Как нарисовать волосы поэтапно карандашом: легкий мастер-класс для детей

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Создать портрет человека непросто, особенно если вы начинающий мастер. Еще сложнее нарисовать на рисунке волосы. Кажется, сделать это просто, пока не приступишь к самой процедуре. Приходится постараться, чтобы прическа приобрела естественный вид. Конечно, несложно изобразить на голове не совсем понятный колтун, но он будет казаться неестественным. А вот изящно создать ниспадающие пряди – нелегкая задача.

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Как нарисовать длинную прическу

Приступим к полному раскрытию темы, как нарисовать волосы карандашом. Техника изображения длинных волос проста, с ней вполне справится начинающий художник.



Вначале изобразите схематически голову человека, у которого вы намерены изобразить волосяной покров.

В общих чертах обозначьте линию и объем волос. Так легче соблюдать пропорции при дальнейшей работе.

Начинать рисование волос следует от темени в стороны. В таком же направлении, сверху вниз, они будут заштриховываться.

Теперь на прическе следует обозначить важные детали. Хорошо прорисуйте пряди волос, чтобы они выглядели более реалистичными.

Отметьте те места, на которых будет отображаться свет или куда будут падать световые блики. Это важно, так как нарисованные волосы должны иметь текстуру, приближенную к отражающемуся от блестящих предметов свету. Чуть позже мы займемся темными участками волос.

Получившийся рисунок заштриховываем сверху вниз по тем направлениям, которые указаны в третьем пункте техники выполнения. Используйте острый карандаш.



В районе падения света или светового блика следы карандаша должны быть менее заметны. Важно при штриховке волос избегать перекрещиваний.



Темные участки заштриховываем и затемняем получше. Особенно там, где пряди оказываются в тени. Важную роль играет форма волос, которую вы хотите нарисовать.

Приступаем к завершительному этапу. Острой стиркой проведите по местам с наибольшим количеством света, осветив нужные места. Мягким карандашом затемните более темные участки волос. Так вы придадите глубокий объем волосам.



Как нарисовать короткую прическу

Существует несложная техника для рисования коротких волос. Она мало чем отличается от предыдущей, но на бумаге потребуется захватить наибольшую площадь.



Также прорисовываем схематическое изображение головы. Важно уделить особое внимание месту, где будет помещаться ухо.

Штрихами по направлению волос рисуем свободный контур.

Затененные места следует затемнить так, чтобы гармонично соблюсти баланс между светом и тенью.

Используйте текстуру. Каждый участок проработайте последовательно, разделяя на группы. Это так называемая техника последовательного текстурирования.

При тонких волосах пряди рисуются в форме латинской буквы V. Так эффектнее будут выглядеть кончики волос.



Благодаря нашим инструкциям, вы теперь знаете, как нарисовать длинные и короткие волосы. Задача вполне выполнимая. Главное помнить, что рисование – это творчество, и, если хочется добиться реалистичного изображения, нужно постараться. Тогда ваше упорство и старание обязательно даст нужные плоды!

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