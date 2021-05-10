Самый простой способ размножения гортензии черенками

Гортензии — вечный фаворит как заядлых садоводов, так и начинающих. Каждый пытается украсить свой сад этой красотою. И сегодня мы хотим рассказать вам супер простой способ бесплатно размножить ваши любимые гортензии: размножайте гортензию черенками!

Наши черенки гортензии, которые мы размножили прошлым летом, уже в этом году начинают цвести!





Когда лучше всего размножать гортензию черенками?



Лучшее время года для черенков гортензии — с весны, когда растение распускается, до конца лета, когда листья еще пышные и зеленые.

Гортензии — это листопадные растения, поэтому лучше всего их размножить и дать им время для развития корней, прежде чем они перейдут в состояние покоя зимой.



Шаг 1: Как правильно отрезать черенки гортензии?

Шаг 2: Как размножить гортензию черенками

Чтобы дать черенкам гортензии больше шансов укорениться, начните со здоровых растений, свободных от вредителей, таких как тля или каких-либо болезней. Как цветущие, так и нецветущие стебли можно легко размножать, но лучше сначала найти стебли без цветочных бутонов.Полезный совет: не позволяйте черенкам гортензии засыхать в течение всего процесса. Делайте все быстро и лучше в затененном месте.Выберите нежные зеленые стебли длиной от 7 до 12 см, которые укореняются быстрее и легче, чем древесные стебли.Отрежьте чуть ниже листового узла. У черенков гортензии должно быть как минимум 3 штуки узловых листьев.Обрежьте все, кроме двух верхних листьев (или четыре листа, если два верхних листа намного меньше среднего), от стебля, используя чистый острый секатор.Если вы не используете какой-либо гормон укоренения, не беспокойтесь, процесс займет немного больше времени. Черенки гортензии так легко укоренить, особенно если использовать секретный способ «палатки», показанный ниже.Положите немного гормона укоренения в сухой пакет с застежкой-молнией, окуните черенки в воду, стряхните лишнюю воду и положите стебли внутрь пакетов. Встряхните пакет, пока стебли не покроются гормоном укоренения.Если вы еще планируете воспользоваться порошком укоренителем, который остался у вас в пакете, подержите его в пакете открытым в течение нескольких часов, чтобы влага испарилась, и закройте его для повторного использования в следующий раз.С помощью палки или карандаша сделайте отверстие во влажной почвенной смеси и положите каждый черенок в отверстие. Осторожно надавите на почву, чтобы закрепить каждый черенок. Разместите черенки на расстоянии от 3 до 6 см минимум.Не используйте садовую землю или почвенную смесь с большим количеством навоза или удобрений, так как слишком много питательных веществ может привести к гниению черенков до того, как они пустят корни. Беспочвенная смесь из 50% торфяного мха (замочите в воде на 30 минут перед использованием) и 50% перлита для садоводства также является отличной смесью для размножения.После посадки черенков во влажную смесь для размножения все, что вам нужно сделать, это поместить внутрь контейнера, аккуратно опрыскать его и закрыть крышку.Проверяйте черенки раз в неделю. Возможно, вам понадобится время от времени опрыскивать черенок. Храните контейнеры с черенками лучше в ярком теплом месте, защищенном от прямых солнечных лучей.Примерно через десять дней черенки гортензии начнут формировать новые корни. Пока не беспокойте их! Когда через 4-6 недель сформируется здоровая корневая система, вы можете посадить их в саду или в большую емкость. Первые 2 недели хорошо поливайте только что посаженные черенки. Как только они укрепятся, им потребуется меньше ухода. Гортензии любят небольшую тень и влажную почву.