.Если сантехника выглядит чистой и никаких пятен не видно, не стоит лишний раз намывать изделие. Одного раза в неделю будет достаточно. На самом деле туалет — это отнюдь не самое грязное место в доме, а слишком частое использование средств, содержащих хлор, может быть опасным для здоровья. И уж точно не стоит смешивать хлор с другими веществами, чтобы не получить в итоге гремучую смесь из разных химикатов.Чтобы очистить унитаз быстрее, можно добавить таблетки вроде Алка-Зельтцера в чашу, оставить их там на несколько минут, а потом смыть воду. Кстати, популярные чистящие таблетки для унитаза, содержащие хлор, могут испортить сантехнику и привести к протечкам.Многие предпочитают ежедневно протирать поверхности сухой старой футболкой или другой материей. Прошелся быстренько по полкам, смахнул пыль, и вроде чисто стало. Но лучше уж бороться с пылью раз в неделю, чем делать подобную уборку каждый день.Во-первых, сухая тряпка может повредить мебель, ведь на поверхности будут появляться микроскопические царапины. Во-вторых, пыль не осядет на материи, а поднимется в воздух и переместится в другое место.Чтобы сэкономить время на уборке верхних поверхностей шкафов, их можно застелить пергаментом для выпечки и раз в пару недель менять запылившийся листок на новый. В отличие от газет пергамент не крошится.Если на зеркале появился отпечаток или пара капелек зубной пасты, лучше аккуратно стереть их влажной тряпкой из микрофибры. Частое использование жидкости для мытья стекол может повредить подложку зеркала или даже привести к ее полному исчезновению. Пшикать жидкость прямо на зеркало — тоже не лучшая идея. Все средства следует наносить на тряпку.Когда дело доходит до книжных полок, люди обычно просто протирают сухой тряпкой корешки талмудов. Но эта процедура может повредить книгам, не стоит так делать. Книги чистят раз в 3–4 месяца, их просто тщательно протирают мягкой тряпочкой.Лучше всего хранить фолианты на закрытых полках, ведь пыль и влага губительны для бумажных изданий. Если такой возможности нет, можно упростить себе жизнь и пододвинуть книги к самому краю полки. Так пыль с мебели придется вытирать гораздо реже.Бытовые приборы и сантехника, сделанные из нержавеющей стали, — это настоящий магнит для пятен. Любой отпечаток или капля воды сразу бросаются в глаза. Но усердствовать при чистке таких поверхностей не стоит. Для ухода за нержавеющим металлом не рекомендуется использовать продукты, содержащие хлор или спирт. Первые повредят поверхность изделия, вторые могут привести к потере цвета.На нержавеющем металле часто можно заметить маленькие канавки. Протирать поверхности следует вдоль этих канавок, а не поперек. Так быстрее и эффективнее.Если вы редко пользуетесь прибором, то чистить его чаще 1 раза в месяц не нужно. Чрезмерное использование агрессивных средств может испортить изделие и привести к поломке.Если покупать специальные средства не хочется, можно сделать содовую пасту, нанести ее на внутренние поверхности духовки кисточкой и оставить на ночь. Утром останется лишь удалить пасту пластиковым скребком и протереть все влажной тряпкой.Холодильник совсем не обязательно мыть чаще, чем раз в квартал, если на внутренней поверхности нет грязных следов и пятен. Чтобы стеклянные полки не приходилось замачивать и оттирать, их можно накрыть пергаментной бумагой. В отличие от пищевой пленки, которую часто используют с той же целью, бумага не покрывается конденсатом. К тому же пергамент более экологичен.Чтобы избавиться от неприятного запаха, можно поставить на полку емкость с пищевой содой или пару использованных чайных пакетиков. Подойдет мятный или зеленый чай.Ручная стирка обычно требуется для деликатных вещей. Но если настойчиво тереть изделие, это приведет к образованию катышков и растяжению ткани. Одежду можно просто замочить в холодной воде со стиральным порошком примерно на полчаса, а потом аккуратно помять и поболтать ее в воде. Согласитесь, это гораздо проще, чем оттирать загрязнения вручную.Жир и пригоревшие кусочки пищи отмыть достаточно сложно. Иногда очистка одной сковородки занимает больше времени, чем мытье целой стопки тарелок. Но можно просто наполнить раковину теплой водой, добавить немного моющего средства и после готовки отправить туда грязную посуду. Главное, чтобы кастрюли и сковородки успели остыть. Посуда полежит в мыльной воде, и отмыть ее потом будет гораздо проще.Интенсивно оттирать пластиковые контейнеры, пытаясь очистить их от впитавшихся разводов, не рекомендуется. Трещинки и царапины на поверхности — идеальное место для роста и распространения бактерий.Чтобы соус или подлива не окрасили стенки контейнеров, лучше просто не складывать в них горячую еду. Это не только портит изделие, но и может привести к образованию вредных веществ. А чтобы не отскребать вручную жир и остатки пищи, можно выстелить контейнеры изнутри пекарской бумагой или фольгой.Ковер достаточно пылесосить 1–2 раза в неделю. Но что все делают, если увидели клочок шерсти или другой мусор? Правильно, достают пылесос и снова все убирают. Мало кто знает, что та же шерсть легко снимается с ковра мокрой резиновой перчаткой или специальной перчаткой для вычесывания животных.Кстати, если на ковре оказалась земля из цветочного горшка, пудра или румяна, то убирать их с помощью пылесоса нельзя. Это может испортить технику.