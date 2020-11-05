15 фактов об Испании, которые ошеломляют туристов, приезжающих в первый раз

Испания – это целый мир, умудряющийся сочетать в себе множество других миров. Культура и традиции разнятся здесь от деревни к деревне, а местные жители говорят на множестве похожих друг на друга языков и диалектов. Человек, впервые попавший в Испанию, найдёт для себя массу удивительного буквально на каждом шагу. Данная статья проиллюстрирована фотографиями Храма Святого Семейства – одного из самых потрясающих архитектурных сооружений в мире, которое находится в Барселоне.









Испанцы не говорят по-испански.



Да, это правда, но лишь отчасти. Испанский знают все, но для многих он не является родным языком. В Барселоне говорят на каталанском языке; в Сан-Себастьяне и Бильбао – на баскском; в Галисии – на галисийском. В других регионах Испании говорят на арагонском и астурийском языках, а также на леонском и многих других диалектах.







Барселона: не так страшен чёрт, как его малюют.



Барселона имеет репутацию города с высоким уровнем уличной преступности (в частности, краж), но на самом деле всё не настолько плохо. В последние несколько лет в этом направлении велась серьёзная работа, и теперь туристы могут придерживаться лишь стандартных рекомендаций, например, не забывать застёгивать сумку и оставлять дорогие украшения дома.

В Испании очень жарко.В июле и августе температура воздуха в Севилье и Кордове держится в районе 40 С. Именно поэтому в Испании существует традиция сиесты, или послеобеденного отдыха.Каждый регион Испании – это государство в государстве.Испания состоит из 17 автономных регионов, каждый из которых имеет свою уникальную культуру, и в каждом из них вы будете чувствовать себя так, будто попали другую страну.Испанская еда божественно вкусна.Вы будете потрясены, обнаружив, что испанская еда не просто хороша, она лучшая в мире. В Испании находится лучший в мире ресторан – El Celler de Can Roca, а также рестораны , занимающие 6, 13 и 17 позиции в этом рейтинге.Блюда национальных кухонь других стран мира – удивительно несъедобны. Испанцы прекрасно готовят блюда собственной национальной кухни, но на этом, пожалуй, всё. Не пытайтесь заказывать китайскую, тайскую, вьетнамскую и даже итальянскую еду. Единственное исключение составляет пропитанный духом космополитизма город Барселона, где вкусно готовят практически любые блюда.Испанцы не говорят по-английски.Это не означает, что они недружелюбны, напротив, они всегда пытаются найти способ объясниться.Испания – не всегда Европа.В некоторых городах, например, в Кордове, Гранаде, Аликанте и Севилье, вы найдёте архитектуру в мавританском стиле, которая сильно отличается от европейской, и это прекрасная возможность погрузиться в атмосферу североафриканских городов.Храм Святого Семейства в Барселоне – одно из самых потрясающих архитектурных сооружений на планете.Архитектурный шедевр Антонио Гауди потрясает как внешним, так и внутренним убранством, в чём вы уже должны были убедиться, просматривая снимки из данной подборки Сиеста.Если вы запланировали прогуляться по магазинам в период с 14.00 до 16.00, вас постигнет большое разочарование, ведь все лавки будут закрытыми, а продавцов не окажется на месте. Однако, это не касается Мадрида и Барселоны.Дешевизна.Путешествие по Европе – недешевое удовольствие, но самые демократичные цены по сравнению с другими странами вы найдёте в Испании. Обед в ресторанах обойдётся в районе 20 долларов США, а бокал пива в баре будет стоить несколько долларов.Города Испании великолепны, но и окраины от них не отстают.В такие города, как Сан-Себастьян, Валенсия, Барселона, Севилья или Кадис легко влюбиться с первого взгляда. Но красивейшие уголки Испании лежат вдали от крупных городов. Долины и утёсы Галиции, волнистые холмы Андалусии, виноградники Риохи и горы Малаги приведут вас в восторг.До 21.00 ужинают только туристы.Многие рестораны не открываются раньше 20.00. Испанцы ужинают в промежутке между 21.00 и полуночью.Фестивали Испании – это не только «Томатина» и «Сан-Фермин».О забеге с быками в Памплоне и битве томатами Буньоле, кажется, знает весь мир. Однако, зрелищные уличные шествия на Страстной неделе, праздник Фальяс в Валенсии, фестиваль свежего лука Калькотада в Каталонии – не менее яркие события.Испанцы любят ругательства.Чем больше времени вы проводите в Испании и чем лучше начинаете понимать их язык , тем больше осознаёте, что огромная часть из того, что произносят местные жители – это просто ругательства.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)