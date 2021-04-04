Как цыгане привлекают удачу, и в чём оно - цыганское счастье

Цыгане считают удачу божьим благословением. Она дается человеку по рождению. Удачлив тот, кто умеет работать и способен о себе позаботиться. Поэтому к изготовлению амулетов многие относятся как к «нечистому делу». Тем не менее, талисманы сопутствуют цыганам на протяжении всей жизни. Почему цыгане не боятся летучей мыши? Кто может вылечить тысячу болезней? И в чем волшебная сила золота?
В разных странах побочный доход цыганским гадалкам приносили амулеты. Основной спрос был на ― сулившие удачу в любви. В Сербии девушки покупали у цыганок приворотное средство ― маленькие бублики, замешенные на грудном молоке. В Польше талисман-афродизиак делали из соцветия подорожника. В самих цыганских общинах, где успех в большей степени означает материальное благополучие, для защиты близких и привлечения удачи использовались совсем другие амулеты. Многие из них уже ушли в историю, другие памятны или используются до сих пор.
Индралори
Цыгане опасаются дурного глаза. Особенно от него берегут будущих мам и детей. Симптомом сглаза считаются: тошнота и зевота, необъяснимый плач. Многие рецепты защиты от сглаза усвоены цыганами у окружающих народов. Цыганская мемуаристка из Словакии Илона Лацкова описала случай, когда родственник невольно сглазил ее маленькую дочку Маню, лишь восхитившись вслух красотой ребенка. Девочка начала вдруг плакать, стала задыхаться. Спасти Маню удалось заговоренной водой, в которую бросили девять горячих углей. Ею обмыли ребенка, выплеснув остатки на дверные петли… Русские цыгане снимают сглаз святой водой. Например, неожиданно сбрызнув ею «пациента». Для защиты прикалывают детям на одежду булавки. Кэлдэрары с этой целью обвязывают младенца алой лентой. Словацкие цыгане на запястье ребенку надевают красную тряпочку - индралори.
Цыганские девочки из Иордании. Амулет «глаз Фатимы». / Фото: https://ru-ru.facebook.com/
Байеро
У кэлдэраров также принято вешать на шею детям, прежде всего мальчикам, ладанку, которую называют байеро или лайбору. По поверью, она приносит удачу и силу, защищает от болезней и колдовства. Ее шьют в виде полотняного мешочка, квадратного и плоского. Внутрь помещаются специально подобранные травы и другие компоненты, которым народ приписывает чудесные свойства: крылышки летучей мыши, ладан, кора дерева, пораженного молнией. Ракушки предохраняют ребенка от болезни ушей, бусинки — от сглаза и глазных болезней. Кусочек железа, например, чешуйка с доспехов в ладанке делает своего обладателя неуязвимым. Другое поверье связывает железо в байеро с легендой о гвозде, предназначенном для груди Христа, который во время распятия украла и спрятала цыганка...
Кэлдэрарский мальчик с ладанкой, 1976 г. / Фото: http://domanskiye.ru/
В оберег обязательно зашивают золото. Это может быть украшение, принадлежавшее предку, или нательный крестик. По цыганским представлениям, золото обладает очистительными и целебными свойствами. Его используют в народной медицине и магических практиках. Золотую пыль, растворенную в воде, употребляют при переломах, от проблем с желудком, для укрепления организма. В семьях, где часто умирали дети, ребенку для защиты вдевали золотую серьгу… Кроме ладанок для детей, у некоторых групп цыган существовали красиво украшенные «мешочки счастья» для взрослых мужчин.
«Счастливый след»
В XIX веке на всю Россию гремела слава цыганских хоров. Они выступали на массовых мероприятиях ― гуляньях, и на постоянных площадках, например, в ресторанах. Популярности хоров позавидовали бы современные поп-звезды. Портреты певиц печатали на конфетных коробках. Им посвящали стихи и романсы. За коронный плясовой номер или любимую песню самые неистовые поклонники готовы были платить бешеные деньги. Ну, а во времена вынужденного простоя, в сезон, когда обеспеченная публика разъезжалась по курортам, хорам оставалось проживать заработанное за год. Чтобы исправить ситуацию, прибегали к магии. Прослышав, что в каком-то ресторане нет отбоя от посетителей, посылали туда одну-двух девушек искать на земле след щедрого гостя. По поверью, перетащив к себе такой «счастливый след», можно было привлечь публику и поправить дела. Само собой, конкуренты об этом способе знали. Застуканных за магическими манипуляциями неизбежно ждал скандал. Не перебивай удачу!
Московский цыганский хор под руководством Ивана Григорьевича Лебедева. / Фото: http://svenko.net/
Змеиная шкура
«Змеиная» тема широко представлена в цыганском фольклоре, сказках, песнях. С рептилиями связано много разнообразных суеверий. Цыганский писатель Матео Максимофф описал Праздник змей, который отмечали 15 марта греческие кэлдэрары, перекочевавшие во Францию. Праздник проходил как своеобразная охота на змей. Встреченную змею надлежало обезглавить кусочком золота, поставив одну ногу ей на голову, а другую на хвост. По поверью, цыган, нашедший змею первым, будет удачливее всех в течение всего года и способен вылечить тысячу болезней.
У российских кэлдэраров найти сброшенную змеей кожу считается большим везением. Русские цыгане изготавливали из шкуры змеи талисман. Убив или найдя убитую змею, с нее осторожно снимали шкуру. Засушенную шкуру носили в кошельке или в волосах, чтоб водились деньги. Обязательное условие – шкура должна быть целой, иначе не подействует.
У других групп убийство пресмыкающихся, змей, жаб и ящериц, не приветствуется или строго запрещено. У кэлдэраров в Польше до наших дней сохранилось поверье, проясняющее происхождение представления о неприкосновенности змей: они являются потомками заколдованных людей, поэтому их нельзя убивать. Убийство первой змеи, встреченной весной, чревато несчастьями. Польские кэлдэрары вспоминают страшное происшествие, которое некогда пережила одна кочевая цыганка. Как-то ночной ливень насквозь промочил ее палатку. Утром, когда погода прояснилась, она решила просушить на солнце содержимое бельевой корзины. На дне женщина с ужасом обнаружила клубок змей. Недолго думая, она их убила. Совершенное не осталось без последствий: вскоре у цыганки умерли дети!
Лилияко
Европейцы ассоциируют летучую мышь с нечистой силой, со злом. В культуре цыган этот жутковатый зверек напротив ― воплощение счастья, предвестник удачи. Раньше его появление над таборной стоянкой означало, что место, на котором разбиты шатры, безопасно. Летучая мышь, залетевшая в дом, ― к счастью. Кэлдэрары называют ее «лилияко». Удачей считается найти не тронутый тлением трупик нетопыря. Спрятав находку в кошелек, человек обеспечивает себе богатство. Польские равнинные цыгане привязывали отрезанные мышиные крылышки к кнуту, чтобы дорога была легкой.
Кэлдэрары используют зверька для изготовления талисмана. Для этого золотым кольцом или сережкой надрезают шею летучей мыши и, завернув ее в тряпочку, прячут в карман. Затем берут восковые свечи, золото, хлеб, летучую мышь и из всего этого скатывают шар. Лилияко хранят за иконами или в перине. Его изготовление надо держать в секрете. Сделавшему талисман необходимо шесть недель остерегаться и никуда не ходить. Считается, что такого человека «удача бьет», и его может избить первый встречный. После шести недель обладателю талисмана начнет сопутствовать удача, появятся деньги. Про успешного человека кэлдэрары говорят: «Сы лес лилияко» (У него есть лилияко).
Текст: Илона Махотина
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